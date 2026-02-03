딥엘, 실시간 음성 인식•번역 API 출시…기업용 다국어 커뮤니케이션 구현

쾰른, 독일, 2026년 2월 3일 /PRNewswire/ -- 글로벌 AI 제품 및 연구 기업 딥엘(DeepL)이 음성 번역 솔루션 딥엘 보이스(DeepL Voice) API를 정식 출시했다. 신규 제품은 개발자가 애플리케이션 상에 실시간 음성 인식 및 번역 기능을 통합할 수 있도록 지원하며, 기업의 다국어 역량을 강화한다.

딥엘 보이스 API를 통해 기업은 오디오를 스트리밍하고 출발 언어의 음성 인식 결과를 제공받으며, 최대 5개 도착 언어로 실시간 번역 서비스를 제공받을 수 있다. 이를 바탕으로 사용자들은 보다 원활한 커뮤니케이션을 경험하고 언어 장벽으로 인한 어려움을 효과적으로 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

딥엘 보이스 API는 고객센터 및 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 등 음성 커뮤니케이션이 핵심 비즈니스 요소인 산업을 시작으로 폭넓게 도입될 전망이다.

다국어 지원 혁신

딥엘 보이스 API는 많은 고객센터가 겪어온 언어 관련 인력 문제를 기존 시스템과 자연스럽게 연동되는 직관적인 솔루션으로 해결한다. 기존 업무 방식에 실시간 음성 인식 및 번역 기능을 추가함으로써 효율적으로 이슈를 관리할 수 있을 뿐 아니라, 담당자들은 다국어 고객 응대 시 별도의 이관이나 서면 커뮤니케이션 전환 없이 즉각 소통할 수 있다.

운영 측면에서도 보이스 API는 명확한 음성 인식과 번역을 제공해 고객 서비스 팀의 품질 관리와 훈련을 지원한다. 이를 기반으로 검토 시간을 단축하고, 지역 간 공정한 평가가 이루어지며, 상담원의 성과와 지식 격차를 명확히 파악한 뒤 체계적인 피드백이 제공되도록 돕는다. 또한 통화 시간 증가, 반복 문의, 오해로 인한 비용 발생 등 언어 장벽으로 발생하는 비효율 문제를 줄이고, 엔드 유저의 경험 전반을 향상시킨다.

곤살로 가이올라스(Gonçalo Gaiolas) 딥엘 최고 제품 책임자(Chief Product Officer)는 "고객 서비스 담당자와의 커뮤니케이션은 대개 엔드 유저 입장에서 중요한 문제를 논의하는 순간에 이루어지기 때문에 언어 장벽이 곧바로 부정적인 경험으로 이어지기 쉽다"며, "어떤 언어로든 실시간 커뮤니케이션이 가능한 도구를 제공함으로써, '비용 발생 부서'로만 인식되던 고객지원팀을 고객 만족을 통한 '수익 창출 부서'로 전환할 수 있다"고 말했다. 이어 "보이스 API는 담당 이관 혹은 우회 솔루션에 대한 필요성을 줄여 상담원의 업무 부담을 완화할 것"이라고 덧붙였다.

딥엘 보이스 API의 주요 기능은 다음과 같다.

전문성 기준의 인력 채용: 고객센터는 실제 구사 가능한 언어에 관계 없이 고객의 문제와 비즈니스 맥락을 이해하는 상담원을 배치할 수 있다.

고객센터는 실제 구사 가능한 언어에 관계 없이 고객의 문제와 비즈니스 맥락을 이해하는 상담원을 배치할 수 있다. 인재 풀 확장과 비용 최적화: 언어별 인력 배치 의존도를 줄임으로써 지원을 더 유연하게 중앙 집중화하거나 분산할 수 있으며,운영 비용을 낮추고 지원 범위 계획을 개선할 수 있다.

언어별 인력 배치 의존도를 줄임으로써 지원을 더 유연하게 중앙 집중화하거나 분산할 수 있으며,운영 비용을 낮추고 지원 범위 계획을 개선할 수 있다. 안정적인 서비스 제공: 실시간 번역은 야간, 주말, 공휴일 등 전문 언어 담당자가 적은 시간대에도 해당 팀이 서비스 수준을 안정적으로 유지하도록 돕는다.

실시간 번역은 야간, 주말, 공휴일 등 전문 언어 담당자가 적은 시간대에도 해당 팀이 서비스 수준을 안정적으로 유지하도록 돕는다. 텍스트 이상의 양방향 이해: 상담원은 화면상의 음성 인식 및 자막 번역과 함께 실시간 통역 오디오를 기반으로 대화를 따라갈 수 있어 자연스럽고 자신감 있게 응답할 수 있다.

비즈니스 가치와 운영 탄력성

업계 리더들이 바라는 다양한 비즈니스 가치 역시 실현된다. 기업은 채용 모델을 전면 개편하지 않고도 언어 지원 범위를 확장할 수 있으며, 새로운 지역에 빠르게 진출하고 기존의 핵심 팀으로 더 많은 고객 프로그램을 운영할 수 있도록 돕는다. 특히 운영 규모가 커질수록 고객 경험•컴플라이언스•비용에 대한 통제력은 더욱 중요하다.

이번 출시에는 2월 중순부터 6주간 진행되는 '보이스 투 보이스(Voice-to-Voice)' 통역 기능에 대한 얼리 액세스 프로그램이 포함된다. 이로써 상담원은 고객이 선호하는 언어로 실시간 커뮤니케이션하는 동시에 오디오 통역을 듣고 고객 경험을 간소화할 수 있다.

서비스 제공 범위

딥엘 보이스 API는 금일부터 모든 딥엘 API 프로 구독 고객을 대상으로 제공된다. 관련 상담을 원하는 기업은 딥엘 API 문서를 참조하거나 영업팀 문의를 통해 접근 권한을 부여받을 수 있다. 지원 언어를 포함한 딥엘 보이스 API에 대한 자세한 정보는 딥엘 웹사이트 에서 알아볼 수 있다.

DeepL 회사정보

DeepL은 복잡한 비즈니스 과제를 위한 안전하고 지능적인 솔루션 구축에 주력하는 글로벌 AI 제품 및 연구 기업이다. 현재 전 세계 228개 시장에서 20만 개 이상의 기업 고객과 수백만 명의 개인 사용자가 자연스러운 번역, 정교한 글쓰기, 실시간 음성 번역을 위해 DeepL의 언어 AI 플랫폼을 이용 중이다. 혁신, 품질, 보안의 역사를 바탕으로 DeepL은 언어 영역을 넘어 서비스를 지속적으로 확장하고 있다. DeepL Agent는 기업과 지식 근로자의 업무 방식을 혁신하도록 설계된 자율형 AI 어시스턴트다. 2017년, CEO 야렉 쿠틸로브스키(Jarek Kutylowski)가 창업했으며 현재 1,000명 이상의 열정적인 직원을 보유하고 있고, Benchmark, IVP, Index Ventures 등 세계적인 투자자의 지원을 받고 있다. 자세한 내용은 www.deepl.com/ko 에서 확인할 수 있다.

심벌 마크 - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg

SOURCE DeepL