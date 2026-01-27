EnvisionのAIを活用したグリーンアンモニアと水素の画期的な成果が、世界経済フォーラムのグローバル・ベンチマークに選定

ダボス、スイス、2026年1月27日 /PRNewswire/ -- Envisionが内モンゴル自治区・赤峰（Chifeng）で推進する先駆的なグリーン水素およびアンモニア・プロジェクトが、世界経済フォーラム（WEF）の最新ホワイトペーパー「From Blueprint to Reality: A Stronger Business Case for Shared Energy Infrastructure」において、世界有数のケーススタディとして紹介されました。同レポートは、赤峰プロジェクトを世界的なエネルギー転換に向けた変革モデルとして位置づけ、断続的な再生可能エネルギーを安定した「グリーン石油」に相当するものへと転換する触媒として、EnvisionのAI駆動型パワーシステムを高く評価しています。

ダボスで開催されたラウンドテーブルで、Envisionの創業者兼CEOであるLei Zhang氏は、中国の再生可能エネルギー分野のリーダーシップを、世界の生産性における「文明レベル」の進歩であると表現しました。「当社のAIパワーシステムを通じて、ゴビ砂漠を「グリーン油田」に変え、風力および太陽光資源を数百万トンものグリーンアンモニアに変換しています」と、Zhang氏は述べています。このアプローチは、再生可能エネルギーを変動性の高い資源から精密な産業ツールへと再定義するものであり、世界的なグリーン産業化に向けたスケーラブルな青写真を提示しています。

シームレスな国際取引への道を切り開くため、EnvisionはISCC EU、ISCC PLUS、RFNBO準拠など、厳格な一連の高水準認証を取得しており、同社のグリーン分子が欧州市場および世界市場の最も厳しい環境および規制基準を満たしていることを保証しています。

赤峰プロジェクトは、グリーン電力100%で稼働する世界初の大規模グリーン水素施設です。炭素集約型の送電網に依存する従来型プラントとは異なり、Envisionの世界をリードするAIパワーシステムは、風力発電と太陽光発電の変動をリアルタイムでインテリジェントにスケジューリングし、バランスを調整します。これにより、化学合成プロセスに対して常時高効率なエネルギー供給が確保され、水素の平準化コストが大幅に低減されます。

SOURCE Envision Energy