딥엘, 신임 COO•CRO로 전 세일즈포스•서비스나우 경영진 영입…글로벌 성장 가속 위한 리더십 강화

쾰른, 독일, 2026년 1월 15일 /PRNewswire/ -- 금일 글로벌 AI 제품 및 연구 기업 딥엘(DeepL)이 개빈 미(Gavin Mee)를 최고운영책임자(COO)로, 데틀레프 크라우제(Detlef Krause)를 최고수익책임자(CRO)로 임명했다고 발표했다. 이번 전략적 인사는 딥엘의 AI 기업 솔루션 분야 리더십 강화 및 글로벌 성장 가속을 지원할 전망이다.

야렉 쿠틸로프스키(Jarek Kutylowski) 딥엘 CEO 겸 창립자는 "개빈과 데틀레프의 경영진 합류를 통해, 우리는 올해 기업을 위한 엔터프라이즈급 AI 솔루션 확장을 이끌 최고 인력을 갖췄다"며, "운영 규모 확대와 고객 중심 혁신을 추진하는 가운데 딥엘이 AI 제품 및 연구 분야의 글로벌 선도 기업으로 자리매김하는 데 핵심 역할을 할 것"이라고 덧붙였다.

데틀레프 크라우제 신임 CRO

25년 이상의 경력을 보유한 베테랑 기업 영업 리더 데틀레프 크라우제는 마이크로소프트(Microsoft), 세일즈포스(Salesforce), SAP, 서비스나우(ServiceNow)에서 고위 임원직을 역임하며, 조직 성장과 비즈니스 확장을 성공적으로 이끌어왔다. 특히 서비스나우 재직 당시 글로벌 시장에서 강력한 확장성 성장을 주도하며 독일, EMEA 및 APAC 지역 전반에서 기업의 입지를 대폭 강화했다. 그는 독일 조직을 150명에서 500명 이상으로 성장시키고, EMEA 중앙 조직 규모를 두 배로 확대하는 등 영향력 있는 리더십을 입증한 바 있다.

데틀레프 CRO는 이번 합류가 우연한 결정이 아니었다고 강조했다. 그는 "딥엘 팀과 첫 대화를 나누는 순간, 이곳은 유럽에서 가장 혁신적인 AI 기업 중 하나이며 지금까지 함께해 온 그 어떤 팀과도 차별화된 역량을 갖추고 있다는 확신이 들었다"며, "정말 의미 있는 도전의 시작이라고 느낀다"고 기대감을 전했다.

데틀레프는 기술 업계에서 오랜 기간 활약해 온 데이비드 패리-존스(David Parry-Jones)의 뒤를 이어 CRO 자리를 맡게 된다. 쿠틸로브스키 CEO는 "데이비드는 딥엘의 성장 과정에서 탁월한 리더십과 헌신으로 기준을 제시해 온 인물"이라며, "그의 기여와 전문성 덕분에 딥엘은 AI 기반 커뮤니케이션 분야에서 글로벌 선도 기업으로 성장할 수 있었다"고 말했다. 이어 "그 헌신에 깊은 감사를 전하고 새로운 여정에 모든 행복이 함께하기를 기원한다"며, "데틀레프가 이 견고한 기반 위에서 앞으로 수년간 딥엘의 성장을 계속해서 이끌어 나갈 것으로 확신한다"고 밝혔다.

CRO로서 데틀레프의 핵심 목표는 기업용 AI 솔루션 시장에서 딥엘의 리더십을 더욱 공고히 하는 것이다. 그는 "딥엘은 이미 세계 최고 수준의 언어 AI로 인정받을 뿐 아니라, 에이전트형 AI 분야 선도 기업으로도 도약하고 있다"며, "전 세계 기업이 딥엘의 AI를 도입해 자율적 워크플로를 확장하고 글로벌 비즈니스 운영의 핵심에 딥엘을 통합하도록 지원하는 것이 목표"라고 설명했다.

개빈 미 신임 COO

개빈 미는 시장 출시(GTM) 전략과 조직 확장 분야에서 풍부한 경험을 쌓은 전문가로, 딥엘의 최고운영책임자(COO)로 합류했다. 그는 세일즈포스, 오라클(Oracle), 어도비(Adobe), 유아이패스(UiPath), 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks)를 비롯한 주요 IT 기업에서 핵심 리더십 역할을 수행했다.

개빈은 COO로서 딥엘의 ▲운영 효율성 강화하고 ▲부서 간 협업 고도화 ▲조직의 잠재력 극대화에 주력할 예정이다. 또한 시장 진출 전략을 발전시키고, 엔지니어링•연구 및 시장 진출 팀 간의 긴밀한 협력을 촉진해 성장을 가속화할 계획이다.

개빈 신임 COO는 "이 역동적인 시기에 딥엘에 합류하게 돼 매우 기쁘다"며, "딥엘은 놀라운 제품, 열정적인 팀, 대담한 비전을 모두 갖춘 조직"이라고 소감을 전했다. 이어 "운영과 업무 방식을 고도화해 고객에게 가치를 전달하는 동시에 투자자와 파트너를 위한 가치를 극대화하고자 한다"며, "우리는 AI 기반 커뮤니케이션 분야에서 지속적으로 업계를 선도하는 세계적 수준의 기업으로 성장할 것"이라고 강조했다. 또한 "딥엘은 이미 혁신의 최전선에 있으며, 글로벌 영향력 확장 여정에 적극 기여하고 싶다"고 덧붙였다.

AI 기반 커뮤니케이션 미래 선도

이번 인사는 딥엘이 작년 역대 최고의 성과를 달성한 데 따른 전략적 행보의 일환이다. 올해 딥엘은 혁신적인 AI 에이전트 출시를 비롯해 '커스터마이제이션 허브(Customization hub)' 도입 등 주요 제품 확장을 이뤘으며, 핵심 경영진 영입으로 기업의 성장 모멘텀을 한층 강화했다. 이같은 성과를 바탕으로 올해 딥엘은 유럽을 넘어 글로벌 시장 내 AI 솔루션 확장 가속화 및 기업과 개인의 업무•커뮤니케이션 방식 재정의에 나설 방침이다.

DeepL 회사정보

DeepL은 복잡한 비즈니스 과제를 위한 안전하고 지능적인 솔루션 구축에 주력하는 글로벌 AI 제품 및 연구 기업이다. 현재 전 세계 228개 시장에서 20만 개 이상의 기업 고객과 수백만 명의 개인 사용자가 자연스러운 번역, 정교한 글쓰기, 실시간 음성 번역을 위해 DeepL의 언어 AI 플랫폼을 이용 중이다. 혁신, 품질, 보안의 역사를 바탕으로 DeepL은 언어 영역을 넘어 서비스를 지속적으로 확장하고 있다. DeepL Agent는 기업과 지식 근로자의 업무 방식을 혁신하도록 설계된 자율형 AI 어시스턴트다. 2017년, CEO 야렉 쿠틸로브스키(Jarek Kutylowski)가 창업했으며 현재 1,000명 이상의 열정적인 직원을 보유하고 있고, Benchmark, IVP, Index Ventures 등 세계적인 투자자의 지원을 받고 있다. 자세한 내용은 www.deepl.com/ko에서 확인할 수 있다.

