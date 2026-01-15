BankPro、世界耐久選手権（World Endurance Championship）参戦においてMcLaren Endurance Racingとの提携を発表

ナッソー、バハマ, 2026年1月15日 /PRNewswire/ -- BankPro は、FIA世界耐久選手権（FIA World Endurance Championship、WEC）におけるMcLaren Racingの公式参戦チームであるMcLaren United Autosports WEC Hyper Teamと提携し、McLaren Racingの耐久レースにおける挑戦を支援することを発表しました。

この協業は、BankProおよびMcLaren Racingのエコシステムの中核を成す価値観である「高性能」「革新性」「精密性」を結集するものです。マクラーレンが耐久モータースポーツの頂点に返り咲くにあたり、バンクプロは最先端のエンジニアリングと未来に向けた大胆なビジョンを伝統と融合させるプロジェクトを後押ししていきます。

McLaren WEC Hypercar

ル・マンで打ち立てたレガシーと耐久力によって形作られた未来

マクラーレンの耐久レースにおける歴史は記憶に残る瞬間によって彩られており、伝説的な初参戦での勝利を飾ったル・マン24時間レースほど、マクラーレンを象徴する瞬間はありません。マクラーレンは今日も、次の決定的な章に向けて前進しています。

2027年からFIA世界耐久選手権に挑戦する予定のハイパーカーは、パフォーマンス優先の明確な哲学を掲げるマクラーレンの世界的耐久レース復帰を象徴しています。

マクラーレン・レーシングの共同最高商務責任者（CCO）のマット・デニントン（Matt Dennington）は、次のように述べています。「来年のWECでの私たちのデビューに向けてギアを上げていく中、業界をリードするパートナーたちとともに、バンクプロをオフィシャルパートナーとして迎えることができるのは素晴らしいことです」

「このパートナーシップは、BankProが掲げる価値のすべてを体現しています」 と、BankProの最高経営責任者（CEO）であるPaolo Broccardoは述べています。「耐久レースは、精密性、回復力、そしてずっと最高レベルの性能を発揮することが求められる競技です。これらは、私たちがデジタルバンキングソリューションを構築する際の指針となる原則と同じものです。マクラーレンの耐久モータースポーツの頂点への返り咲きをサポートすることは、コース上でのパフォーマンスだけでなく、革新、規律、卓越性を原動力とする長期的なビジョンを支持することでもあります」

BankProについて（会社概要）

BankProは、個人と企業の両方に安全で柔軟な金融ソリューションを提供するプライベートデジタルバンキングのブランドです。同社のプラットフォームは、マルチカレンシー口座、個人当座預金口座 、貯蓄口座 、シームレスな内部振替、個別にカスタマイズされたバンキング業務を提供しているほか、クレジットカードおよび/またはデビットカードのプレミアムカードを提供して、世界的な支払いの利便性を補完しています。先進的なテクノロジーと顧客重視のアプローチを基盤に、バンクプロは国境を越えた効率的で近代的な銀行業務を提供します。

BankPro – 公式ウェブサイト

マクラーレン・レーシングについて

マクラーレン・レーシング（McLaren Racing）は、レーシングドライバーのブルース・マクラーレン（Bruce McLaren）によって1963年に設立されました。チームは1966年にフォーミュラ1レースに初参戦しました。マクラーレンはその後、 フォーミュラ1ワールドチャンピオンを23回、フォーミュラ1グランプリを200回以上、インディアナポリス500を3回、初挑戦のル・マン24時間レースを制覇しています。

マクラーレン・レーシングは、4つのレースシリーズに参戦しています。チームは、マクラーレン マスターカード （McLaren Mastercard）所属F1ドライバーのランド・ノリスとオスカー・ ピアストリがFIAフォーミュラ1世界選手権に、アロー・マクラーレン（Arrow McLaren）所属ドライバーのパト・ オワード、ノーラン・シーゲル、クリスチャン・ルンガーがNTT・インディカー・シリーズに、ドライバー開発 プログラム メンバーの エラ・ロイド とエラ・スティーブンスがF1アカデミーに参戦しています。また、マクラーレン・シャドー（McLaren Shadow）としてF1シム・レーシング選手権にも参戦しています。

マクラーレンは、 スポーツ における持続可能性の擁護者であり、国連のスポーツを通じた気候行動の取り組みに署名しています。 2040年までにネット・ゼロ を達成し、モータースポーツ業界において多様で包括的な文化を育成することにコミットしています。

マクラーレン・レーシング - 公式ウェブサイト

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2861533/BankPro_McLaren.jpg

SOURCE BankPro