Avancer avec Metasight pour une coopération mondiale et un succès mutuel

SHENZHEN, Chine, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La célébration du 20e anniversaire du groupe Unilumin et la conférence mondiale des partenaires de l'écosystème se sont déroulées avec brio

Le 26 octobre, la célébration du 20ᵉ anniversaire du groupe Unilumin, sur le thème « Avancer avec Metasight » et la conférence mondiale des partenaires de l'écosystème se sont déroulées en grande pompe à la base scientifique et technologique d'Unilumin dans la baie de Daya. Le directeur de la conception des scènes et de l'éclairage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et le directeur de la création globale de la société française BK Design, Nicolas Bono, ainsi que des associations industrielles mondiales, des concepteurs, des experts, des partenaires stratégiques mondiaux, des investisseurs et des relais médiatiques, se sont réunis pour assister à deux décennies de gloire d'Unilumin et explorer les tendances futures et les vastes perspectives de la technologie de metasight.

Écosystème de metasight : intégration profonde de la technologie et de l'art

Au cours de cet événement, le groupe Unilumin a présenté ses prouesses techniques dans le domaine des Mini/Micro LED, du tournage virtuel et de la location de scène. Il a également lancé ses derniers produits, tout en discutant de la structure stratégique de l'écosystème de metasight, des tendances de LED+AI et des applications innovantes. Unilumin pense que l'orientation future du développement de la technologie des écrans LED se concentrera sur la technologie des Mini/Micro LED avec une haute intégration, une haute densité et une miniaturisation. Unilumin est leader dans ce domaine avec les technologies COB et MIP, ce qui lui permet de couvrir l'ensemble des scénarios d'application des produits. La série U-Natural, propriété intellectuelle d'Unilumin, est un nouveau type de « matériau décoratif » LED qui permet d'obtenir des effets de décoration de texture hors écran grâce à une conception optique micro-nanométrique, un traitement et des solutions matérielles uniques, avec une couverture de pas de 0,6 à 2,6, résolvant parfaitement le problème de la couleur tachetée et co-créant avec la décoration de la scène. Unilumin est également à l'origine des produits d'affichage invisible MIP Umake SV, des produits COB pour l'extérieur et d'une série de produits innovants, tous développés par ses soins et dont les coûts sont maîtrisés, permettant ainsi de renforcer les capacités de ses partenaires.

En outre, le groupe a invité plusieurs designers et experts de renommée internationale à participer à des discussions approfondies sur l'application de la technologie de metasight à la décoration intérieure, aux performances scéniques, aux installations artistiques, à l'éclairage architectural, etc.

En tant que leader mondial dans l'industrie de metasight et du LED, Unilumin s'engage à innover continuellement et à réaliser des percées dans les produits d'affichage et d'éclairage LED combinés à l'art et au design.

À l'avenir, Unilumin adoptera une position plus ouverte et une perspective globale pour promouvoir l'intégration profonde de la technologie et de l'art. Avec l'étroite collaboration des partenaires de l'écosystème mondial, nous allons promouvoir conjointement le développement de l'écosystème de metasight et écrire ensemble un nouveau chapitre pour l'industrie de metasight.

