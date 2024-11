유니루민, 창립 20주년 기념행사 성대하게 개최

-- '메타사이트와 함께 전진하기' 주제로 글로벌 협력 및 상호 성공 모색

Unilumin Group's 20th Anniversary Celebration (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.) (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.) (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

선전, 중국 2024년 10월 31일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 메타사이트 및 LED 산업의 글로벌 리더인 유니루민 그룹(Unilumin Group)의 창립 20주년 기념행사가 10월 26일 유니루민 다야 베이 과학기술 기지(Unilumin Daya Bay Science and Technology Base)에서 열렸다. 이번 기념행사는 글로벌 에코시스템 파트너 회의(Global Ecosystem Partner Conference)와 함께 '메타사이트와 함께 전진하기(Advancing Together with Metasight)'를 주제로 성대하게 펼쳐졌다. 2024 파리 올림픽 및 패럴림픽의 무대 및 조명 디자인 감독을 맡았던 프랑스 BK 디자인 컴퍼니(BK Design Company) 니콜라스 보노(Nicolas Bono) 글로벌 크리에이티브 디자인 담당 이사를 비롯해 글로벌 산업 협회 관계자, 디자이너, 전문가, 글로벌 전략적 파트너, 투자자, 미디어 종사자가 한자리에 모여 유니루민이 20년 동안 쌓아온 업적을 확인하고 메타사이트 기술의 미래 트렌드와 광범위한 전망을 모색했다.

메타사이트 에코시스템: 기술과 예술의 긴밀한 통합

행사 기간 동안 유니루민 그룹은 미니/마이크로 LED, 가상 촬영, 무대 대여 분야의 기술 성과를 종합적으로 선보이고 최신 제품을 출시하는 동시에 메타사이트 생태계의 전략적 레이아웃과 LED+AI 및 혁신적인 애플리케이션의 동향을 알렸다. 유니루민은 향후 LED 디스플레이 기술의 발전 방향이 고집적과 고밀도 및 소형화를 특징으로 하는 미니/마이크로 LED 기술에 집중될 것으로 예상했다. 유니루민은 COB와 MIP 기술로 이 분야를 선도하면서 모든 시나리오에 맞게 제품의 응용 범위를 확대하는 데 성공했다. 유니루민의 지식 재산인 U-Natural 시리즈는 새로운 유형의 LED '장식용 재료'로, 고유한 마이크로 나노 광학 설계와 처리 및 재료 솔루션을 통해 0.6~2.6의 도트 피치 범위로 COB/MIP의 화면 꺼짐 시 질감이 느껴지는 장식 효과를 이뤄냈다. 이를 통해 얼룩덜룩한 색상 문제를 완벽하게 해결하고, 장면 장식과 공동 제작이 가능해졌다. 또한 유니루민은 MIP 완전 투명 디스플레이 제품인 Umake SV와 실외용 COB 제품 및 일련의 혁신적인 제품을 모두 자체 개발하면서 비용 관리를 통해 파트너에게 힘을 실어주고 있다.

아울러 유니루민은 국제적으로 유명한 디자이너와 전문가를 초청해 인테리어 디자인, 무대 공연, 예술 설치, 건축 조명 등에 메타사이트 기술을 적용하는 방법에 대해 심도 있게 논의하는 시간을 가졌다.

메타사이트 및 LED 산업의 글로벌 리더인 유니루민은 예술과 디자인과 결합된 LED 디스플레이 및 조명 제품에서 지속적인 혁신과 돌파구를 마련하기 위해 최선을 다하고 있다.

앞으로도 유니루민은 더욱 개방적인 자세와 글로벌 관점으로 기술과 예술의 심층적인 통합을 촉진할 예정이다. 글로벌 에코시스템 파트너의 긴밀한 협력을 통해 메타사이트 에코시스템의 발전을 공동으로 추진하고 메타사이트 산업의 새로운 장을 함께 써나갈 계획이다.

자세한 내용은 https://www.unilumin.com/에서 확인할 수 있다.

SOURCE Unilumin Group., Ltd.