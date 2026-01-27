Les progrès décisifs basés sur l'IA d'Envision, dans le domaine de l'ammoniac et de l'hydrogène verts, sont désignés comme une référence mondiale par le Forum économique mondial

DAVOS, Suisse, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le projet pionnier d'hydrogène et d'ammoniac verts d'Envision à Chifeng, en Mongolie intérieure, a été présenté comme une étude de cas mondiale de premier plan dans le dernier livre blanc du Forum économique mondial (WEF), « From Blueprint to Reality: A Stronger Business Case for Shared Energy Infrastructure » (Du projet à la réalité : une analyse de rentabilité plus solide pour les infrastructures énergétiques partagées). Le rapport considère le projet Chifeng comme un modèle de transformation pour la transition énergétique mondiale, en soulignant que le système d'alimentation activé par l'IA d'Envision est le catalyseur qui permet de transformer l'énergie renouvelable intermittente en un équivalent stable de « pétrole vert ».

Lors d'une table ronde à Davos, Lei Zhang, fondateur et PDG d'Envision, a décrit le leadership de la Chine en matière d'énergies renouvelables comme une avancée de la productivité mondiale « à l'échelle de la civilisation ». « Grâce à notre système AI Power, nous transformons le désert de Gobi en un "champ de pétrole vert", convertissant les ressources éoliennes et solaires en millions de tonnes d'ammoniac vert », a déclaré M. Zhang. « Cette approche transforme l'énergie renouvelable d'une ressource volatile en un outil industriel précis, fournissant ainsi un modèle évolutif pour l'industrialisation verte mondiale. »

Pour ouvrir la voie à un commerce international fluide, Envision a passé une série rigoureuse de certifications de haut niveau, notamment ISCC EU, ISCC PLUS et la conformité RFNBO, garantissant que ses molécules vertes respectent les seuils environnementaux et réglementaires les plus stricts pour les marchés européens et mondiaux.

Le projet de Chifeng est la première installation d'hydrogène vert à grande échelle au monde à fonctionner avec de l'électricité 100 % verte. Contrairement aux centrales traditionnelles qui s'appuient sur un réseau à forte intensité de carbone, le système d'alimentation basé sur l'IA d'Envision planifie et équilibre intelligemment la variabilité de l'énergie éolienne et solaire en temps réel et se positionne comme un leader mondial. Le système garantit un approvisionnement énergétique constant et à haut rendement pour le processus de synthèse chimique, ce qui réduit considérablement le coût de l'hydrogène.

