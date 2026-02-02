DeepL stellt Voice API für Echtzeit-Sprachtranskription und -übersetzung vor

KÖLN, Deutschland, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, ein globales Unternehmen für KI–Produkte und –Forschung, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit der DeepL Voice API bekannt gegeben. Die neue Schnittstelle ermöglicht es Entwicklern, Echtzeit-Sprachtranskription und -übersetzung direkt in Anwendungen zu integrieren – und so mehrsprachige Kommunikation in Unternehmen deutlich zu vereinfachen.

Mit der DeepL Voice API können Unternehmen Audioinhalte in Echtzeit streamen und sowohl Transkriptionen in der Ausgangssprache als auch Übersetzungen in bis zu fünf Zielsprachen erhalten. Damit schafft die Lösung eine nahtlose Nutzererfahrung und reduziert sprachbedingte Hürden in der Kommunikation.

Die DeepL Voice API richtet sich vor allem an Organisationen, in denen Kommunikation überwiegend mündlich erfolgt – etwa in Contact Centern und bei Business-Process-Outsourcing-Anbietern (BPO).

Mehrsprachiger Support neu gedacht

In vielen Contact Centern ist Sprachunterstützung bislang vor allem eine Frage der Personalressourcen. Die DeepL Voice API bietet eine technische Lösung, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lässt. Durch die Einbindung von Echtzeit-Transkription und -übersetzung in bestehende Workflows können Teamleitungen Anfragen effizienter steuern, während Service-Mitarbeitende Kunden in unterschiedlichen Sprachen unterstützen können – ohne Gespräche weiterleiten oder für Übersetzungen auf schriftliche Kommunikation ausweichen zu müssen.

Auf operativer Ebene erleichtern präzise Transkripte und Übersetzungen Qualitätskontrollen sowie die Schulung von Customer-Service-Teams. Auswertungen lassen sich schneller durchführen, Bewertungen standortübergreifend vergleichbarer gestalten und Feedback zu Leistung oder Wissenslücken gezielter formulieren. Indem sprachbedingte Herausforderungen wie lange Gesprächszeiten, wiederholte Kontakte oder Missverständnisse reduziert werden, verbessert die DeepL Voice API das Serviceerlebnis für Endkunden nachhaltig.

„Wenn Kunden den Support kontaktieren, geht es häufig um wichtige Anliegen. Sprachbarrieren führen dabei schnell zu Frustration. Mit Echtzeit-Kommunikation in jeder Sprache können Contact Center einen Bereich, der oft als Kostenfaktor gilt, in einen Treiber für Kundenzufriedenheit und -bindung verwandeln. Gleichzeitig wird die Arbeit der Service-Mitarbeitenden spürbar erleichtert, da Weiterleitungen oder improvisierte Umwege entfallen", sagt Gonçalo Gaiolas, Chief Product Officer bei DeepL.

Die DeepL Voice API ermöglicht unter anderem:

Einstellung nach Fachwissen statt nach Sprachkenntnissen: Contact Center können Mitarbeitende einsetzen, die das Anliegen der Kunden und den fachlichen Kontext verstehen – auch wenn sie die jeweilige Sprache nicht sprechen.

Contact Center können Mitarbeitende einsetzen, die das Anliegen der Kunden und den fachlichen Kontext verstehen – auch wenn sie die jeweilige Sprache nicht sprechen. Erweiterung des Talentpools bei besserer Kostenkontrolle : Weniger Bedarf an sprachspezifischem Personal ermöglicht eine flexiblere Zentralisierung oder Verteilung von Support-Teams und erleichtert Kapazitäts- und Einsatzplanung.

: Weniger Bedarf an sprachspezifischem Personal ermöglicht eine flexiblere Zentralisierung oder Verteilung von Support-Teams und erleichtert Kapazitäts- und Einsatzplanung. Zuverlässiger Service auch in kritischen Situationen : Echtzeit-Übersetzung unterstützt die Einhaltung von Servicelevels nachts, an Wochenenden oder Feiertagen, wenn weniger spezialisierte Sprachressourcen verfügbar sind.

: Echtzeit-Übersetzung unterstützt die Einhaltung von Servicelevels nachts, an Wochenenden oder Feiertagen, wenn weniger spezialisierte Sprachressourcen verfügbar sind. Dialogorientierte Unterstützung statt reiner Textanzeige: Service-Mitarbeitende verfolgen Gespräche über live übersetzte Audioinhalte, ergänzt durch Transkription und Übersetzung auf dem Bildschirm – und können so direkt, sicher und natürlich reagieren.

Geschäftlicher Nutzen und operative Stabilität

Für Entscheider ergibt sich daraus ein klarer wirtschaftlicher Mehrwert: Unternehmen können ihre Sprachabdeckung ausbauen, ohne bestehende Recruiting-Modelle grundlegend zu verändern, neue Märkte schneller erschließen und mit demselben Kernteam mehr Programme betreuen. Die bessere Steuerung von Customer Experience, Compliance und Kosten gewinnt insbesondere mit zunehmender Skalierung operativer Abläufe an Bedeutung.

Der Produktstart umfasst ein sechswöchiges Early-Access-Programm für Voice-to-Voice-Funktionen, das ab Mitte Februar beginnt. Damit können Service-Mitarbeitende übersetzte Audioinhalte in Echtzeit hören, während sie mit Kunden in deren bevorzugter Sprache sprechen – für ein noch reibungsloseres Serviceerlebnis.

Verfügbarkeit

Die DeepL Voice API steht ab dem 2. Februar allen DeepL API Pro-Kunden zur Verfügung. Interessierte Unternehmen können den Zugang direkt über die DeepL API-Dokumentation starten oder sich an den Vertrieb wenden. Weitere Informationen zur DeepL Voice API, einschließlich unterstützter Sprachen, sind auf der Website verfügbar.

Über DeepL

DeepL ist ein globales Unternehmen für KI–Produkte und –Forschung, das sich auf die Entwicklung sicherer, intelligenter Lösungen für komplexe geschäftliche Anwendungsfälle spezialisiert hat. Mehr als 200.000 Geschäftskunden sowie Millionen von Einzelnutzern in 228 Märkten weltweit vertrauen auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL, mit der sie natürlich klingende Übersetzungen erstellen, Texte optimieren sowie Sprachübersetzungen in Echtzeit durchführen können. Aufbauend auf der langjährigen Erfahrung in Innovation, Qualität und Sicherheit erweitert DeepL sein Angebot über Sprachlösungen hinaus, darunter mit DeepL Agent – einem autonomen KI–Assistenten, der Prozesse in Unternehmen und im Bereich der Wissensarbeit transformiert. Heute zählt das 2017 von CEO Jarek Kutylowski gegründete Unternehmen über 1.000 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt. Weitere Informationen über DeepL sind unter www.deepl.com verfügbar.

