VeloとMcLaren Mastercard Formula 1®チーム、モータースポーツファンの究極の夢を現実にするための世界規模のコンテストを開始

Live Your Fandomキャンペーンは、VeloとMcLaren Mastercard Formula 1®チームが立ち上げましたが、2026年に再び開催されます。本キャンペーンは、本物のファン精神を称え、F1シーズンを通じて比類のない体験を提供することで、モータースポーツにさらなる独創的な瞬間をもたらします。

ロンドン、, 2026年7月22日 /PRNewswire/ -- VeloとMcLaren Mastercard Formula 1®チームは、2026年F1シーズン後半に向けたグローバルコンテストの開催を通じて、ファンに「最も大胆な夢」を実現するチャンスを提供します。本日より、自転車競技やモータースポーツを愛する大人のファンの皆様を対象に、最も独創的でユニークな「ファンの夢」を募集します。選ばれた夢は、今シーズンの後半に、ファンのアイデアを基にした忘れられない体験*として実現される可能性があります。

アイコニックなマクラーレン・テクノロジー・センターで、歴史的に価値のある自動車に囲まれて一夜を過ごすことも、オリジナルグッズをデザインすることも、McLaren Mastercard Formula 1®チームの最高経営責任者（CEO）であるZak Brown氏と夕食を共にすることも、どんな夢でも叶うのです。今年のコンテストは、ファンの想像力を現実のものにすることを主軸としており、ファンを主役にした独創的なアイデアが盛り込まれています。

Velo and McLaren Mastercard Formula 1 ® Team Launch Global Competition to Make Motorsport Fans Ultimate Dreams a Reality Speed Speed

このコンテストは、「Live Your Fandom」キャンペーンの復活を告げるものです。欧州を代表するニコチンポーチブランド**であり、真のオリジナリティを追求する人々のために作られたVeloが、2年連続でMcLaren Mastercard Formula 1®チームと提携し、モータースポーツファンにさらなるオリジナリティあふれる瞬間をお届けします。

本プロジェクトの幕開けとして、McLaren Mastercard Formula 1®チームのドライバーであるLando NorrisとOscar Piastriがタッグを組み、ローンチフィルムを公開しました。このフィルムでは、ファンに向けて「もっと大きく考え、より大きな声で夢を語り、最も大胆なアイデアをグリッドに持ち込もう」と呼びかけています。Formula 1のアイコニックな瞬間への遊び心あふれるオマージュや、ファンに人気の内輪ネタが満載のこのフィルムは、ファンに対し、ずっと実現してほしいと願ってきた「夢の体験」を応募するよう呼びかけています。

今シーズンを通じて、VeloとMcLarenは、ファンが夢見る体験の数々を実現するとともに、熱心なファンの皆様への感謝の気持ちを込めて、数々のサプライズをご用意しています。

「Live Your Fandom」キャンペーンを振り返り、McLaren Racingの最高マーケティング責任者であるLou McEwen氏は次のように述べています。「ファンはMcLaren Racingにとっての生命線です。Veloのようなパートナーと協力しながら、ファンと関わり、チームとの距離を縮めるための新たな方法を常に模索しています。昨シーズンの「Live Your Fandom」キャンペーンは、その好例といえます。今後も本キャンペーンを継続し、ファンの皆様にチームと共に過ごす一生に一度の体験を提供できることを楽しみにしています。」

BATのパートナーシップ＆コンテンツ担当グローバル責任者であるMalky Brown氏は、次のようにコメントしています。「ファンに一生に一度のチャンスを提供しています。Veloは、真に独創的な存在を称えることを主眼としており、このコンテストはファンが物語を主導できるようにすることを目的としています。ソーシャルメディアで、あなたの最も大胆で独創的なMcLarenの夢をぜひ教えてください。その夢が現実になるかもしれません！」

「Live Your Fandom」を通じて、VeloとMcLarenは、現在のモータースポーツを形作っているファンたちを支援し続けており、ファンがこれまでにないほど自らの情熱、個性、そして創造性を存分に表現できるよう後押ししています。

ファンの皆様は、VeloのInstagram やローンチ動画投稿にコメントを投稿して、夢のような体験をシェアすることができます。また、McLaren Racingのウェブサイト にアクセスして、画期的な「Live Your Fandom」キャンペーンの詳細や、その次の章に参加する方法について確認することもできます。*

18歳以上のみを対象としています。本製品にはニコチンが含まれており、依存性があります。

*利用規約が適用されます。詳細は、Veloの Instagram でご確認いただけます。

** 編集者への注記 **

** Veloが推計した、欧州の主要ニコチンポーチ市場（スウェーデン、デンマーク、英国、ポーランド、スイス）における実測小売市場での販売シェアに基づき、2025年について算出されたものです。

Veloについて

スカンジナビア発祥のVeloは、現在、ニコチンポーチの世界的なリーディングブランドです。

ニコチンポーチは、ニコチンを含む一方、タバコ**を含まない小型のポーチです。唇と歯茎の間に挟んで使うよう作られており、短時間にわたってニコチンを放出します。この時間はブランドによって異なる場合があります（Veloのポーチは最大30分間ニコチンを放出します）。成人のニコチン使用者にとって、ニコチンポーチは紙巻きタバコやベイピングの代替となり、喫煙やベイピングが適さない場面で手軽にニコチンを摂取する方法にもなります。Veloのポーチは、さまざまな好みやニコチンの使用経験の度合いに合わせて、多彩なフレーバーとニコチン濃度で展開されているため、ニコチン使用者にはこれまで以上に多くの選択肢があります。

*** 本製品はリスクを伴い、依存性物質であるニコチンを含んでいます。

McLaren Racingについて

McLaren Racingは1963年、ニュージーランドのレーシングドライバー、Bruce McLaren氏が創業しました。チームは1966年にフォーミュラ1レースに初参戦しました。McLarenはこれまでに、F1世界選手権で23回の優勝、F1グランプリで200勝以上、インディアナポリス500で3回優勝し、ル・マン24時間レースでは初挑戦で勝利を収めています。

McLaren Racingは、4つのレースシリーズに参戦しています。FIA Formula 1世界選手権にMcLaren Mastercard F1のドライバーであるLando NorrisとOscar Piastriとともに参戦しているほか、NTT INDYCARシリーズにはArrow McLarenのドライバーであるPato O'Ward、Nolan Siegel、Christian Lundgaardを、そしてF1 Academyにドライバー育成プログラムのメンバーであるElla LloydとElla Stevensをそれぞれ起用して参戦しています。同チームは、F1シム・レーシング世界選手権にもMcLaren F1シム・レーシングチームとして参戦しています。

McLarenは、スポーツにおける持続可能性の擁護者であり、国連気候変動対策のためのスポーツ・コミットメントの署名団体でもあります。2040年までにネットゼロを達成し、モータースポーツ業界で多様で包括的な文化を育成することに取り組んでいます。

McLaren Racing – 公式サイト

SOURCE VELO