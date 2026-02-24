Cellebrite、Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conferenceへの参加を発表

バージニア州タイソンズコーナー 、ペタク・チクヴァ、イスラエル, 2026年2月24日 /PRNewswire/ -- 公共部門および民間部門向けのAI搭載デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーであるCellebrite (NASDAQ：CLBT）は、Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conferenceに参加することを発表しました。詳しい関連情報は以下の通りです。

日付：

2026年3月3日

会議：

Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference

発表時間：

午前10時45分（東部標準時）

形式

ファイヤーサイド・チャット

イベントURL：

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/morgan-stanley-technology-media-telecom-conference   

Cellebrite幹部:     

 

David Barter、最高財務責任者（CFO）

Andrew Kramer、インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント

Cellebriteについて 
CellebriteNasdaq: CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間150万件を超える法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.comhttps://investors.cellebrite.com/investors をご覧ください。ソーシャルメディアでは @Cellebrite でフォローしてください。 

インベスター・リレーションズ
Andrew Kramer
インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント
[email protected]
+1 973.206.7760

メディア
Victor Cooper
コーポレートコミュニケーション＋コンテンツ運営担当シニアディレクター
[email protected]
+1 404.804.5910

