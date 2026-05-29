Arasan Chip Systems、業界初のSureboot™ Total 16-bit xSPI + PSRAM IPソリューションを発表

Arasan Chip Systemsが、AP MemoryのXccela™PSRAMおよび最新のLVpSRAM™に対応した、業界初のSureboot™Total 16-bit xSPI + PSRAM IPソリューション を発表した

カリフォルニア州サンノゼ, 2026年5月29日 /PRNewswire/ -- モバイルおよび車載SoC向けIPのリーディングプロバイダーであるArasan Chip Systemsは、業界初のSureboot™ Total 16-bit xSPI + PSRAM IPの発売を発表します。Sureboot™ Total xSPI + PSRAM 16-bit IPには、コントローラIP、シームレスに統合されたPHY IP、ソフトウェア・スタックが含まれています。このIPは、AP MemoryのXccela™ PSRAMと最新のLVpSRAM™をサポートするよう特別に設計されており、次世代SoC設計に高性能で低消費電力のメモリ・インターフェイスを提供します。

「ArasanとAP Memoryは、長年にわたって複数の顧客と協力してきました」と、AP MemoryのシニアバイスプレジデントであるJerry Hsuehは述べています。「Arasanの最新のPSRAM IPソリューションが、LVpSRAM™を含むPSRAMデバイスの最新製品ラインをサポートすることを嬉しく思います。」

JEDEC xSPI + PSRAM IP Block Diagram

ArasanSureboot™ 16-bit xSPI PSRAM IPは、最大限の速度と柔軟性を実現するために設計された高性能メモリ・インターフェイスであり、2つの8ビット・データ・レーンを使用して標準スループットを倍増し、266MHzクロック・サイクルごとに32ビットを転送する、1.2Vおよび1.8Vデバイスをサポートします。JEDECJESD251C仕様に完全準拠しており、Octal、Quad、Dual SPI規格との下位互換性があるため、最新デバイスとレガシーデバイスの両方で動作します。このIPは、起動時に直接SPIモードに移行してメモリへの即時アクセスを可能にすることでシステム統合を簡素化した、AXIメモリマッピング（DMA機能内蔵）を備えています。

ArasanトータルIPソリューションには以下が含まれます。

Sureboot™ 16-bitxSPI PSRAMコントローラ： AP MemoryのXccela™および LVpSRAM™ 用に最適化された高性能コントローラで、低レイテンシーと最大スループットを保証します。

用に最適化された高性能コントローラで、低レイテンシーと最大スループットを保証します。 準拠PHY： 高速シグナルインテグリティのために設計された堅牢な物理層（PHY）で、ArasanのxSPIコントローラとシームレスに統合されています。1.2Vおよび1.8Vデバイスをサポート。

高速シグナルインテグリティのために設計された堅牢な物理層（PHY）で、ArasanのxSPIコントローラとシームレスに統合されています。1.2Vおよび1.8Vデバイスをサポート。 完全なソフトウェア・スタック： 包括的なファームウェアとソフトウェアのパッケージにより、市場投入までの時間を短縮し、ハードウェアとソフトウェアのシームレスな相乗効果を実現します。

JEDECの長年のメンバーであるArasanは、今回のPSRAM IPに加え、Sureboot™ eMMC IP、SDカードIP、UFS IP、ONFI NANDフラッシュIP、スタンドアロンxSPI IPなど、ソリッドストレージIPの包括的なポートフォリオを提供しています。

提供時期

ArasanのSureboot™ Total xSPI + PSRAM 16-bit IPとPHYは、主要ファウンドリおよび複数ノードにおいて、即日提供開始となります。IPのライセンスについては、[email protected]までご連絡ください。

詳しい製品情報については、こちらをご覧ください：

https://www.arasan.com/product/xspi-nor-ip/

Arasan JEDEC準拠のxSPI IPは、当社のOctal SPI、QSPI、SPI、PSRAM IPのスーパーセットです。

Arasanについて

1995年に設立されたArasan Chip Systemsは、モバイル・ストレージおよび接続インターフェイスのIPソリューションを提供する企業です。Arasanが注力するモバイルSoCは、1990年代半ばのPDAから現在の自動車、ドローン、IoTデバイスに至るまで、幅広い用途を包含するよう進化してきました。Arasanは、この「モバイル」の進化の最前線に立ち続け、モバイルSoCの基盤となる標準規格準拠IPを提供しています。ArasanのIPを搭載したチップの出荷数は10億個を超えています。

AP Memoryについて

AP Memory（TWSE：6531）は、カスタマイズされたメモリー設計とIPソリューションに特化した世界的なファブレス設計半導体企業です。製品には、IoTメモリ（IoTRAM™）、AIメモリ・ソリューション（VHM™）、シリコンキャパシタ（S-SiCap™）などがあります。APメモリは強力な研究開発能力を有し、モバイル通信、ウェアラブル、IoT、ハイエンドモバイルアプリケーション、高性能コンピューティング、エッジコンピューティングなどのアプリケーション向けに、高性能、低消費電力、革新的なカスタマイズ製品およびソリューションを提供することに尽力しています。

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2989177/xspiblock.jpg

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2724571/Arasan_Chip_Systems_Inc_Logo.jpg

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.