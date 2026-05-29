Arasan Chip Systems anuncia la primera solución IP Sureboot™ Total de 16 bits xSPI + PSRAM del sector

Arasan Chip Systems anuncia la primera solución IP Sureboot™ Total de 16 bits xSPI + PSRAM de la industria, que incluye soporte para Xccela™ PSRAM de AP Memory y la última LVpSRAM™

SAN JOSÉ, California, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, proveedor líder de IP para SoC móviles y automotrices, se enorgullece en anunciar el lanzamiento de la primera IP Sureboot™ Total de 16 bits xSPI + PSRAM del sector. Esta IP incluye el controlador, una IP PHY perfectamente integrada y una pila de software. Está diseñada específicamente para ser compatible con la PSRAM Xccela™ de AP Memory y su última LVpSRAM™, proporcionando una interfaz de memoria de alto rendimiento y bajo consumo para los diseños de SoC de próxima generación.

JEDEC xSPI + PSRAM IP Block Diagram

"Arasan y AP Memory han colaborado con numerosos clientes a lo largo de los años", declaró Jerry Hsueh, vicepresidente sénior de AP Memory. "Nos complace ver que la última solución IP de PSRAM de Arasan es compatible con nuestra línea más reciente de dispositivos PSRAM, incluido el LVpSRAM™".

La IP Arasan Sureboot™ de 16 bits xSPI PSRAM es una interfaz de memoria de alto rendimiento diseñada para ofrecer máxima velocidad y flexibilidad, duplicando el rendimiento estándar mediante el uso de dos carriles de datos de 8 bits para transferir 32 bits cada ciclo de reloj de 266 MHz. Es compatible con dispositivos de 1,2 V y 1,8 V. Cumple totalmente con la especificación JEDEC JESD251C y es retrocompatible con los estándares SPI óctuple, cuádruple y dual, lo que garantiza su funcionamiento tanto con dispositivos modernos como antiguos. Esta IP simplifica la integración del sistema al arrancar directamente en modo SPI para un acceso inmediato a la memoria e incluye mapeo de memoria AXI con soporte DMA integrado.

La solución integral de propiedad intelectual de Arasan incluye:

Controlador Sureboot™ xSPI PSRAM de 16 bits : Un controlador de alto rendimiento optimizado para Xccela™ y LVpSRAM™ de AP Memory, que garantiza baja latencia y máximo rendimiento.

PHY compatible : Una capa física (PHY) robusta diseñada para una integridad de señal de alta velocidad e integrada a la perfección con el controlador xSPI de Arasan. Compatible con dispositivos de 1,2 V y 1,8 V.

Paquete de software completo : Un paquete integral de firmware y software para acelerar el lanzamiento al mercado y garantizar una sinergia perfecta entre hardware y software.

Arasan, miembro de larga trayectoria de JEDEC, ofrece una cartera integral de propiedad intelectual de almacenamiento sólido que incluye propiedad intelectual Sureboot™ eMMC, propiedad intelectual de tarjetas SD, propiedad intelectual UFS, propiedad intelectual ONFI NAND Flash y propiedad intelectual xSPI independiente, además de esta propiedad intelectual PSRAM.

Disponibilidad

La IP Sureboot™ Total xSPI + PSRAM de 16 bits de Arasan, que incluye el PHY, está disponible de inmediato en las principales fundiciones y en múltiples nodos. Para obtener la licencia de la IP, póngase en contacto con [email protected].

Para obtener más información sobre el producto, visite:

https://www.arasan.com/product/xspi-nor-ip/

Arasan JEDEC compliant xSPI IP a superset of our Octal SPI, QSPI, SPI and PSRAM IP

Acerca de Arasan

Arasan Chip Systems, fundada en 1995, es un proveedor de soluciones de propiedad intelectual (IP) para interfaces de conectividad y almacenamiento móvil. Arasan se centra en los SoC móviles, que han evolucionado para abarcar una amplia gama de aplicaciones, desde las PDA de mediados de los 90 hasta los automóviles, drones y dispositivos IoT actuales. Arasan se mantiene a la vanguardia de esta evolución móvil, proporcionando IP basada en estándares que constituye la base de los SoC móviles. Se han comercializado más de mil millones de chips con la IP de Arasan.

Acerca de AP Memory

AP Memory (TWSE: 6531) es una empresa global de semiconductores sin fábrica propia, especializada en el diseño de memorias personalizadas y soluciones de propiedad intelectual (IP). Sus productos incluyen memorias para IoT (IoTRAM™), soluciones de memoria para IA (VHM™) y condensadores de silicio (S-SiCap™). Gracias a su sólida capacidad de I+D, AP Memory se compromete a ofrecer productos y soluciones personalizadas, innovadoras, de alto rendimiento y bajo consumo para aplicaciones como comunicaciones móviles, dispositivos portátiles, IoT, aplicaciones móviles de alta gama, computación de alto rendimiento y computación perimetral.

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