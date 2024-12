Gros plan sur l'évolution du secteur de la gestion d'actifs à l'échelle mondiale à Asset Abu Dhabi

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Abou Dhabi Finance Week (ADFW), l'événement phare organisé par l'ADGM, s'est poursuivi lors d'une deuxième journée avec l'édition 2024 d'Asset Abu Dhabi. Le forum, organisé avec les partenaires thématiques ADCB, Mubadala et PGIM Global Asset Management, a abordé des sujets tels que l'investissement dans la prochaine décennie technologique, les opportunités en matière de capital-investissement et de crédit et l'investissement dans les villes du futur.

Asset Abu Dhabi a réuni des répartiteurs et des gestionnaires d'actifs, des banquiers d'affaires, des investisseurs en capital-risque, des sociétés de capital-investissement, des family offices et d'autres investisseurs institutionnels, qui gèrent collectivement plus de 42,5 billions de dollars d'actifs, pour partager leurs perspectives et offrir un éclairage sur quelques-uns des plus grands fonds spéculatifs du monde.

Ray Dalio, fondateur et directeur de l'information mentor chez Bridgewater Associates, a présenté une session très instructive sur les principes d'un ordre mondial en pleine mutation qui a donné le ton aux discussions de la journée. Son discours d'ouverture, qui incite à la réflexion, s'est penché sur certaines des périodes économiques et politiques les plus turbulentes pour révéler pourquoi l'avenir sera probablement différent de l'histoire récente.

Avec des niveaux d'actifs sous gestion dans le secteur de la gestion d'actifs atteignant près de 120 billions de dollars en 2023 et des gestionnaires de plusieurs billions de dollars détenant environ 61 % du total des actifs du secteur, la session sur la vision du marché de gestionnaires de billions de dollars d'actifs a donné un aperçu de la vision du marché depuis le sommet avec les experts en gestion d'actifs Aleksandar Ivanovic, président d'UBS Asset Management, David Hunt, président et PDG de PGIM, et Bill Huffman, PDG de Nuveen.

D'autres grands noms de l'investissement financier, tels que Robert Smith, fondateur, président et PDG de Vista Equity Partners, et Aron Landy, PDG de Brevan Howard, ont également participé à des discussions et à des discours importants. Parmi les sujets abordés, citons un point de la situation sur la Falcon Economy, comment repérer et développer une opportunité de classe mondiale, une vue d'ensemble de l'immobilier et un bref guide sur les principaux fonds souverains d'Abou Dhabi.

Commentant l'importance de l'événement, S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM et du département du développement économique d'Abou Dhabi (ADDED) a déclaré : « Réunissant certains des plus grands noms du secteur de la gestion d'actifs, Asset Abu Dhabi est une plateforme inégalée pour partager des idées sur ce secteur dynamique et façonner son avenir. Grâce à cette plateforme, nous mettons en lumière la prochaine frontière de la technologie et les possibilités d'investissement et nous offrons des points de vue critiques sur les perspectives économiques régionales et mondiales qui transformeront la prochaine décennie d'investissements dans le contexte d'un ordre mondial en pleine évolution. Asset Abu Dhabi souligne la volonté inébranlable de l'ADGM de stimuler la croissance de la Falcon Economy. »

Jusqu'à présent, 14 protocoles d'accord ont été signés lors de l'ADFW. Parmi les principaux protocoles signés aujourd'hui par l'ADGM figurent des noms prestigieux tels qu'Istanbul Financial Centre, Beijing Financial Street Services Bureau et Polygon. Un autre accord signé entre Circle et Lulu Financial Holdings a également été l'un des points forts de l'événement. L'Office d'investissement d'Abou Dhabi (ADIO) a signé des protocoles d'accord avec des entités de premier plan telles que PGIM, EXIM Bank et MasterCard.

Parallèlement à Asset Abu Dhabi, l'ADFW a célébré 40 ans de relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et la Chine avec l'édition spéciale inaugurale du Forum d'investissement Émirats arabes unis-Chine en collaboration avec HSBC. L'événement a permis d'explorer les possibilités de commerce et de prospérité mutuels avec des invités très spéciaux tels que Carl Ge, associé chez Hillhouse Investment, Dr. Nasser Saidi, président de Nasser Saidi & Associates, Sean Ho, directeur de l'information chez Triata, Chi-Man Kwan, fondateur et PDG de Raffles Family Office, et Casey Ge, vice-président du groupe et directeur de la stratégie chez WInd Information.

L'ADFW a accueilli plusieurs autres événements spéciaux le deuxième jour, tels que RESOLVE, l'UBS Investor Forum, l'International Family Office Congress et le T.R.I. (Turnaround Restructuring & Insolvency) Summit, le Spears Summit - Private Wealth Forum, et le Future of Talent Summit.

La série d'événements de l'ADFW se poursuit pendant deux jours avec des événements phares tels que Fintech Abu Dhabi et Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF), qui rassembleront les meilleurs du secteur sur sa scène internationale.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg