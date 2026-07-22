벨로-맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀, 모터스포츠 팬 궁극의 꿈을 현실로 만들어 줄 글로벌 공모전 개최

• 벨로(Velo)와 맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀(McLaren Mastercard Formula 1® Team)이 시작한 '라이브 유어 팬덤(Live Your Fandom)' 캠페인이 2026년에도 계속된다. 진정성 있는 팬덤이 빛을 발하고 F1 시즌 내내 독보적인 경험으로 모터스포츠의 독창성이 더욱 두드러질 전망이다.

런던 , 2026년 7월 22일 /PRNewswire/ -- 벨로와 맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀이 2026년 F1 시즌 후반기를 맞아 글로벌 공모전을 개최, 팬들이 상상만 하던 원대한 꿈을 실현할 기회를 제공한다. 오늘부터 성인 벨로 및 모터스포츠 팬이라면 누구나 창의적이고 독창적인 인간로서 꿈을 공유할 수 있으며, 선정된 아이디어는 시즌 후반에 팬들의 영감을 바탕으로 한 잊지 못할 경험으로 실제 구현될 예정이다.*

상징적인 맥라렌 테크놀로지 센터(McLaren Technology Centre)에서 역사적인 경주용 차량들 사이에서 하룻밤을 보낼 수도 있고 맞춤형 상품을 디자인할 수도 있으며 잭 브라운(Zak Brown) 맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀 CEO와 함께 저녁 식사를 할 수도 있다. 올해 공모전은 팬들의 상상력을 현실로 구현한다는 목표 아래 기획됐으며, 팬은 독창적인 아이디어를 통해 무대의 중심에 설 수 있다.

Velo and McLaren Mastercard Formula 1 ® Team Launch Global Competition to Make Motorsport Fans Ultimate Dreams a Reality Speed Speed

이번 공모전은 라이브 유어 팬덤 캠페인의 귀환을 알리는 것이기도 하다. 개성파 멋쟁이들을 타깃으로 하는 유럽의 대표적인 니코틴 파우치 브랜드인 벨로**는 2년 연속 맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀과 협력해 모터스포츠 팬들에게 더욱 독창적인 순간을 선사하게 됐다.

맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀 드라이버 랜도 노리스(Lando Norris)와 오스카 피아스트리(Oscar Piastri)가 팬들의 상상력을 자극하기 위해 캠페인 공개 영상에 함께 출연했다. 두 선수는 팬들에게 더 크게 생각하고, 더 대담하게 꿈꾸며, 가장 과감한 아이디어를 출발선에 올려 달라고 말한다. 상징적인 포뮬러 1의 순간과 팬들이 좋아하는 유머가 재치 있게 담긴 이 영상에서 두 사람은 팬들에게 평소 현실에서 경험하고 싶었던 꿈의 체험에 응모하도록 독려하고 있다.

벨로와 맥라렌은 시즌 내내 팬들이 제안한 꿈의 경험 가운데 일부를 현실로 구현해 줄 예정이다. 또한 열정적인 팬 커뮤니티에 보답하기 위한 다양한 깜짝 행사도 선보일 계획이다.

루 매큐언(Lou McEwen) 맥라렌 레이싱(McLaren Racing) 최고마케팅책임자는 '라이브 유어 팬덤' 캠페인에 대해 "팬들은 맥라렌 레이싱의 생명력과도 같은 존재다. 우리는 벨로와 같은 파트너와 협력해 팬들과 소통하고 팬들이 팀에 더 가까이 다가올 수 있도록 하는 새로운 방식을 끊임없이 모색하고 있다. 지난 시즌 진행한 라이브 유어 팬덤 프로그램은 이를 잘 보여준 사례였다. 이번 캠페인을 이어가며 팬들에게 팀과 함께하는 평생 추억을 만들어 드리게 돼 뿌듯하다"고 말했다.

말키 브라운(Malky Brown) BAT 글로벌 파트너십 및 콘텐츠 총괄은 "이번 행사는 팬들에게 일생일대의 기회가 될 것이다. 벨로는 진정한 개성을 지닌 이들을 기리는 브랜드이며, 이번 공모전은 팬들이 직접 이야기의 방향을 이끌도록 하는 데 목적이 있다. 소셜미디어를 통해 맥라렌과 관련해 과감하고 창의적인 꿈을 알려 달라. 그 꿈을 실제로 실현해 드릴 수도 있다"고 말했다.

