El Foro Económico Mundial destaca el avance de Envision en amoníaco e hidrógeno ecológicos impulsados por IA

DAVOS, Suiza, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El proyecto pionero de hidrógeno verde y amoníaco de Envision en Chifeng, Mongolia Interior, ha sido destacado como un caso de estudio global de primer nivel en el último informe del Foro Económico Mundial (FEM), "Del plan a la realidad: Un caso de negocio más sólido para la infraestructura energética compartida". El informe reconoce el proyecto de Chifeng como un modelo transformador para la transición energética global, destacando el sistema de energía impulsado por IA de Envision como catalizador para convertir la energía renovable intermitente en un equivalente estable de "petróleo verde".

image

En una mesa redonda en Davos, Lei Zhang, fundador y consejero delegado de Envision, describió el liderazgo de China en energías renovables como un avance a nivel de civilización en la productividad global. "Gracias a nuestro sistema de energía con inteligencia artificial, estamos transformando el desierto de Gobi en un 'campo petrolífero verde', convirtiendo los recursos eólicos y solares en millones de toneladas de amoníaco verde", declaró Zhang. Este enfoque transforma la energía renovable, de un recurso volátil a una herramienta industrial precisa, proporcionando un modelo escalable para la industrialización verde global.

Para allanar el camino hacia un comercio internacional sin problemas, Envision ha obtenido un riguroso conjunto de certificaciones de alto estándar, incluidas las de conformidad con ISCC EU, ISCC PLUS y RFNBO, lo que garantiza que sus moléculas ecológicas cumplen con los umbrales regulatorios y ambientales más estrictos para los mercados europeos y globales.

El proyecto Chifeng se erige como la primera planta de hidrógeno verde a gran escala del mundo que opera con electricidad 100% verde. A diferencia de las plantas tradicionales que se alimentan de una red con alto consumo de carbono, el sistema de energía con IA de Envision, líder mundial, programa y equilibra inteligentemente la variabilidad de la energía eólica y solar en tiempo real. Esto garantiza un suministro de energía constante y de alta eficiencia para el proceso de síntesis química, reduciendo significativamente el coste normalizado del hidrógeno.