Elitewheelsとevolve Power UCIプロチーム Solution Tech-NIPPO、2026年のグランツール躍進に向けて前進

ミラノ、2026年1月6日/PRNewswire/ -- 2026年シーズンを目前に控え、プロフェッショナル・サイクリングはグローバルな協業の新たな段階へと突入します。Elitewheelsは、姉妹ブランドの evolveとともに、UCIプロチームSolution Tech – NIPPO – Raliとのパートナーシップを継続し、パフォーマンス、イノベーション、そして国際的認知を次なる段階へと押し上げることを目指しています。

2年目のさらなる飛躍、より大きな野心

Elitewheels & evolve Power The Future of Solution Tech - NIPPO - Rali (PRT) evolve CIMA Performance Road Frameset

2025年の成功裏のデビューシーズンを経て、Elitewheelsは、将来的なグランツール参戦の可能性を見据え、チームへの支援を更新します。Elitewheelsによるホイールスポンサーシップに加え、 evolveは主力モデルである高性能ロードフレームセットCIMAを携えて参画し、パナマのディストリビューターであるRaliとのコーブランドとして展開されます。

2025年シーズンは、このパートナーシップの競争力における価値を実証しました。 ElitewheelsのDrive、 Drive HelixSS、Velo TTホイールセットを使用して戦ったチームは、ツール・ド・スロベニアやツール・ド・海南島などで表彰台、ステージ優勝、総合優勝（GC）を達成。さらに、ストラーデ・ビアンケ、ミラノ〜サンレモ、UAEツアー、コペンハーゲン・スプリントといったワールドツアーレースでも存在感のある走りを見せました。

「Elitewheelsとともに迎えた最初の1年は、期待を上回る成果でした」とチームマネージャーのセルジュは語りました。「横風の状況から全開のスプリントに至るまで、ホイールはあらゆる場面で信頼感をもたらしてくれました。」7度のチャンピオンに輝くスプリンター、Dušan Rajovićもこの評価に同調し、剛性とスピードの両面を高く評価しました。

2026年に向けた精密機材

2026年、チーム Solution Tech – NIPPO – Rali は、Elitewheelsの3つのフラッグシップモデルを使用してレースに臨みます：

Drive II：CFD と Silverstone 風洞テストを通じて改良されたオールラウンド レース ホイール。前モデルと比べて約 5 ワットの電力を節約します。

Drive Helix CS: らせん状のエアフローデザインを採用したプレミアム・オールラウンダーで、優れた横風安定性と正確な剛性を提供します。

Drive TT: シルバーストーンで検証されたタイムトライアル専用ホイールセットで、持続的な高速走行における効率性を最適化しています。

この機材セレクションは、実戦のプレッシャーの中でエンジニアリングを磨き上げるというElitewheelsのコミットメントを体現しています。

プロチームに加え、このパートナーシップは、Solution Tech – NIPPO – Raliの公式育成チームであるToscana Factory Devo Teamにも拡大しています。デヴォチームはElitewheelsのDriveシリーズと、Rali–evolveのコーブランドによるCIMAフレームセットを使用してレースに臨み、若手ライダーがプロチームと同一の高性能機材思想のもとで成長できる環境を整えます。

詳細はこちら：www.elite-wheels.com

evolve、CIMAとともに前進

evolve は、2026年に向けて高性能フレームセットCIMAをこのパートナーシップに投入します。TORAY T1100、T800、M40カーボンを使用し、無塗装のMサイズフレームで重量はわずか650g。超軽量構造とレースレベルの剛性を高次元で両立しています。シルバーストーンでの風洞実験では、CIMAにKREUZAのエアロダイナミクスアクセサリーを組み合わせることで、平均4.1ワットの削減が確認され、300W出力で40km走行した場合、約48秒の短縮に相当することが示されました。

業界のベテランおよび元UCIプロライダーによって設立されたevolveは、実走でのパフォーマンスを重視するライダーファーストの理念を掲げています。CIMAはプロフェッショナルと愛好家の双方から急速に評価を獲得し、evolveをグローバルなロード市場における有力な存在として確立しています。

詳細はこちら: www.evolvebicycles.com

今後の展開

これは単なるスポンサーシップではなく、テクノロジー主導のコラボレーションです。エンジニア、ライダー、メカニックがシーズンを通して緊密に連携し、空力性能、剛性、効率性の改良を重ねています。

彼らは共に、明確なメッセージを体現しています。すなわち、グローバルなサイクリング・パフォーマンスは進化を続けており、中国のエンジニアリングは今やこのスポーツのトップティアに確固たる存在として位置づけられている、ということです。

