Elitewheels & evolve Power UCI Pro Team Solution Tech - NIPPO - Rali vers une percée potentielle du Grand Tour en 2026

MILAN, 6 janv. 2026 /PRNewswire/ -- À l'approche de la saison 2026, le cyclisme professionnel entre dans une nouvelle phase de collaboration mondiale. Elitewheels, avec sa marque sœur evolve, poursuit son partenariat avec l'UCI ProTeam Solution Tech - NIPPO - Rali, dans le but de pousser la performance, l'innovation et la reconnaissance internationale à un niveau supérieur.

Une deuxième année plus forte, des ambitions plus grandes

Elitewheels & evolve Power The Future of Solution Tech - NIPPO - Rali (PRT) evolve CIMA Performance Road Frameset

Après une première saison réussie en 2025, Elitewheels renouvelle son soutien à l'équipe qui vise un avenir potentiel en Grand Tour. Parallèlement au sponsoring des roues Elitewheels, evolve s'associe à son produit phare CIMA performance frameet, co-brandé avec son distributeur panaméen Rali.

La saison 2025 a prouvé la valeur compétitive du partenariat. Équipée de roues Elitewheels' Drive, Drive Helix SS et Velo TT, l'équipe a décroché des podiums, des victoires d'étape et des victoires au classement général lors d'événements tels que le Tour de Slovénie et le Tour de Hainan, tout en faisant des apparitions remarquées lors de courses du WorldTour telles que Strade Bianche, Milano-Sanremo, UAE Tour et Copenhague Sprint.

"Notre première année avec Elitewheels a dépassé nos attentes", a déclaré Serge, le directeur de l'équipe. "Les roues ont donné confiance partout, des vents latéraux aux sprints à plein gaz. Le sprinter sept fois champion Dušan Rajović a fait écho à ce sentiment, louant à la fois la rigidité et la vitesse.

Équipements de précision pour 2026

En 2026, Team Solution Tech - NIPPO - Rali courra sur trois modèles phares de Elitewheels :

Drive II: une roue de course polyvalente affinée par CFD et par des tests en soufflerie à Silverstone, qui permet d'économiser environ 5 watts par rapport à son prédécesseur.

Drive Helix CS: une voile polyvalente haut de gamme avec un design de flux d'air hélicoïdal, offrant une stabilité au vent de travers exceptionnelle et une rigidité précise.

Conduite TT: une paire de roues dédiée au contre-la-montre, validée à Silverstone, optimisée pour une efficacité soutenue à grande vitesse.

Cette sélection d'équipement reflète l'engagement de Elitewheels à raffiner l'ingénierie sous la pression réelle de la course.

Outre le ProTeam, le partenariat s'étend également à Toscana Factory Devo Team, l'équipe officielle de développement de Solution Tech - NIPPO - Rali. L'équipe Devo concourra sur Elitewheels Drive series et Rali-evolve co-branded CIMA framesets, garantissant que les jeunes pilotes progressent avec la même philosophie d'équipement de haute performance que l'équipe ProTeam.

Plus d'informations sur : www.elite-wheels.com

evolve fait un pas en avant avec le CIMA

evolve apporte son cadre haute performance CIMA au partenariat pour 2026. Construit avec TORAY T1100, T800 et carbone M40, le cadre M-size non peint ne pèse que 650g, équilibrant une construction ultra-légère avec une rigidité de niveau course. Les essais en soufflerie à Silverstone ont montré que la CIMA combinée aux accessoires aérodynamiques KREUZA permet d'économiser 4,1 watts en moyenne, ce qui se traduit par près de 48 secondes sur 40 km à 300W.

Fondé par des vétérans de l'industrie et un ancien coureur professionnel de l'UCI, evolve applique une philosophie axée sur le coureur et les performances réelles. Le CIMA a rapidement gagné la reconnaissance des professionnels et des passionnés, établissant evolve comme un concurrent sérieux sur le marché mondial de la route.

Plus d'informations sur : www.evolvebicycles.com

Perspectives

Plus qu'un parrainage, ce partenariat est une collaboration axée sur la technologie. Les ingénieurs, les pilotes et les mécaniciens travaillent en étroite collaboration pour affiner l'aérodynamisme, la rigidité et l'efficacité tout au long de la saison.

Ensemble, ils constituent un message clair : Les performances du cyclisme mondial évoluent et la présence de l'ingénierie chinoise est désormais fermement ancrée dans le peloton de tête du sport.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852759/Elitewheels___evolve_Power_The_Future_of_Solution_Tech___NIPPO___Rali__PRT__1224.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852760/evolve_CIMA_Performance_Road_Frameset.jpg