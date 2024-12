Asset Abu Dhabi: Wachsende globale Asset-Management-Branche im Fokus

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Abu Dhabi Finance Week (ADFW), das von ADGM ausgerichtete Flaggschiff-Event, startete in den zweiten Tag der diesjährigen Auflage von Asset Abu Dhabi. Auf dem Forum, das gemeinsam mit den Themenpartnern ADCB, Mubadala und PGIM Global Asset Management organisiert wird, wurden Themen wie Investitionen in das nächste Jahrzehnt der Technologie, Möglichkeiten im Bereich Private Equity und Kredite sowie Investitionen in die Städte der Zukunft diskutiert.

Asset Abu Dhabi führt Asset Allocators und Asset Manager, Investmentbanker, Risikokapitalgeber, Private Equities, Family Offices und andere institutionelle Anleger zusammen, die insgesamt mehr als 42,5 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten verwalten, um ihre Sichtweisen auszutauschen und Einblicke in einige der größten Hedgefonds der Welt zu gewähren.

Ray Dalio – Gründer und CIO Mentor bei Bridgewater Associates – hielt einen aufschlussreichen Vortrag über die Prinzipien einer Weltordnung im Wandel, der den Ton für die Diskussionen des Tages setzte. In seiner zum Nachdenken anregenden Grundsatzrede ging er auf einige der turbulentesten wirtschaftlichen und politischen Zeiten ein, um aufzuzeigen, warum die Zukunft wahrscheinlich anders aussehen wird als die jüngere Geschichte.

Da die AUM-Volumen in der Asset-Management-Branche bis 2023 auf fast 120 Billionen US-Dollar steigen werden und Multi-Billionen-Dollar-Manager etwa 61 % des gesamten Branchenvermögens halten, bot die Sitzung zum Thema „The Market View of Trillion Dollar Asset Managers" Einblicke in die Marktperspektive von oben mit den Asset-Management-Experten Aleksandar Ivanovic – President bei UBS Asset Management, David Hunt – President und CEO bei PGIM und Bill Huffman – CEO bei Nuveen.

Andere prominente Namen im Bereich der Finanzinvestitionen wie Robert Smith, Gründer – Chairman und CEO bei Vista Equity Partners und Aron Landy – CEO bei Brevan Howard, boten ebenfalls bemerkenswerte Diskussionen und Vorträge. Zu den behandelten Themen gehörten ein Update über die Falcon-Wirtschaft, wie man eine erstklassige Gelegenheit erkennt und ausbaut, das Gesamtbild von Immobilien und ein kurzer Leitfaden zu den wichtigsten Staatsfonds von Abu Dhabi.

In seinem Kommentar zur Rolle der Veranstaltung , kommentierte S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Chairman von ADGM und des Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) : „Als Treffpunkt für einige der größten Namen des Asset-Management-Sektors ist Asset Abu Dhabi eine einzigartige Plattform, um Erkenntnisse darüber auszutauschen, wie die Zukunft dieses dynamischen Sektors aussehen soll. Mit dieser Plattform beleuchten wir die nächsten Grenzbereiche von Technologien und Investitionsmöglichkeiten und bieten kritische Perspektiven zu regionalen und globalen wirtschaftlichen Aussichten, die das nächste Jahrzehnt der Investitionen in eine sich entwickelnde Weltordnung transformieren werden. Asset Abu Dhabi unterstreicht das unermüdliche Engagement der ADGM, das Wachstum der Falcon Economy voranzutreiben."

Auf ADFW wurden bisher 14 Absichtserklärungen (MoU) unterzeichnet. Die wichtigsten Verträge, die heute von ADGM unterzeichnet wurden, wurden mit bekannten Namen wie Istanbul Financial Centre, Beijing Financial Street Services Bureau und Polygon abgeschlossen. Eine weitere Vereinbarung zwischen Circle und Lulu Financial Holdings war ebenfalls ein Höhepunkt der Veranstaltung. Das Abu Dhabi Investment Office (ADIO) unterzeichnete Absichtserklärungen mit führenden Unternehmen wie PGIM, EXIM Bank und MasterCard.

Parallel zur Asset Abu Dhabi feierte die ADFW den 40-jährigen Jahrestag der Aufnahme bilateraler Beziehungen zwischen den VAE und China mit der ersten Sonderausgabe des UAE-China Investment Forums in Kooperation mit der HSBC. Die Veranstaltung beleuchtete die Möglichkeiten für gegenseitigen Handel und Wohlstand mit einigen ganz besonderen Gästen wie Carl Ge – Partner bei Hillhouse Investment, Dr. Nasser Saidi – President bei Nasser Saidi & Associates, Sean Ho – CIO bei Triata, Chi-Man Kwan – Gründer und CEO von Raffles Family Office und Casey Ge – Group VP und Chief Strategy Officer bei WInd Information.

Die ADFW bot am zweiten Tag mehrere Sonderveranstaltungen wie RESOLVE, das UBS Investor Forum, den International Family Office Congress und T.R.I. (Turnaround Restructuring & Insolvency) Summit, Spears Summit – Private Wealth Forum und den Future of Talent Summit.

Die ADFW-Veranstaltungsreihe wird noch zwei weitere Tage mit wichtigen Events wie Fintech Abu Dhabi und Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) fortgesetzt, die die Besten der Branche auf der internationalen Bühne versammeln.

