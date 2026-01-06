Elitewheels & evolve Power UCI Pro Team Solution Tech - NIPPO - Rali auf dem Weg zu einem möglichen Grand Tour-Durchbruch im Jahr 2026

MAILAND, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem Herannahen der Saison 2026 tritt der Profiradsport in eine neue Phase der globalen Zusammenarbeit ein. Elitewheels setzt zusammen mit seiner Schwestermarke evolve seine Partnerschaft mit dem UCI ProTeam Solution Tech - NIPPO - Rali fort, mit dem Ziel, Leistung, Innovation und internationale Anerkennung auf die nächste Stufe zu bringen.

Ein stärkeres zweites Jahr, größere Ambitionen

Elitewheels & evolve Power The Future of Solution Tech - NIPPO - Rali (PRT) evolve CIMA Performance Road Framesetevolve CIMA Performance Road Frameset

Nach einer erfolgreichen Debütsaison 2025 erneuert Elitewheels seine Unterstützung für das Team, das eine mögliche Grand Tour-Zukunft anstrebt. Neben Elitewheels' Laufradsponsoring, evolve schließt sich mit seinem Flaggschiff CIMA Performance-Rahmenset an, das gemeinsam mit dem panamaischen Vertriebspartner Rali gebrandet ist.

Die Saison 2025 hat den Wettbewerbswert der Partnerschaft bewiesen. Mit den Laufrädern Elitewheels' Drive, Drive Helix SS und Velo TT fuhr das Team Podiumsplätze, Etappensiege und Siege in der Gesamtwertung bei Veranstaltungen wie der Slowenien-Rundfahrt und der Hainan-Rundfahrt ein, während es auch bei WorldTour-Rennen wie Strade Bianche, Mailand-Sanremo, der VAE-Rundfahrt und dem Kopenhagen-Sprint stark auftrat.

"Unser erstes Jahr mit Elitewheels hat die Erwartungen übertroffen", sagte Teammanager Serge. "Die Räder gaben überall Vertrauen, vom Seitenwind bis zum Vollgas-Sprint." Der siebenfache Sprintmeister Dušan Rajović schloss sich dieser Meinung an und lobte sowohl die Steifigkeit als auch die Geschwindigkeit.

Präzisionsgeräte für 2026

Im Jahr 2026 wird das Team Solution Tech - NIPPO - Rali mit drei Elitewheels Flaggschiff-Modellen antreten:

Drive II: ein Allround-Rennrad, das durch CFD- und Silverstone-Windkanaltests verfeinert wurde und im Vergleich zum Vorgängermodell ~5 Watt einspart.

Antrieb Helix CS: ein Premium-Allrounder mit spiralförmigem Luftstromdesign, der außergewöhnliche Seitenwindstabilität und präzise Steifigkeit bietet.

Antrieb TT: ein spezieller, in Silverstone validierter Zeitfahr-Laufradsatz, der für anhaltende Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten optimiert ist.

Diese Ausstattungswahl spiegelt Elitewheels' Engagement für technische Raffinesse unter echtem Renndruck.

Neben dem ProTeam erstreckt sich die Partnerschaft auch auf das Toscana Factory Devo Team, die offizielle Entwicklungsmannschaft von Solution Tech - NIPPO - Rali. Das Devo Team wird auf Elitewheels Drive series und Rali-evolve co-branded CIMA framesets antreten. stellt sicher, dass die jungen Fahrer mit der gleichen High-Performance-Materialphilosophie wie das ProTeam fahren.

Weitere Informationen: www.elite-wheels.com

evolve geht mit CIMA einen Schritt weiter

evolve bringt sein leistungsstarkes CIMA-Rahmenset in die Partnerschaft für 2026 ein. Gebaut aus TORAY T1100, T800 und M40 Carbon, wiegt der unlackierte M-Size-Rahmen nur 650g, wobei eine ultraleichte Konstruktion mit Steifigkeit auf Rennniveau kombiniert wird. Windkanaltests in Silverstone haben gezeigt, dass der CIMA in Kombination mit dem aerodynamischen Zubehör von KREUZA im Durchschnitt 4,1 Watt einspart, was fast 48 Sekunden über 40 km bei 300 W entspricht.

evolve wurde von Branchenveteranen und ehemaligen UCI-Profifahrern gegründet und verfolgt eine Philosophie, bei der der Fahrer im Vordergrund steht und die sich auf die reale Leistung konzentriert. Der CIMA hat sich schnell die Anerkennung von Profis und Enthusiasten verdient und evolve als ernsthaften Konkurrenten auf dem globalen Straßenmarkt etabliert.

Weitere Informationen: www.evolvebicycles.com

Blick in die Zukunft

Diese Partnerschaft ist mehr als ein Sponsoring, sie ist eine technologieorientierte Zusammenarbeit. Ingenieure, Fahrer und Mechaniker arbeiten eng zusammen, um die Aerodynamik, Steifigkeit und Effizienz während der gesamten Saison zu verbessern.

Zusammen stellen sie eine klare Botschaft dar: Die globale Radsportleistung entwickelt sich weiter, und Chinas Ingenieurswesen ist nun fest in der Spitzengruppe des Sports verankert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852759/Elitewheels___evolve_Power_The_Future_of_Solution_Tech___NIPPO___Rali__PRT__1224.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852760/evolve_CIMA_Performance_Road_Frameset.jpg