Cellebrite、Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conferenceへの参加を発表
ニュース提供Cellebrite
24 2月, 2026, 23:29 JST
バージニア州タイソンズコーナー 、ペタク・チクヴァ、イスラエル, 2026年2月24日 /PRNewswire/ -- 公共部門および民間部門向けのAI搭載デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーであるCellebrite (NASDAQ：CLBT）は、Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conferenceに参加することを発表しました。詳しい関連情報は以下の通りです。
|
日付：
|
2026年3月3日
|
会議：
|
Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference
|
発表時間：
|
午前10時45分（東部標準時）
|
形式
|
ファイヤーサイド・チャット
|
イベントURL：
|
https://investors.cellebrite.com/events/event-details/morgan-stanley-technology-media-telecom-conference
|
Cellebrite幹部:
|
David Barter、最高財務責任者（CFO）
Andrew Kramer、インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント
Cellebriteについて
Cellebrite（Nasdaq: CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間150万件を超える法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.com、https://investors.cellebrite.com/investors をご覧ください。ソーシャルメディアでは @Cellebrite でフォローしてください。
インベスター・リレーションズ
Andrew Kramer
インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント
[email protected]
+1 973.206.7760
メディア
Victor Cooper
コーポレートコミュニケーション＋コンテンツ運営担当シニアディレクター
[email protected]
+1 404.804.5910
ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg
SOURCE Cellebrite
この記事をシェアする