Nel 2026, Elitewheels e evolve spingono l'UCI Pro Team Solution Tech - NIPPO - Rali verso una potenziale svolta nei Grand Tour nel 2026

MILANO, 6 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Con l'avvicinarsi della stagione 2026, il ciclismo professionistico entra in una nuova fase di collaborazione globale. Elitewheels, insieme al suo marchio gemello evolve, continua la sua partnership con l'UCI ProTeam Solution Tech – NIPPO – Rali, con l'obiettivo di portare prestazioni, innovazione e riconoscimento internazionale a un livello superiore.

Un secondo anno più forte, ambizioni più grandi

Elitewheels & evolve Power The Future of Solution Tech - NIPPO - Rali (PRT) evolve CIMA Performance Road Frameset

Dopo il successo della stagione d'esordio, nel 2025, Elitewheels rinnova il suo supporto alla squadra, puntando a un potenziale futuro nei Grand Tour. Oltre alla sponsorizzazione delle ruote di Elitewheels, evolve si unisce al suo fiore all'occhiello, il telaio da strada ad alte prestazioni CIMA, in collaborazione con il suo distributore di Panama Rali.

La stagione 2025 ha dimostrato il valore competitivo della collaborazione. Gareggiando con le ruote Drive, Drive Helix SS e Velo TTdi Elitewheels, il team ha conquistato podi, vittorie di tappa e vittorie nella classifica generale in eventi come il Giro di Slovenia e il Giro di Hainan, ottenendo anche ottimi risultati in gare WorldTour come Strade Bianche, Milano–Sanremo, UAE Tour e Copenhagen Sprint.

"Il nostro primo anno con Elitewheels ha superato le aspettative", ha affermato il Team Manager Serge. "Le ruote hanno trasmesso sicurezza in ogni situazione, dai venti trasversali alle accelerazioni a tutto gas". Il sette volte campione di velocità Dušan Rajović ha ribadito questa impressione, elogiando sia la rigidità che la velocità.

Attrezzature di precisione per il 2026

Nel 2026, il Team Solution Tech – NIPPO – Rali gareggerà su tre modelli di punta di Elitewheels:

Drive II: una ruota da corsa versatile, perfezionata tramite test CFD e nella galleria del vento di Silverstone, che consente un risparmio di circa 5 watt rispetto al modello precedente.

Drive Helix CS: un modello universale di alta qualità con design del flusso d'aria elicoidale, che offre un'eccezionale stabilità al vento laterale e una rigidità precisa.

Drive TT: un set di ruote dedicato alle prove a cronometro, convalidato a Silverstone, ottimizzato per un'efficienza costante ad alta velocità.

Questa selezione di equipaggiamenti riflette l'impegno di Elitewheels nel perfezionamento ingegneristico sotto la pressione reale delle gare.

Oltre al ProTeam, la collaborazione si estende anche al Toscana Factory Devo Team, la squadra di sviluppo ufficiale di Solution Tech – NIPPO – Rali. Il Devo Team gareggerà con la serie Drive di Elitewheelse i telai CIMA con doppio marchio Rali–evolve, garantendo ai giovani ciclisti di progredire con la stessa filosofia di equipaggiamento ad alte prestazioni del ProTeam.

Per saperne di più: www.elite-wheels.com

evolve fa passi avanti con CIMA

Per il 2026 evolve porta nella collaborazione il suo telaio CIMA ad alte prestazioni Realizzato in carbonio TORAY T1100, T800 e M40, il telaio non verniciato taglia M pesa solo 650 g, bilanciando una struttura ultraleggera con una rigidità da gara. I test nella galleria del vento di Silverstone hanno dimostrato che il CIMA abbinato agli accessori aerodinamici KREUZA, consente di risparmiare in media 4,1 watt, ovvero circa 48 secondi su 40 km a 300 W.

Fondata da veterani del settore ed ex ciclisti professionisti UCI, evolve applica una filosofia che mette il ciclista al primo posto, focalizzata sulle prestazioni nel mondo reale. La CIMA ha rapidamente ottenuto il riconoscimento sia dei professionisti che degli appassionati, imponendo evolve come un serio concorrente nel mercato globale delle bici da strada.

Per saperne di più: www.evolvebicycles.com

Guardando al futuro

Più che una sponsorizzazione, questa partnership è una collaborazione basata sulla tecnologia. Ingegneri, ciclisti e meccanici lavorano a stretto contatto per perfezionare aerodinamica, rigidità ed efficienza in tutta la stagione.

Insieme, trasmettono un messaggio chiaro: le prestazioni ciclistiche a livello mondiale si stanno evolvendo e la presenza ingegneristica della Cina è ormai saldamente ai massimi livelli di questo sport.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852759/Elitewheels___evolve_Power_The_Future_of_Solution_Tech___NIPPO___Rali__PRT__1224.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852760/evolve_CIMA_Performance_Road_Frameset.jpg