Cellebrite ประกาศเข้าร่วมงานประชุม Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference
24 Feb, 2026, 21:30 CST
ไทสันส์คอร์เนอร์ รัฐเวอร์จิเนีย และ เพตาห์ทิควา อิสราเอล, 24 ก.พ. 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทจะเข้าร่วมงานประชุม Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference ที่กำลังจะจัดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้:
วันที่:
3 มีนาคม 2569
งานประชุม:
Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference
เวลาการนำเสนอ:
10:45 น. (เขตเวลา ET)
รูปแบบ:
การสนทนาแบบเป็นกันเอง (Fireside Chat)
ลิงก์งาน:
https://investors.cellebrite.com/events/event-details/morgan-stanley-technology-media-telecom-conference
ผู้บริหารของ Cellebrite ที่เข้าร่วม:
David Barter ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Andrew Kramer รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย @Cellebrite
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]
+1 973.206.7760
ฝ่ายสื่อมวลชน Victor Cooper
ผู้อำนวยการระดับสูงฝ่ายสื่อสารองค์กรและปฏิบัติการด้านเนื้อหา
[email protected]
+1 404.804.5910
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg
