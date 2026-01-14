DeepL erweitert Führungsteam um neuen COO und CRO

Führungskräfte mit Erfahrung bei Salesforce und ServiceNow sollen internationales Wachstum weiter vorantreiben

KÖLN, Deutschland, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, ein globales Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung, hat heute die Ernennung von Gavin Mee zum Chief Operating Officer (COO) sowie von Detlef Krause zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt gegeben. Die beiden strategischen Neuzugänge markieren einen wichtigen Schritt in der Mission von DeepL, KI-Lösungen für Unternehmen neu zu definieren und das internationale Wachstum weiter zu beschleunigen.

„Mit Gavin und Detlef in unserem Führungsteam starten wir mit der bestmöglichen Besetzung ins Jahr 2026, um die Nutzung der KI-Lösungen von DeepL im Enterprise-Umfeld weiter auszubauen", sagt Jarek Kutylowski, Gründer und CEO von DeepL. „Ihre Expertise wird entscheidend sein, während wir unsere Organisation skalieren, Innovationen für unsere Kunden vorantreiben und unsere Position als global führendes Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung weiter festigen."

Detlef Krause wird Chief Revenue Officer

Detlef Krause verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Enterprise-Vertrieb und hatte leitende Positionen bei Microsoft, Salesforce, SAP und ServiceNow inne, wo er globale Organisationen erfolgreich auf- und ausbaute. Durch seine langjährige Erfahrung in der Skalierung internationaler Märkte spielte er eine zentrale Rolle beim Ausbau der Präsenz von ServiceNow in Deutschland, EMEA und APAC. Unter seiner Führung wuchs die deutsche Organisation von 150 auf über 500 Mitarbeitende, während sich das EMEA-Central-Team verdoppelte.

Die Entscheidung von Krause, zu DeepL zu wechseln, war kein Zufall. „Schon bei meinen ersten Gesprächen war mir klar, dass ich die Chance habe, Teil eines der innovativsten KI-Unternehmen Europas zu werden – in einem Team, wie ich es so noch nie erlebt habe. Das fühlt sich für mich nach dem Beginn von etwas ganz Besonderem an", sagt Krause.

In seiner neuen Rolle folgt Krause auf David Parry-Jones, der nach einer herausragenden Karriere in der Tech-Branche in den Ruhestand geht. Kutylowski ergänzt: „David hat mit seiner Führungsstärke einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg von DeepL geleistet. Seine Expertise hat die Entwicklung des Unternehmens zu einem international führenden Anbieter für KI-gestützte Kommunikation maßgeblich geprägt. Wir sind ihm für seinen Beitrag sehr dankbar und wünschen ihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand. Ich bin überzeugt, dass Detlef auf diesem starken Fundament aufbauen und unser Wachstum in den kommenden Jahren weiter vorantreiben wird."

Krauses vorrangiges Ziel als CRO ist es, die Position von DeepL als Marktführer für KI-Lösungen für Unternehmen zu stärken. „DeepL ist bereits für seine erstklassige KI–Sprachtechnologie bekannt und entwickelt sich nun zu einem Pionier im Bereich der agentischen KI. Meine Ambition ist es, unsere KI in jedes Unternehmen weltweit zu bringen – indem wir agentische Workflows skalieren und DeepL in den Kern globaler geschäftlicher Abläufe integrieren", fügte er hinzu.

Gavin Mee zum Chief Operating Officer ernannt

Gavin Mee verstärkt DeepL als COO und bringt umfassende Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung globaler Go-to-Market-Organisationen mit. In seiner Karriere hielt er leitende Positionen bei führenden Technologieunternehmen wie Salesforce, Oracle, Adobe, UiPath und Palo Alto Networks inne.

In seiner Rolle bei DeepL wird sich Mee auf operative Exzellenz, eine enge Abstimmung zwischen Teams sowie die Entfaltung des vollen organisatorischen Potenzials fokussieren. Zu seinem Verantwortungsbereich zählen die Weiterentwicklung der Go-to-Market-Strategie sowie die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Engineering-, Research- und GTM-Teams.

„Ich freue mich sehr, in einer so spannenden Zeit zu DeepL zu kommen", sagt Mee. „Das Unternehmen hat ein herausragendes Produkt, ein leidenschaftliches Team und eine ambitionierte Vision für die Zukunft. Mein Ziel ist es, unsere Abläufe und Arbeitsweisen weiterzuentwickeln – mit dem Anspruch, sowohl für unsere Kunden als auch für Investoren und Partner maximalen Mehrwert zu schaffen. Gemeinsam werden wir eine Organisation aufbauen, die weiterhin führende Maßstäbe für KI-gestützte Kommunikation setzt. DeepL steht an der Spitze der Innovation, und ich freue mich darauf, den globalen Einfluss des Unternehmens weiter auszubauen."

Die Zukunft der KI-gestützten Kommunikation vorantreiben

Die Ernennungen folgen auf das bislang erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte von DeepL. 2025 war geprägt von bedeutenden Produkterweiterungen, darunter der Launch des innovativen DeepL Agent, die Einführung des Customization Hub sowie weitere hochkarätige Neubesetzungen im Führungsteam. Aufbauend auf diesem Momentum wird 2026 das Jahr sein, in dem DeepL seine KI-Lösungen in Europa und darüber hinaus weiter skaliert. Ziel ist es, wegweisende Innovationen bereitzustellen, die grundlegend verändern, wie Unternehmen und Menschen weltweit dank KI kommunizieren und arbeiten.

Über DeepL

DeepL ist ein globales Unternehmen für KI–Produkte und –Forschung, das sich auf die Entwicklung sicherer, intelligenter Lösungen für komplexe geschäftliche Anwendungsfälle spezialisiert hat. Mehr als 200.000 Geschäftskunden sowie Millionen von Einzelnutzern in 228 Märkten weltweit vertrauen auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL, mit der sie natürlich klingende Übersetzungen erstellen, Texte optimieren sowie Sprachübersetzungen in Echtzeit durchführen können. Aufbauend auf der langjährigen Erfahrung in Innovation, Qualität und Sicherheit erweitert DeepL sein Angebot über Sprachlösungen hinaus, darunter mit DeepL Agent – einem autonomen KI–Assistenten, der Prozesse in Unternehmen und im Bereich der Wissensarbeit transformiert. Heute zählt das 2017 von CEO Jarek Kutylowski gegründete Unternehmen über 1.000 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt. Weitere Informationen über DeepL sind unter www.deepl.com verfügbar.

