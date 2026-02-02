DeepL lance l'API Voice pour la transcription et la traduction vocales en temps réel pour les entreprises

COLOGNE, Germany, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, société internationale spécialisée dans les produits et la recherche en intelligence artificielle, annonce l'arrivée sur le marché de l'API de DeepL Voice. Ce produit innovant permet aux développeurs d'intégrer des fonctionnalités de transcription et de traduction vocales en temps réel dans leurs applications, améliorant ainsi considérablement les capacités multilingues des entreprises.

L'API de DeepL Voice permet aux entreprises de diffuser des fichiers audio et de recevoir des transcriptions dans la langue source, ainsi que des traductions jusqu'à cinq langues cibles. L'API offre une expérience fluide aux utilisateurs, garantissant que les barrières linguistiques ne nuisent pas à l'efficacité de leur communication.

L'API de DeepL Voice sera largement accessible aux clients dont l'activité repose principalement sur la communication orale, les centres d'appels et les prestataires de services d'externalisation des processus métier (BPO) étant les premiers à adopter cette solution.

Transformer l'assistance multilingue

L'API de DeepL Voice permet de transformer l'assistance multilingue, qui représente un problème de personnel pour de nombreux centres d'appels, en une solution facile à utiliser et parfaitement adaptée aux systèmes actuels. En ajoutant la transcription et la traduction en temps réel au travail des agents, les superviseurs peuvent mieux gérer les problèmes et les agents peuvent aider les clients dans différentes langues sans avoir à les transférer à un collègue ou à recourir à la communication écrite pour permettre la traduction.

Sur le plan opérationnel, l'API de Voice fournit des transcriptions et des traductions claires qui facilitent les contrôles de qualité et la formation des équipes d'assistance à la clientèle. Elle permet des révisions plus rapides, des évaluations plus équitables entre les différents sites et un retour d'information plus clair sur les performances des agents et leurs lacunes en matière de connaissances. En minimisant les problèmes causés par les barrières linguistiques, tels que les appels plus longs, les contacts répétés et les malentendus coûteux, l'API de DeepL Voice transforme l'expérience globale de l'utilisateur final.

« Lorsqu'il interagit avec un représentant du service client, l'utilisateur final cherche généralement à résoudre un problème important. Il est donc souvent confronté à des barrières de communication qui conduisent à une expérience négative. En fournissant aux équipes des centres d'appels des outils permettant une communication en temps réel dans n'importe quelle langue, nous pouvons transformer ce qui est souvent perçu comme une source de coûts pour une entreprise en une source de revenus grâce à l'excellence du service client. Cela facilite également le travail des agents des centres d'appels, en réduisant le besoin de transférer des tâches à d'autres ou de rechercher des solutions de contournement », déclare Gonçalo Gaiolas, directeur produit chez DeepL.

L'API de DeepL Voice permettra aux utilisateurs :

De recruter pour l'expertise, et non pour la maîtrise linguistique

L'API de DeepL Voice permet aux centres d'appels de recruter des agents qui comprennent le problème du client et le contexte commercial, même s'ils ne parlent pas la langue désirée.

En réduisant le besoin de personnel spécialisé dans une langue spécifique, les équipes peuvent centraliser ou répartir l'assistance de manière plus flexible, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la planification de leur couverture.

La traduction en temps réel aide les équipes à maintenir le niveau de service pendant la nuit, le week-end et les jours fériés, lorsque moins d'agents linguistiques spécialisés sont disponibles.

Les agents peuvent suivre la conversation grâce à la traduction audio en direct, ainsi qu'à la transcription et à la traduction à l'écran, ce qui leur permet de répondre naturellement et en toute confiance dans l'instant.

Valeur commerciale et résilience opérationnelle

Pour les leaders du secteur, la valeur commerciale est multiple. Les organisations peuvent étendre leur couverture linguistique sans revoir leurs modèles de recrutement, couvrir rapidement de nouvelles zones géographiques et prendre en charge davantage de programmes clients avec la même équipe de base. Ce contrôle sur l'expérience client, la conformité et les coûts devient de plus en plus important à mesure que les opérations se développent.

Le lancement comprend également un programme d'accès anticipé de six semaines aux fonctionnalités voix-à-voix (voice to voice), qui débutera à la mi-février. Cette fonctionnalité permettra aux agents d'entendre l'audio traduit tout en communiquant avec les clients dans leur langue préférée en temps réel, ce qui améliorera encore l'expérience client.

Disponibilité

L'API de DeepL Voice sera disponible pour tous les clients DeepL API Pro à partir du 2 février 2026. Les entreprises intéressées peuvent commencer par consulter la documentation de l'API DeepL ou contacter le service commercial pour accéder à l'API Voice. Pour plus d'informations sur l'API DeepL Voice, y compris les langues prises en charge, veuillez consulter le site web ici.

À propos de DeepL

DeepL est une entreprise internationale spécialisée dans les produits et la recherche en IA. Elle développe des solutions sécurisées intelligentes pour répondre aux défis des entreprises. Plus de 200 000 entreprises clientes et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance à la plateforme d'IA linguistique de DeepL pour obtenir des traductions naturelles, peaufiner leurs textes et recourir à la traduction vocale en direct. Réputée pour son approche innovante, ainsi que la qualité et la sécurité de ses outils, DeepL continue d'élargir son offre au-delà du domaine linguistique. Son agent IA autonome DeepL Agent devrait révolutionner les processus des entreprises et des travailleurs spécialisés. Fondée en 2017 par Jarek Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est forte d'une équipe de plus de 1 000 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures. Visitez www.deepl.com/fr pour en savoir plus sur DeepL.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg