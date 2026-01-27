엔비전, AI 기반 그린 암모니아•수소 혁신으로 세계경제포럼 글로벌 벤치마크 선정

다보스, 스위스 2026년 1월 27일 /PRNewswire/ -- 엔비전(Envision)의 네이멍구 자치구 츠펑 내 그린 수소 암모니아 프로젝트가 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)의 최신 백서 '청사진에서 현실로: 공유 에너지 인프라를 위한 더욱 강력한 비즈니스 사례(From Blueprint to Reality: A Stronger Business Case for Shared Energy Infrastructure)'에 글로벌 대표 사례로 소개됐다. 이 보고서는 츠펑 프로젝트를 글로벌 에너지 전환을 이끄는 변혁적 모델로 평가하며, 간헐적인 재생에너지를 안정적인 '그린 석유'에 준하는 에너지원으로 전환하는 핵심 촉매로 엔비전의 AI 기반 전력 시스템을 집중 조명했다.

다보스에서 열린 원탁회의에서 장 레이(Zhang Lei) 엔비전 창립자 겸 CEO는 중국의 재생에너지 리더십을 일컬어 글로벌 생산성에서 '문명 수준'의 도약이라고 평가했다. 그러면서 "당사는 AI 전력 시스템을 통해 고비사막을 '그린 오일 필드(Green Oil Field)'로 전환하고 있으며, 풍력과 태양광 자원을 수백만 톤 규모의 그린 암모니아로 바꾸고 있다"고 말했다. 이 방식은 재생에너지를 변동성이 큰 자원에서 정밀한 산업용 도구로 재정의하며, 글로벌 그린 산업화를 위한 확장 가능한 청사진을 제시하는 것이다.

엔비전은 원활한 국제 교역을 위한 기반을 마련하기 위해 ISCC EU, ISCC PLUS, RFNBO 등 수준 높은 국제 인증을 확보해 엔비전의 그린 분자가 유럽 및 글로벌 시장에서 요구되는 가장 엄격한 환경 및 규제 기준을 충족하게 했다.

츠펑 프로젝트는 전 세계 최초로 100% 그린 전력을 기반으로 운영되는 대규모 그린 수소 시설이다. 엔비전의 세계적 AI 전력 시스템은 탄소 집약적인 전력망에 의존하는 기존 설비와 달리 풍력과 태양광의 변동성을 실시간으로 지능적으로 스케줄링하고 균형을 맞춰 춘다. 이는 화학 합성 공정에 필요한 에너지를 상시 고효율로 공급하여 수소의 균등화 비용을 크게 낮추는 효과가 있다.

