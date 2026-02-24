셀레브라이트, 모건스탠리 테크놀로지•미디어•텔레콤 콘퍼런스 참가 발표

버지니아 타이슨스 코너, 이스라엘 페타티크바, 2026년 2월 24일 /PRNewswire/ -- 공공 및 민간 부문을 위한 AI 기반 디지털 조사 및 인텔리전스 솔루션 분야의 글로벌 선도기업 셀레브라이트(Cellebrite)(NASDAQ: CLBT)가 오는 모건스탠리 테크놀로지, 미디어텔레콤 콘퍼런스(Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference)에 참가한다고 발표했다. 관련 세부 사항은 다음과 같다.

일시: 2026년 3월 3일 행사명: 모건스탠리 테크놀로지, 미디어 & 텔레콤 콘퍼런스 발표 시간: 오전 10시 45분(미 동부시간) 형식: 파이어사이드 챗 행사 URL: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/morgan-stanley-technology-media-telecom-conference Cellebrite 임원: 데이비드 바터(David Barter), 최고재무책임자 앤드류 크레이머(Andrew Kramer), 투자자 관계 부문 부사장

셀레브라이트(Cellebrite, 나스닥: CLBT)는 디지털 수사 및 정보 솔루션 분야의 글로벌 선도기업으로, 지역사회와 국가, 기업을 보호하는 것을 사명으로 삼고 있다. 전 세계 7000여 개 법 집행 기관, 국방·정보 기관, 기업들이 셀레브라이트의 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 포트폴리오를 신뢰하고 있으며, 이를 통해 법적 증거 능력을 갖춘 디지털 데이터에 보다 쉽게 접근해 이를 수사에 효과적으로 활용하고 있다.

