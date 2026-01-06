엘리트휠스와 이볼브, '솔루션 테크-닛포-랄리' UCI 프로팀과 기술 협력 강화… 2026년 그랜드 투어 도약 모색

밀라노 2026년 1월 6일 /PRNewswire/ -- 2026 시즌을 앞두고 프로 사이클링계가 글로벌 협업의 새로운 국면에 접어들고 있다. 엘리트휠스(Elitewheels )가 자매 브랜드 이볼브(evolve )와 함께 솔루션 테크–닛포–랄리(Solution Tech – NIPPO – Rali) UCI 프로팀과의 파트너십을 지속하며, 경기력 향상과 혁신, 국제적 인지도를 한 단계 끌어올리는 것을 목표로 정했다.

더욱 강력해진 2년 차 행보, 더 커진 야망

2025년 성공적인 데뷔 시즌을 마친 뒤 엘리트휠스 는 팀 지원을 강화하며 그랜드 투어 진출 가능성을 겨냥한 행보에 나선다. 엘리트휠스 의 휠 스폰서십과 더불어, 이볼브 는 파나마 유통 파트너 랄리(Rali)와 공동 브랜드로 출시한 플래그십 CIMA 퍼포먼스 로드 프레임셋을 선보인다.

지난 2025 시즌은 이번 파트너십의 경쟁력을 입증한 한 해였다. 엘리트휠스 의 Drive, Drive Helix SS, Velo TT 휠셋 을 장착한 이 팀은 투어 오브 슬로베니아(Tour of Slovenia)와 투어 오브 하이난(Tour of Hainan) 등에서 포디움과 스테이지 우승, 종합 우승(GC)을 거뒀다. 또한 스트라데 비안케(Strade Bianche), 밀라노–산레모(Milano–Sanremo), UAE 투어(UAE Tour), 코펜하겐 스프린트(Copenhagen Sprint) 등 월드 투어 대회에서도 강렬한 존재감을 드러냈다.

세르게(Serge) 팀 매니저는 " 엘리트휠스 와 함께한 첫해는 기대를 뛰어넘었다"며 "강한 횡풍이 부는 구간부터 전력 질주 스프린트까지, 이 휠은 모든 곳에서 선수들에게 안정감을 주었다"라고 말했다. 7회 챔피언에 빛나는 스프린터 두샨 라요비치(Dušan Rajović) 역시 휠의 강성과 속도에 대해 찬사를 보내며 같은 의견을 전했다.

2026년을 위한 정밀 장비

2026년 시즌, 솔루션 테크–닛포–랄리팀은 엘리트휠스 의 플래그십 모델 3종을 장착하고 경기에 나선다.

Drive II는 전산유체역학(CFD) 해석과 실버스톤(Silverstone) 풍동 테스트를 거쳐 완성된 올라운드 레이스 휠로, 이전 세대 대비 약 5와트의 효율 개선을 달성했다.

Drive Helix CS는 나선형 공기 흐름 설계를 적용한 프리미엄 올라운더로, 뛰어난 횡풍 안정성과 정밀한 강성을 제공한다.

Drive TT는 실버스톤에서 검증된 타임트라이얼 전용 휠셋으로, 지속적인 고속 주행 효율에 최적화됐다.

이러한 장비 구성은 실제 레이스 압박 속에서도 공학적 완성도를 끌어올리겠다는 엘리트휠스 의 의지를 반영한다.

이번 파트너십은 프로팀뿐만 아니라 솔루션 테크–닛포–랄리의 공식 육성팀인 토스카나 팩토리 데보 팀(Toscana Factory Devo Team)으로도 확대된다. 데보 팀은 엘리트휠스 Drive 시리즈와 랄리–이볼브 공동 브랜드의 CIMA 프레임셋으로 경기에 나서며, 이를 통해 유망주들이 프로팀과 동일한 고성능 장비 철학을 기반으로 성장할 수 있도록 지원할 예정이다.

이볼브 , CIMA로 한 단계 도약

이볼브 는 2026년 파트너십을 위해 고성능 CIMA 프레임셋을 선보인다. TORAY T1100, T800, M40 카본으로 제작된 CIMA는 도장하지 않은 M 사이즈 프레임 기준 무게가 650g에 불과하며, 초경량 구조와 레이스 수준의 강성을 균형 있게 구현했다. 실버스톤 풍동 시험 결과, CIMA에 KREUZA 에어로다이내믹 액세서리를 조합할 경우 평균 4.1와트의 에너지를 절감할 수 있으며, 이는 300W 출력으로 40km 주행 시 약 48초의 기록 단축으로 이어진다.

업계 전문가들과 전 UCI 프로 선수 출신이 설립한 이볼브 는 실제 주행 성능에 초점을 맞춘 '라이더 퍼스트' 철학을 바탕으로 제품을 개발해 왔다. CIMA는 프로 선수와 사이클 애호가 모두로부터 빠르게 인정받으며, 이볼브 를 글로벌 로드 바이크 시장의 유력 경쟁자로 자리매김하는 데 기여했다.

향후 전망

이번 협력은 단순한 스폰서십을 넘어선 기술 중심의 협업이다. 엔지니어, 선수, 미케닉이 시즌 전반에 걸쳐 공기역학, 강성, 효율을 개선할 수 있도록 긴밀히 협력할 예정이다.

이들이 함께 전하는 메시지는 분명하다. 글로벌 사이클링 퍼포먼스는 진화하고 있으며, 중국의 엔지니어링 기술이 이제 스포츠의 최정상급 부문에서 확고히 자리 잡았다.

