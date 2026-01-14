DeepL renforce son équipe de direction pour stimuler sa croissance internationale avec la nomination d'ex- dirigeants de Salesforce et ServiceNow aux postes de COO et de CRO

COLOGNE, Allemagne, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, société internationale spécialisée dans les produits et la recherche en intelligence artificielle, annonce la nomination de Gavin Mee au poste de Chief Operating Officer (COO) et de Detlef Krause au poste de Chief Revenue Officer (CRO). Ces arrivées stratégiques à l'équipe de direction de DeepL marquent une avancée clé dans la mission de l'entreprise, consistant à redéfinir les solutions d'intelligence artificielle pour les entreprises et à accélérer sa croissance mondiale.

« Avec l'arrivée de Gavin et Detlef dans notre équipe de direction, nous abordons l'année 2026 dotés des meilleurs atouts possibles pour favoriser l'adoption des solutions d'IA de DeepL par les entreprises », a déclaré Jarek Kutylowski, PDG et fondateur de DeepL. « Leur expertise sera essentielle pour faire évoluer nos activités, innover au service de nos clients et consolider notre position de leader mondial dans le domaine des produits et de la recherche en IA. »

Detlef Krause rejoint DeepL en tant que CRO

Fort de plus de 25 ans d'expérience, Detlef Krause, responsable chevronné dans le domaine de la vente aux entreprises, a occupé des postes de direction chez Microsoft, Salesforce, SAP et ServiceNow, où il a réussi à restructurer et à développer des organisations internationales. Reconnu pour avoir généré une croissance forte et durable sur les marchés mondiaux, il a renforcé la présence de ServiceNow en Allemagne, dans les régions EMEA et APAC. Il a fait passer l'organisation allemande de 150 à plus de 500 collaborateurs et a fait doubler les effectifs de l'équipe EMEA Central, renforçant ainsi sa position de leader influent.

Sa décision de rejoindre DeepL n'est d'ailleurs pas le fruit du hasard. « Dès mes premières conversations avec l'équipe DeepL, deux choses m'ont paru évidentes : je rejoignais l'une des entreprises européennes les plus innovantes dans le domaine de l'IA et je me trouvais face à une équipe unique. Pour moi, c'est le début d'une aventure passionnante », a déclaré Detlef Krause.

En tant que CRO, il succède à David Parry-Jones, qui se retire de la vie professionnelle après une brillante carrière dans le secteur technologique. Jarek Kutylowski commente : « David a placé la barre très haut grâce à son leadership et par sa contribution au succès de DeepL. Son dévouement et son expertise ont joué un rôle déterminant pour nous faire devenir leader mondial dans le domaine de la communication basée sur l'IA. Nous lui sommes profondément reconnaissants de l'impact qu'il a pu avoir et lui souhaitons tout le meilleur pour ce chapitre. Je suis convaincu que Detlef rebondir sur ce socle solide pour continuer à stimuler notre croissance dans les années à venir. »

L'objectif principal de Detlef Krause en tant que CRO est de renforcer la position de DeepL en tant que leader du marché des solutions d'IA pour les entreprises. « DeepL est déjà réputé pour son IA linguistique de classe mondiale et s'impose désormais comme un pionnier de l'IA agentique. Mon ambition est de mettre notre IA à la disposition des entreprises du monde entier, en développant les flux de travail agentiques et en intégrant DeepL au cœur des opérations commerciales à travers le monde », a-t-il ajouté.

Gavin Mee nommé Chief Operating Officer

Gavin Mee rejoint DeepL en tant que COO, fort d'une expérience remarquable dans le développement d'organisations commerciales à l'échelle mondiale(GTM). Durant sa carrière, il a occupé des postes de direction dans de grandes entreprises technologiques, notamment Salesforce, Oracle, Adobe, UiPath et Palo Alto Networks.

Chez DeepL, le rôle de Gavin Mee en tant que COO consistera à promouvoir l'excellence opérationnelle, à assurer la cohésion entre les équipes et à libérer tout le potentiel de l'organisation. Sa mission comprend l'évolution de la stratégie de commercialisation de DeepL et la promotion de la collaboration entre les équipes d'ingénierie, de recherche et de commercialisation.

« Je suis ravi de rejoindre DeepL à un moment aussi important », a déclaré Gavin Mee. « Cette entreprise dispose d'un produit incroyable, d'une équipe passionnée et d'une vision audacieuse pour l'avenir. Mon objectif est de faire évoluer nos opérations et nos méthodes de travail, afin de garantir non seulement la satisfaction de nos clients, mais aussi la maximisation de la valeur pour nos investisseurs et nos partenaires. Ensemble, nous construirons une organisation reconnue mondialement qui continuera à être une référence en matière de communication basée sur l'IA. DeepL est à la pointe de l'innovation, et j'ai hâte d'aider l'entreprise à continuer à gagner en influence à l'échelle internationale. »

Faire avancer l'avenir de la communication basée sur l'IA

Ces nominations se font dans la continuité d'une année 2025 qui a été la plus solide pour DeepL à ce jour, marquée par d'importantes annonces produits, notamment le lancement de son agent IA révolutionnaire, l'introduction du Customization Hub et d'autres nominations clés à des postes de direction. DeepL continue sur sa lancée et 2026 se profile comme l'année d'expansion où l'entreprise proposera ses solutions d'IA dans toute l'Europe et au-delà, avec des innovations transformatrices qui redéfinissent la manière dont les entreprises et les particuliers communiquent et travaillent grâce à l'IA.

À propos de DeepL

DeepL est une entreprise internationale spécialisée dans les produits et la recherche en IA. Elle développe des solutions sécurisées intelligentes pour répondre aux défis des entreprises. Plus de 200 000 entreprises clientes et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance à la plateforme d'IA linguistique de DeepL pour obtenir des traductions naturelles, peaufiner leurs textes et recourir à la traduction vocale en direct. Réputée pour son approche innovante, ainsi que la qualité et la sécurité de ses outils, DeepL continue d'élargir son offre au-delà du domaine linguistique. Son agent IA autonome DeepL Agent devrait révolutionner les processus des entreprises et des travailleurs spécialisés. Fondée en 2017 par Jarek Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est forte d'une équipe de plus de 1 000 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures. Visitez www.deepl.com/fr pour en savoir plus sur DeepL.

