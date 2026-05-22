HSG 레이저, 신형 고속 금속 판재 절단기 공개… 전체 효율 최대 45% 향상

포산, 중국 2026년 5월 22일 /PRNewswire/ -- 글로벌 지능형 금속 가공 장비 제조기업 HSG 레이저(HSG Laser)가 GT 시리즈 고속 레이저 절단기를 공식 출시하며, 판금 가공을 위한 차세대 고속 절단 기술을 선보였다.

제조업계가 인건비 상승, 납기 일정 단축, 생산성 압박 증가에 직면한 가운데, 기존 레이저 절단 시스템은 전통적인 속도 향상 방식의 한계에 도달하고 있다. HSG에 따르면 진정한 고속 절단은 단순히 더 높은 출력이나 높은 이동 속도가 전부는 아니다.

속도: 고속 절단의 핵심 기술

HSG 제품 매니저는 "고속 절단의 미래는 단순히 더 빠르게 움직이는 것이 아니다"라며 "고속 환경에서도 정밀성, 안정성, 장기 신뢰성을 유지하는 것이 핵심이며, GT 시리즈는 이를 위해 설계된 제품"이라고 설명했다.

GT 시리즈는 2G 가속과 8Hz 저역통과 필터링(low-pass filtering)을 결합한 완전 통합형 모션 시스템을 통해 최대 200m/분이라는 연동 속도를 구현한다. 이 시스템은 고성능 스포츠카의 가속 특성과 유사하게 장비가 거의 즉시 안정적인 고속 절단 상태에 진입할 수 있도록 하며 급격한 방향 전환 시 발생하는 진동도 줄여준다.

정확도: 고속 환경에 최적화된 구조적 정밀성

지속적인 고속 운전 환경에서도 정밀도를 유지하기 위해 GT 시리즈는 완전 어닐링 처리된 고강성 베드 구조와 고휘도 소형 코어 레이저 광원을 적용했다. 이를 통해 레이저 에너지를 더욱 작은 초점 영역에 집중시켜 더 빠르고 정밀하게 절단이 가능하다.

빠른 ROI: 빠른 투자 비용 회수를 실현하는 고속 생산성

HSG에 따르면 GT 시리즈는 중•박판 가공 분야에서 절단 효율이 출력 조건이 같은 기존 레이저 절단 시스템 대비 최대 45% 더 높다.

GT 시리즈는 생산성 향상 외에도 운영 경제성 개선에도 초점을 맞춰 설계됐다. HSG는 처리량 증가, 에너지 소비 절감, 최적화된 절단 효율을 통해 고객이 장비 투자 비용 회수 기간을 최대 31%까지 단축할 수 있을 것으로 전망했다. 또한 부품당 전력 및 가스 사용량 감소는 제조업체의 탄소 배출 보고와 ESG 목표 달성에도 기여할 수 있다.

HSG는 전기 인클로저, 주방 장비, 에너지 저장 장치, 판금 가공 등 산업 분야를 중심으로 GT 시리즈의 글로벌 시장 확대를 가속화할 계획이며, 차세대 고속 레이저 절단의 새로운 기준으로 자리매김한다는 전략이다.

HSG 레이저 소개

HSG 레이저는 2006년 설립된 레이저 절단, 절곡, 용접 및 자동화 솔루션을 전문으로 하는 글로벌 지능형 금속 가공 장비 제조업체다. 현재 전 세계 100여 국가와 지역 고객에게 서비스하고 있다.

SOURCE HSG Laser