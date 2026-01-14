DeepL nombra a los antiguos directivos de Salesforce y ServiceNow COO y CRO para impulsar el crecimiento internacional

COLONIA, Alemania, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, una empresa internacional dedicada a la investigación y los productos de IA, ha anunciado hoy el nombramiento de Gavin Mee como director de operaciones (COO) y de Detlef Krause como director de ingresos (CRO). Estas incorporaciones estratégicas al equipo ejecutivo de DeepL suponen un importante paso adelante en la misión de la empresa de redefinir las soluciones empresariales de IA y acelerar su trayectoria de crecimiento internacional.

"Con la incorporación de Gavin y Detlef a nuestro equipo directivo, comenzamos el año 2026 con el equipo más sólido posible para impulsar la adopción de las soluciones de IA de DeepL para empresas", afirmó Jarek Kutylowski, CEO y fundador de DeepL. Su experiencia será fundamental a medida que ampliemos nuestras operaciones, innovemos para nuestros clientes y consolidemos nuestra posición como líder internacional en productos e investigación de IA.

Detlef Krause se une como director de ingresos

Detlef Krause, un experimentado líder en ventas empresariales con más de 25 años de experiencia, ha ocupado puestos de alta dirección en Microsoft, Salesforce, SAP y ServiceNow, donde ha reconstruido y ampliado con éxito organizaciones internacionales. Reconocido por lograr un crecimiento sólido y escalable en los mercados internacionales, Krause impulsó la presencia de ServiceNow en Alemania, EMEA y APAC. Hizo crecer la organización alemana de 150 a más de 500 personas y duplicó el equipo central de EMEA, reforzando su posición como líder de gran impacto.

La decisión de Krause de unirse a DeepL no es una coincidencia. "Desde mis primeras conversaciones con el equipo de DeepL, me quedaron claras dos cosas: me estaba uniendo a una de las empresas de IA más innovadoras de Europa y a un equipo diferente a todos los que había conocido hasta entonces. Para mí, esto supone el comienzo de algo realmente emocionante", afirmó Detlef Krause.

Como director de operaciones, Krause asume el cargo de David Parry-Jones, quien se jubila tras una ilustre carrera en el sector tecnológico. Jarek añadió: "David ha dejado el listón muy alto con su liderazgo y sus contribuciones al éxito de DeepL. Su dedicación y experiencia han sido fundamentales para ayudarnos a convertirnos en líderes internacionales de la comunicación basada en IA. Estamos profundamente agradecidos por su contribución y le deseamos todo lo mejor en su merecida jubilación. Estoy seguro de que Detlef sabrá aprovechar esta sólida base y continuará impulsando nuestro crecimiento en los próximos años."

El objetivo principal de Krause como director de ingresos es reforzar la posición de DeepL como líder del mercado en soluciones de IA para empresas. "DeepL ya es conocida por su IA lingüística de primer nivel y ahora se está convirtiendo en pionera en IA agéntica. Mi ambición es llevar nuestra IA a todas las empresas del mundo, ampliando los flujos de trabajo agénticos e integrando DeepL en el núcleo de las operaciones comerciales internacionales", finalizó.

Gavin Mee se une como director de operaciones

Gavin Mee se une a DeepL como director de operaciones con una impresionante trayectoria en la expansión de organizaciones internacionales de comercialización (GTM). A lo largo de su carrera, Mee ha ocupado puestos de alta dirección en importantes empresas tecnológicas, como Salesforce, Oracle, Adobe, UiPath y Palo Alto Networks.

En DeepL, el papel de Mee como director de operaciones se centrará en impulsar la excelencia operativa, garantizar la coordinación entre los equipos y potenciar todo el potencial de la organización. Su liderazgo incluye desarrollar la estrategia de comercialización de DeepL y fomentar la colaboración entre los equipos de ingeniería, investigación y comercialización.

"Estoy encantado de unirme a DeepL en un momento tan emocionante", señaló Gavin Mee. "La empresa tiene un producto increíble, un equipo apasionado y una visión audaz para el futuro. Mi objetivo es hacer evolucionar nuestras operaciones y formas de trabajar, asegurándonos de que no solo cumplimos con nuestros clientes, sino que también maximizamos el valor para nuestros inversores y socios. Juntos, construiremos una organización de primer nivel que seguirá liderando el sector de las comunicaciones basadas en IA. DeepL está a la vanguardia de la innovación y estoy deseando ayudar a la empresa a ampliar su impacto de forma internacional."

Impulsando el futuro de la comunicación basada en la IA

Estos nombramientos se producen tras el mejor año de DeepL hasta la fecha, 2025, marcado por importantes ampliaciones de productos, como el lanzamiento de su innovador agente de IA, la introducción del Customization Hub y otros nombramientos clave en la alta dirección. DeepL sigue aprovechando este impulso y asegura que el 2026 será el año en que la empresa amplíe sus soluciones de IA por toda Europa y más allá, ofreciendo innovaciones transformadoras que redefinirán la forma en que las empresas y los particulares se comunican y trabajan gracias a la IA.

Acerca de DeepL

DeepL es una empresa internacional dedicada a la investigación y el desarrollo de productos de IA que se centra en crear soluciones seguras e inteligentes para problemas profesionales complejos. La plataforma de IA lingüística de DeepL no solo se ha ganado la confianza de más de 200 000 clientes profesionales, sino también la de millones de personas en 228 mercados de todo el mundo, por la calidad y naturalidad de sus traducciones, sus mejoras de textos y su traducción de voz en tiempo real. Basándose en su historial de innovación, calidad y seguridad, DeepL sigue ampliando su oferta más allá del ámbito lingüístico con DeepL Agent, un agente autónomo de IA diseñado para transformar la manera de trabajar de empresas y profesionales. DeepL fue fundada en 2017 por su actual CEO, Jarek Kutylowski, y a día de hoy cuenta con más de 1000 empleados y el respaldo de inversores de renombre mundial como Benchmark, IVP o Index Ventures. Más información sobre DeepL disponible en www.deepl.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg