에셋 아부다비에서 주목받는 진화하는 글로벌 자산 관리 산업

아랍에미리트 아부다비, 2024년 12월 10일 /PRNewswire/ – ADGM이 주최하는 주요 행사인 아부다비 금융 주간(Abu Dhabi Finance Week, ADFW)이 2024 에셋 아부다비(Asset Abu Dhabi) 행사와 함께 이튿날을 맞았다. ADCB, 무바달라(Mubadala), PGIM 글로벌 자산 관리(Global Asset Management) 주제 파트너들과 함께 조직된 이 포럼은 차세대 기술 투자, 사모 펀드 및 신용 투자 기회, 미래의 도시 투자와 같은 주제를 논의했다.

에셋 아부다비는 총합 42.5조 달러 이상의 자산을 관리하는 자산 배분자, 자산 관리자, 투자 은행가, 벤처 캐피탈리스트, 사모펀드, 패밀리 오피스 및 기타 기관 투자자들을 한데 모아 세계에서 가장 큰 헤지펀드에 대한 관점을 제공하고 식견을 나눴다.

브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)의 창립자 겸 CIO인 레이 달리오(Ray Dalio)는 변화하는 세계 질서의 원칙(Principles of a Changing World Order)에 대한 통찰력 있는 세션을 진행하며 이날의 논의 분위기를 조성했다. 그의 생각을 자극하는 기조 연설은 가장 격동했던 경제적, 정치적 시기를 다루며 왜 미래가 최근 역사와는 다를 가능성이 높은지에 대해 설명했다.

2023년 자산 관리 산업의 AUM 규모가 거의 120조에 달하고 다수의 조 단위 자산 관리자가 전체 산업 자산의 약 61%를 보유한 가운데, 조 단위 자산 관리자의 시장 전망(The Market View of Trillion Dollar Asset Managers) 세션에서는 UBS 자산 관리(Asset Management)의 사장 알렉산더 이바노비치(Aleksander Ivanovic), PGIM의 사장 겸 CEO 데이비드 헌트(David Hunt), Nuveen의 CEO 빌 허프만(Bill Huffman) 등 자산 관리 전문가들이 참여하여 최고 수준의 시각에서 시장에 대한 통찰을 제공했다.

재무 투자 분야에서 저명한 인물인 비스타 에쿼티 파트너스(Vista Equity Partners)의 창립자이자 회장 겸 CEO인 로버트 스미스(Robert Smith)와 브레반 하워드(Brevan Howard)의 CEO 아론 랜디(Aron Landy) 또한 주목할 만한 논의와 기조 연설을 전달했다. 다루어진 주제로는 팰컨 경제에 대한 최신 정보, 세계적 기회를 포착하고 성장시키는 방법, 부동산의 큰 그림, 아부다비의 주요 국부펀드에 대한 간략한 가이드가 있었다.

ADGM의 회장 겸 아부다비 경제 개발 부서(ADDED) 의장인 아흐메드 자심 알 자아비(Ahmed Jasim Al Zaabi)는 이 행사의 중요성에 대해 언급하며 "자산 관리 분야의 가장 큰 이름들을 한자리에 모은 에셋 아부다비는 이 역동적인 산업의 미래를 형성하고 통찰을 공유할 수 있는 비할 데 없는 플랫폼"이라며 "이 플랫폼을 통해 우리는 차세대 기술과 투자 기회의 새로운 영역을 분명히 보여주고 진화하는 세계 질서 속에서 향후 10년간의 투자를 변화시킬 지역적, 세계적 경제 전망에 대한 중요한 관점을 제공한다"라고 말했다. 그는 또한 "에셋 아부다비는 ADGM의 팰컨 경제 성장 촉진에 대한 변함없는 노력을 강조한다"라고 덧붙였다.

ADFW에서 지금까지 14건의 양해각서가 체결되었다. 오늘 ADGM이 체결한 주요 양해각서에는 이스탄불 금융센터(Istanbul Financial Centre), 베이징 금융거리 서비스국(Beijing Financial Street Services Bureau), 폴리곤(Polygon) 등 유명한 이름들이 포함되었다. 써클(Circle)과 룰루 파이낸셜 홀딩스(Lulu Financial Holdings) 간의 협약 체결도 이번 행사의 주요 하이라이트였다. 아부다비 투자청(ADIO)은 PGIM, EXIM 은행, 마스터카드와 같은 주요 기관들과 MoU를 체결했다.

에셋 아부다비와 동시에 ADFW는 아랍에미리트와 중국 간의 40년간의 관계를 기념하며 HSBC와 협력하여 아랍에미리트-중국 투자 포럼의 첫 번째 특별판을 개최했다. 이 행사에서는 상호 무역과 번영을 위한 기회를 탐구하며 힐하우스 인베스트먼트(Hillhouse Investment)의 파트너 Carl Ge, Nasser Saidi & Associates의 회장 Dr. Nasser Saidi, 트리아타(Triata)의 CIO 션 호(Sean Ho), Raffles Family Office의 창립자 겸 CEO인 Chi-Man Kwan, WInd Information의 그룹 부사장 겸 최고 전략 책임자 Casey Ge와 같은 특별한 인물들이 참석했다.

ADFW는 둘째 날 RESOLVE, UBS 투자 포럼, 국제 패밀리 오피스 회의, 턴어라운드 구조조정 및 부실(Turnaround Restructuring & Insolvency, T.R.I.) 서밋, 스피어스 서밋(Spears Summit) - 프라이빗 웰스 포럼(Private Wealth Forum), 재능의 미래 포럼(Future of Talent Forum) 등 여러 특별한 행사들을 주최했다.

ADFW의 이벤트 시리즈는 향후 이틀 간 계속되며, 핀테크 아부다비(Fintech Abu Dhabi), 아부다비 지속 가능한 금융 포럼(Abu Dhabi Sustainable Finance Forum)과 같은 주요 행사를 통해 업계 최고 인사들을 국제 무대에 모을 예정이다.

