DeepL lancia l'API Voice per la trascrizione e la traduzione vocale in tempo reale

COLONIA, Germania, 2 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, leader globale nella ricerca e nello sviluppo di prodotti di intelligenza artificiale, annuncia oggi il lancio dell'API di DeepL Voice, prodotto innovativo che consente agli sviluppatori di integrare nelle proprie applicazioni l'opzione di trascrizione e traduzione vocale in tempo reale, migliorando il supporto multilingue per le aziende.

L'API di DeepL Voice offre alle aziende la possibilità di trasmettere audio e ricevere trascrizioni nella lingua di origine, insieme alla traduzione fino a cinque lingue diverse. L'API garantisce un'esperienza ottimizzata per gli utenti e una comunicazione efficace senza barriere linguistiche.

L'API di DeepL Voice sarà disponibile a tutti i clienti che hanno la comunicazione vocale al centro delle proprie attivitàI primi ad adottare questa soluzione saranno quindi i contact center e i fornitori di servizi di outsourcing dei processi aziendali (BPO).

Rivoluzionare il supporto multilingue

L'API di DeepL Voice trasforma il supporto linguistico da una complessità organizzativa che molti contact center si trovano ad affrontare, in una soluzione pratica e facilmente integrabile con i i sistemi esistenti. Aggiungendo la trascrizione e la traduzione in tempo reale nel lavoro quotidiano degli operatori, i supervisori possono gestire le richieste in modo più efficace, mentre gli operatori possono assistere i clienti in diverse lingue senza doverli trasferire ad altri colleghi o ricorrere alla comunicazione scritta per consentire la traduzione.

Dal punto di vista operativo, l'API di DeepL Voice fornisce trascrizioni e traduzioni chiare che supportano le attività di controllo qualità e la formazione dei team di assistenza clienti. Questo consente analisi più rapide, valutazioni più eque tra le diverse sedi e un feedback più chiaro sulle prestazioni degli operatori e sulle eventuali lacune nelle competenze. Riducendo al minimo i problemi causati dalle barriere linguistiche, come chiamate più lunghe, contatti ripetuti e incomprensioni costose, l'API di DeepL Voice migliora l'esperienza complessiva dell'utente finale.

"Quando interagisce con un operatore del servizio clienti, l'utente sta spesso cercando di risolvere una questione importante: incontrare ostacoli nella comunicazione può spesso comportare un'esperienza negativa. Dotando i team dei contact center di strumenti per la comunicazione multilingue in tempo reale, possiamo trasformare quello che spesso viene percepito come un costo per l'azienda in una fonte di guadagno, grazie a un servizio clienti d'eccellenza. In questo modo anche il lavoro degli operatori dei contact center risulterà più fluido riducendo la necessità di trasferire le chiamate ad altri colleghi e cercare soluzioni alternative sarà sempre meno necessario" afferma Gonçalo Gaiolas, Chief Product Officer di DeepL.

L'API di DeepL consentirà agli utenti di:

Assumere personale in base alle competenze, non alle lingue parlate . L'API di DeepL Voice permette ai contact center di assumere operatori che comprendono il contesto aziendale e i problemi dei clienti, anche non parlando la loro lingua.

. L'API di DeepL Voice permette ai contact center di assumere operatori che comprendono il contesto aziendale e i problemi dei clienti, anche non parlando la loro lingua. Ampliare il bacino di talenti gestendo i costi . Non dovendo assumere personale per le competenze linguistiche specifiche, i team possono centralizzare o distribuire l'assistenza in modo più flessibile, abbassando i costi operativi e migliorando la pianificazione della copertura.

. Non dovendo assumere personale per le competenze linguistiche specifiche, i team possono centralizzare o distribuire l'assistenza in modo più flessibile, abbassando i costi operativi e migliorando la pianificazione della copertura. Fornire una copertura affidabile nei momenti di urgenza . La traduzione in tempo reale aiuta i team a mantenere i livelli di servizio durante la notte, nei fine settimana e nei giorni festivi, quando sono disponibili meno operatori specializzati per lingua.

. La traduzione in tempo reale aiuta i team a mantenere i livelli di servizio durante la notte, nei fine settimana e nei giorni festivi, quando sono disponibili meno operatori specializzati per lingua. Comprensione bidirezionale, non solo testo sullo schermo. Gli operatori possono seguire la conversazione attraverso l'audio tradotto in tempo reale, insieme alla trascrizione e alla traduzione sullo schermo, in modo da poter rispondere in maniera naturale e sicura.

Valore aziendale e resilienza operativa

Per i leader del settore, il valore aziendale è molteplice. Le organizzazioni possono ampliare la copertura linguistica senza stravolgere i propri modelli di assunzione, entrare rapidamente in nuovi mercati geografici e supportare un maggior numero di programmi per i clienti con lo stesso team. Questo controllo sull'esperienza cliente, sulla compliance e sui costi diventa sempre più importante con la crescita delle operazioni.

Il lancio include anche un programma di accesso anticipato di sei settimane per i servizi di traduzione voice to voice, prevista a partire da metà febbraio. Questa funzione consentirà agli operatori di ascoltare l'audio tradotto mentre comunicano in tempo reale con i clienti nelle loro lingue di preferenza, semplificando ulteriormente l'esperienza cliente.

Disponibilità

L'API di DeepL Voice sarà disponibile per tutti i clienti DeepL API Pro a partire dal 2 febbraio. Le aziende interessate possono iniziare a consultare la documentazione dell'API di DeepL o contattando il team commerciale per ottenere l'accesso all'API di DeepL Voice.

Ulteriori informazioni sull'API di DeepL Voice, tra cui la lista delle lingue supportate, sono disponibili sul sito web di DeepL .

Informazioni su DeepL

DeepL è un'azienda internazionale che si occupa di ricerca e prodotti di IA, specializzata nella creazione di soluzioni sicure e intelligenti per problemi aziendali complessi. Oltre 200 000 clienti business e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Con una storia all'insegna dell'innovazione, della qualità e della sicurezza, DeepL continua ad ampliare la propria offerta oltre il campo linguistico con il lancio di DeepL Agent, un assistente IA autonomo progettato per trasformare il modo in cui le aziende e i professionisti svolgono il proprio lavoro. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jarek Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures. Ulteriori informazioni su DeepL sono disponibili all'indirizzo www.deepl.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg