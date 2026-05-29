Arasan Chip Systems annonce la première solution IP Sureboot™ Total 16 bits xSPI + PSRAM.

Arasan Chip Systems annonce la première solution IP Sureboot™ Total 16-bit xSPI + PSRAM du secteur, incluant un support pour Xccela™ PSRAM d'AP Memory et le dernier LVpSRAM™

SAN JOSE, Calif., 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, l'un des principaux fournisseurs d'IP pour les SoC mobiles et automobiles, est fier d'annoncer le lancement de la première solution IP Sureboot™ Total 16 bits xSPI + PSRAM. La solution IP Sureboot™ Total xSPI + PSRAM 16-bit comprend l'IP contrôleur, l'IP PHY intégrée de manière transparente et la pile logicielle. Cette solution IP est spécialement conçue pour prendre en charge la PSRAM Xccela™ d'AP Memory et sa dernière LVpSRAM™, proposant une interface mémoire haute performance et basse consommation pour les conceptions SoC prochaine génération.

JEDEC xSPI + PSRAM IP Block Diagram

« Arasan et AP Memory ont collaboré avec de nombreux clients pendant de nombreuses années », a déclaré Jerry Hsueh, Vice-président principal d'AP Memory. « Nous sommes heureux de voir la dernière solution IP PSRAM d'Arasan prendre en charge notre dernière gamme de dispositifs PSRAM, notamment le LVpSRAM™.

La solution IP Arasan Sureboot™ 16-bit xSPI PSRAM est une interface mémoire haute performance conçue pour assurer une vitesse et une flexibilité optimales, doublant le débit standard en utilisant deux voies de données de 8 bits pour transférer 32 bits chaque cycle d'horloge de 266 MHz et prend en charge les dispositifs de 1,2 V et 1,8 V. Elle est entièrement conforme à la spécification JEDEC JESD251C et rétrocompatible avec les normes Octal, Quad et Dual SPI, ce qui garantit son fonctionnement avec les dispositifs modernes et anciens. L'IP simplifie l'intégration du système en démarrant directement en mode SPI pour un accès immédiat à la mémoire et comprend le mappage de mémoire AXI avec un support DMA intégré .

La solution IP Arasan Total comprend :

Contrôleur Sureboot™ 16-bit xSPI PSRAM : Un contrôleur haute performance optimisé pour Xccela™ d'AP Memory' et LVpSRAM™ , garantissant une faible latence et un débit maximal.

Un contrôleur haute performance optimisé pour , garantissant une faible latence et un débit maximal. PHY conforme : une couche physique robuste (PHY) conçue pour assurer l'intégrité des signaux à grande vitesse et intégrée de manière transparente au contrôleur xSPI d'Arasan. Prend en charge les appareils de 1,2 V et 1,8 V.

une couche physique robuste (PHY) conçue pour assurer l'intégrité des signaux à grande vitesse et intégrée de manière transparente au contrôleur xSPI d'Arasan. Prend en charge les appareils de 1,2 V et 1,8 V. Pile logicielle complète : un ensemble complet de micrologiciels et de logiciels pour accélérer la mise sur le marché et assurer une synergie transparente entre le matériel et les logiciels.

Arasan, membre de longue date du JEDEC, propose un portefeuille complet d'IP de stockage solide qui comprend Sureboot™ eMMC IP, SD Card IP, UFS IP, ONFI NAND Flash IP et un IP xSPI autonome en plus de cette solution IP PSRAM.

Disponibilité

La solution IP Sureboot™ Total xSPI + PSRAM 16-bit d'Arasan avec la PHY est disponible immédiatement sur les principales fonderies et sur plusieurs nœuds. Veuillez contacter [email protected] pour obtenir une licence pour l'IP.

Pour en savoir plus sur les produits, veuillez consulter le site Web à l'adresse suivante :

https://www.arasan.com/product/xspi-nor-ip/

IP xSPI conforme à la norme JEDEC d'Arasan, un surensemble de nos IP Octal SPI, QSPI, SPI et PSRAM

À propos d'Arasan

Créé en 1995, Arasan Chip Systems est un fournisseur de solutions IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité. Arasan se concentre sur les systèmes sur puce mobiles, qui ont évolué pour englober une large gamme d'applications, des PDA au milieu des années 90 aux automobiles, drones et appareils IdO d'aujourd'hui. Arasan reste à l'avant-garde de cette évolution « mobile », en fournissant une PI basée sur des normes qui constitue la base des systèmes sur puce mobiles. Plus d'un milliard de puces ont été expédiées avec l'IP d'Arasan.

A propos d'AP Memory

AP Memory (TWSE : 6531) est une société mondiale de conception de semi-conducteurs sans usine, spécialisée dans la conception de mémoires personnalisées et de solutions IP. Les produits comprennent la mémoire IoT (IoTRAM™), les solutions de mémoire IA (VHM™) et les condensateurs au silicium (S-SiCap™). Avec de fortes capacités de R&D, AP Memory s'engage à fournir des produits et des solutions personnalisés innovants, très performants et à faible consommation, pour des applications telles que la communication mobile, les dispositifs portatifs, l'IoT, les applications mobiles haut de gamme, l'informatique à haute performance et l'informatique en périphérie.

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