벨로와 맥라렌은 라이브 유어 팬덤을 통해 오늘날의 모터스포츠를 만드는 데 기여하는 팬들을 지속적으로 응원하며, 팬들이 이전과는 전혀 다른 방식으로 열정과 개성 및 창의성을 표현하도록 독려하고 있다.

팬들은 벨로 인스타그램에 게시된 캠페인 공개 영상에 댓글을 남겨 자신이 꿈꾸는 경험을 공유할 수 있다. 또 맥라렌 레이싱 웹사이트에서도 혁신적인 '라이브 유어 팬덤 캠페인과 다음 단계에 참여하는 방법을 상세히 확인할 수 있다.*

+18세 이상만 이용 가능. 본 제품은 니코틴을 함유하고 있으며 중독성이 있다.

*약관이 적용되며, 자세한 내용은 벨로 인스타그램에서 확인할 수 있다.

** 편집자 주

**2025년 한 해 스웨덴, 덴마크, 영국, 폴란드 및 스위스 등 유럽의 주요 니코틴 파우치 시장에서 집계된 소매 판매량을 기준으로 벨로가 추산한 시장점유율에 근거함.

벨로 소개

벨로는 스칸디나비아에서 설립돼 현재 세계적으로 확고한 위치를 점하고 있는 니코틴 파우치 선도 브랜드다.

니코틴 파우치란 담배 성분은 포함하지 않고 니코틴만 함유한 작은 파우치를 말한다.*** 입술과 잇몸 사이에 넣어 사용하도록 설계됐으며, 일정 시간 니코틴을 방출한다. 방출 시간은 브랜드마다 다를 수 있으며, 벨로 파우치는 최대 30분 동안 니코틴을 방출한다. 성인 니코틴 소비자에게 니코틴 파우치는 일반 담배나 전자담배의 대안이 될 수 있으며, 흡연이나 전자담배 사용이 적절하지 않은 상황에서도 편리하게 니코틴을 사용할 수 있는 방법이다. 벨로 파우치는 다양한 취향과 니코틴 사용 경험 수준에 맞춰 여러 가지 맛과 니코틴 강도로 제공되므로, 니코틴 소비자는 이전보다 더욱 폭넓은 선택권을 누릴 수 있다.

***본 제품은 위험이 전혀 없는 제품이 아니며, 중독성 물질인 니코틴을 함유하고 있습니다.

맥라렌 레이싱 소개

맥라렌 레이싱은 레이싱 드라이버 브루스 맥라렌(Bruce McLaren)이 1963년 설립했다. 팀은 1966년 처음으로 포뮬러 1 경기에 출전했다. 이후 맥라렌은 포뮬러 1 월드 챔피언십에서 23회 우승했으며, 포뮬러 1 그랑프리에서 200회 이상 우승했다. 또한 인디애나폴리스 500에서 3회 우승하고, 르망 24시 레이스에서는 첫 출전 만에 우승을 차지했다.

맥라렌 레이싱은 4개 레이싱 시리즈에 참가하고 있다. 국제자동차연맹 포뮬러 1 월드 챔피언십(FIA Formula 1 World Championship)에는 맥라렌 마스터카드 F1 드라이버인 랜도 노리스와 오스카 피아스트리가 출전한다. NTT 인디카 시리즈(NTT INDYCAR SERIES)에는 애로우 맥라렌(Arrow McLaren) 소속 드라이버인 파토 오워드(Pato O'Ward), 놀런 시걸(Nolan Siegel), 크리스티안 룬드고르(Christian Lundgaard)가 출전한다. F1 아카데미(F1 Academy)에는 드라이버 육성 프로그램(Driver Development Programme) 소속인 엘라 로이드(Ella Lloyd)와 엘라 스티븐스(Ella Stevens)가 참가한다. 또한 맥라렌 F1 심 레이싱 팀(McLaren F1 Sim Racing Team)으로 F1 심 레이싱 월드 챔피언십(F1 Sim Racing World Championship)에도 출전하고 있다.

맥라렌은 모터스포츠의 지속 가능성을 선도하며 유엔 기후행동을 위한 스포츠 공약(UN Sports for Climate Action Commitment)에도 서명했다. 맥라렌은 2040년까지 넷제로를 달성하고 모터스포츠 업계에서 다양성과 포용성을 갖춘 문화를 조성하기 위해 노력하고 있다.

맥라렌 레이싱 공식 웹사이트

SOURCE VELO