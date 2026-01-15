뱅크프로, '세계 내구 챔피언십' 출전하는 맥라렌 내구 레이싱 팀과 파트너십 발표

나소, 바하마, 2026년 1월 15일 /PRNewswire/ -- 뱅크프로(BankPro)가 내구 레이싱 도전을 함께하기 위해 맥라렌 레이싱(McLaren Racing)의 FIA 세계 내구 챔피언십(World Endurance Championship•WEC) 공식 출전팀인 '맥라렌 유나이티드 오토스포츠 WEC 하이퍼 팀(McLaren United Autosports WEC Hyper Team)'과 파트너십을 체결했다고 발표했다.

이번 협업은 뱅크프로와 맥라렌 레이싱 생태계의 핵심 가치인 고성능, 혁신, 정밀성을 하나로 아우른다. 맥라렌이 오랜 시간 동안 차량과 드라이버의 지속력•신뢰성•팀워크를 겨루는 자동차 경주인 내구 레이싱의 정점으로 복귀하는 가운데 뱅크프로는 전통과 첨단 엔지니어링, 미래에 대한 대담한 비전을 융합한 프로젝트를 지원하고 있다.

McLaren WEC Hypercar

르망에서 쌓아온 유산, 내구성이 만들어가는 미래

맥라렌의 내구 레이싱 역사는 잊을 수 없는 순간들로 정의된다. 특히 르망 24시(24 Hours of Le Mans) 레이스 데뷔전에서 전설적인 승리를 거두었던 맥라렌은 이제 다음 결전의 장을 준비하고 있다.

2027년 FIA 세계 내구 챔피언십에 도전하는 하이퍼카(Hypercar)는 명확한 성능 우선주의 철학을 바탕으로 한 맥라렌의 글로벌 내구 경주 복귀를 상징한다.

맷 데닝턴(Matt Dennington) 맥라렌 레이싱 공동 최고상업책임자(CCO)는 "내년 WEC 데뷔를 앞두고 모멘텀을 구축하는 상황에서 세계적인 파트너들과 함께 뱅크프로를 공식 파트너로 맞이하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.

파올로 브로카르도(Paolo Broccardo) 뱅크프로 CEO는 이렇게 말했다. "이번 파트너십은 뱅크프로가 추구하는 모든 가치를 반영한다. 내구 레이싱을 위해서는 정밀성과 회복력이 중요하며, 오랜 시간 동안 최상의 기량을 발휘해야 한다. 이는 우리가 디지털 뱅킹 솔루션을 구축하는 데 적용하는 원칙과 동일하다. 맥라렌의 내구 모터스포츠 정상 복귀 지원은 트랙에서의 퍼포먼스 발휘를 넘어 혁신, 규율, 우수성에 기반한 장기적 비전을 뒷받침하는 것이다."

뱅크프로 소개

뱅크프로는 개인과 기업 고객 모두에게 안전하고 유연한 금융 솔루션을 제공하는 프라이빗 디지털 뱅킹 브랜드다. 다중 통화 계좌, 개인 입출금 계좌, 저축예금 계좌, 원활한 내부 이체, 맞춤형 뱅킹 서비스, 그리고 전 세계에서 편리하게 결제할 수 있는 프리미엄 신용카드 및/또는 체크카드를 제공한다. 뱅크프로는 첨단 기술과 고객 중심 접근 방식을 바탕으로 효율적이고 현대적인 국경 없는 뱅킹을 제공한다.

뱅크프로 – 공식 웹사이트

맥라렌 레이싱 소개

맥라렌 레이싱은 레이싱 드라이버 브루스 맥라렌(Bruce McLaren)이 1963년에 설립했다. 이 팀은 1966년 처음으로 포뮬러 1 경주에 출전했다. 이후 포뮬러 1 월드 챔피언십(FIA Formula 1 World Championship)에서 총 23회의 월드 챔피언 타이틀과 200회 이상의 그랑프리 우승을 기록했다. 또한 인디애나폴리스 500(Indianapolis 500)에서 세 차례 우승, 르망 24시에서는 첫 출전 만에 우승을 차지했다.

맥라렌 레이싱은 현재 네 개의 레이싱 시리즈에 출전하고 있다. 맥라렌-마스터카드 F1(McLaren Mastercard F1) 드라이버인 랜도 노리스(Lando Norris)와 오스카 피아스트리(Oscar Piastri)와 함께 FIA 포뮬러 1 월드 챔피언십에 출전하고 있다. 또한 NTT 인디카 시리즈(NTT INDYCAR SERIES)에는 애로우 맥라렌(Arrow McLaren) 소속 드라이버인 파토 오워드(Pato O'Ward), 놀란 시겔(Nolan Siegel), 크리스찬 룬드가드(Christian Lundgaard)가 참여하며, F1 아카데미(F1 Academy)에는 드라이버 육성 프로그램 멤버인 엘라 로이드(Ella Lloyd)와 엘라 스티븐스(Ella Stevens)가 출전한다. 아울러 '맥라렌 섀도우(McLaren Shadow)'라는 이름으로 F1 심 레이싱 챔피언십(F1 Sim Racing Championship)에도 참여하고 있다.

맥라렌은 모터스포츠 분야에서 지속가능성을 선도하는 팀으로, 유엔 스포츠 기후 행동 협약(UN Sports for Climate Action Commitment) 서명 기관이다. 맥라렌은 2040년까지 넷제로(Net Zero) 달성을 목표로 하고 있으며, 모터스포츠 산업 전반에서 다양성과 포용성을 중시하는 문화 조성에 힘쓰고 있다.

맥라렌 레이싱 – 공식 웹사이트

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2861533/BankPro_McLaren.jpg

