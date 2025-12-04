글로벌 경영진 69% "AI 에이전트, 내년 비즈니스 혁신 핵심 요소"…딥엘 조사 결과 발표

AI 도입 지역별 격차 확대 … 글로벌 운영 필수 인프라는 ' 언어 및 음성 AI'

딥엘, "2026년 AI 에이전트의 시대 본격적으로 열릴 것" 전망

뉴욕, 2025년 12월 4일 /PRNewswire/ -- 글로벌 AI 제품 및 연구 기업 딥엘(DeepL)이 센서스와이드(Censuswide)와 공동으로 진행한 최신 연구에 따르면, 글로벌 비즈니스 리더의 69%는 향후 1년 내 에이전트형 AI가 기업 운영 방식을 혁신할 수 있을 것이라고 응답했다. 이로써 2026년이 AI 도입의 실험 단계를 넘어 지능형 자동화로 전환되는 결정적 분기점이 될 전망이다.

미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본의 경영진 5000명을 대상으로 한 이번 설문조사 결과, 기업들은 ▲지식 업무 처리 ▲생산성 향상 ▲인력 구조 개편을 위해 자율형 AI 에이전트의 대규모 도입을 준비하고 있는 것으로 나타났다. 이처럼 AI 에이전트는 클라우드 이후 비즈니스 운영 방식에 있어 가장 큰 변화라는 기대를 받고 있다.

야렉 쿠틸로브스키(Jarek Kutylowski) 딥엘 창립자 겸 CEO는 "AI 에이전트는 더 이상 실험 대상이 아닌 필수 요소"라며, "다음 단계는 업무 과정에 에이전트가 긴밀히 관여하는 것"이라고 말했다. 이어, "2026년에는 AI 에이전트가 컨텍스트 전환과 반복적인 업무에서 인력을 해방하고, 이들이 비즈니스를 실질적으로 성장시키는 가치에 집중하도록 지원할 것"이라고 덧붙였다.

AI 에이전트= 차세대 기업 혁신 주체

AI 에이전트는 초기 시범 운영 및 제한된 유스케이스를 넘어, 기업의 실제 생산 환경으로 확장되고 있다.

조사에 참여한 글로벌 경영진의 44%는 2026년까지 AI 에이전트가 업무 방식을 근본적으로 변화시킬 것으로 예상하며, 25%는 이미 변화가 진행 중이라고 응답했다. 한편 7%의 응답자는 도입 속도를 한계로 지적하기도 했다.

AI 에이전트에 대한 확신의 근거로는 ▲입증된 ROI와 효율성(22%) ▲인력의 적응성(18%) ▲기업의 준비도(18%) 등이 언급됐다.

반면 AI 에이전트 도입 확산 전 주요 해결 과제는 ▲비용(16%) ▲인력의 준비도(13%) ▲기술 성숙도(12%)인 것으로 나타났다.

글로벌 비즈니스의 최대 성장 동력

AI는 에이전트 영역뿐만 아니라 2026년 비즈니스 성장의 핵심 동력으로 자리매김하고 있다.

응답자의 67%가 AI 이니셔티브로 ROI가 상승했다고 답했으며, 52%는 내년 AI가 다른 어떤 기술보다도 기업 성장에 가장 크게 기여할 것으로 전망했다.

AI 기반 비즈니스 성과 창출은 영국이 80%로 1위, 독일(78%), 미국(71%), 프랑스(70%) 순으로 나타났다. 반면, 일본은 35%에 그쳐 도입 속도와 준비도가 상대적으로 낮은 것으로 확인됐다.

또한 51%는 내년 AI가 대체하는 직무보다 창출할 직무가 많을 것으로 예상했으며, 52%는 향후 대부분의 신규 채용에서 AI 역량이 요구될 것이라고 응답했다.

툴에서 인프라로 진화하는 언어 및 음성 AI

딥엘의 이번 연구 결과, 언어 및 음성 AI가 기업 핵심 인프라 중 하나로 부상하고 있다.

다국어 커뮤니케이션과 콘텐츠 제작이 글로벌 성장의 핵심으로 주목받는 가운데, 글로벌 기업의 64%가 2026년 언어 AI 투자를 확대할 계획이다. 국가별 확대 의향은 영국(76%)이 가장 높으며, 독일(74%), 미국(67%), 프랑스(65%) 순으로 나타났다. 일본(38%)은 비교적 보수적인 태도를 보이며 성장세가 다소 둔했으나, 조사에 참여한 경영진 3명 중 1명 이상은 해당 분야에 관심을 두고 있다고 답했다.

특히나 음성 AI는 '있으면 좋은 툴'에서 '필수 인프라'로 도약하는 단계이다.

글로벌 경영진의 54%는 2026년 실시간 음성 번역이 '필수 인프라'로 인식될 것으로 전망했으며, 이는 현재 인식인 32%에서 증가한 수치다.

조사 대상인 5개국 중 영국(48%)과 프랑스(33%)가 실시간 음성 번역 툴에 대한 의존도에서 앞서고 있는 것으로 나타났다.

한편 음성 AI에 대한 수요 증가는 ▲실시간 음성 기술 고도화(46%) ▲고객 기대치 상승(40%) ▲시장 간 확장(38%)에 따라 촉진되고 있다.

쿠틸로브스키 CEO는 "실시간 음성 번역은 글로벌 커뮤니케이션의 다음 단계"라며, "각자가 자신의 언어로 자연스럽게 말하고 서로 완벽히 이해할 수 있을 때, 협업은 가속화될 것"이라고 강조했다.

이번 연구는 글로벌 비즈니스 리더들에게 AI의 미래 동향에 대한 핵심 인사이트를 제공해 AI가 산업 구조를 재편하고, 고객 기대를 새롭게 정의하며, 경쟁 환경 전반에 변화를 불러올 것임을 시사했다. 한편 딥엘 경영진이 기술, 마케팅, 법률 등 분야에서 바라보는 AI의 미래 전망은 딥엘 공식 블로그를 통해 확인할 수 있다.

[방법론]

이번 연구는 딥엘의 의뢰로 센서스와이드가 미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본 전역의 비즈니스 리더를 대상으로 2025년 6월에 실시했다. 센서스와이드는 ESOMAR 원칙을 준수하며, 이 원칙을 기반으로 하는 Market Research Society(MRS) 소속 회원을 고용하고 있다.

