Gemeinsam mit Metasight Fortschritte machen, globale Zusammenarbeit fördern und gemeinsam Erfolge erzielen

SHENZHEN, China, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Feier zum 20-jährigen Bestehen der Unilumin Group und die Global Ecosystem Partner Conference wurden erfolgreich durchgeführt

Am 26. Oktober fand in der Unilumin Daya Bay Science and Technology Base die große Feier anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Unilumin Group und der Global Ecosystem Partner Conference unter dem Motto „Advancing Together with Metasight" statt. Der Direktor für Bühnen- und Lichtdesign für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris und der globale Kreativdirektor der französischen BK Design Company, Nicolas Bono, trafen sich mit globalen Branchenverbänden, Designern, Experten, globalen strategischen Partnern, Investoren und Medienvertretern, um die zwei Jahrzehnte andauernde Erfolgsgeschichte von Unilumin zu feiern und die Zukunftstrends und die vielfältigen Perspektiven der Metasight-Technologie zu erkunden.

Metasight-Ökosystem: Tiefe Integration von Technologie und Kunst

Während der Veranstaltung präsentierte die Unilumin Group ausführlich ihre technischen Errungenschaften in den Bereichen Mini-/Micro-LED, virtuelle Dreharbeiten und Bühnenvermietung und stellte die neuesten Produkte vor. Außerdem wurden die strategische Gestaltung des Metasight-Ökosystems sowie die Trends von LED+KI und innovative Anwendungen diskutiert. Unilumin ist der Ansicht, dass sich die zukünftige Entwicklung der LED-Display-Technologie auf die Mini/Mikro-LED-Technologie mit hoher Integration, hoher Dichte und Miniaturisierung konzentrieren wird. Unilumin ist in diesem Bereich mit COB- und MIP-Technologien führend und deckt alle Anwendungsszenarien ab. Das geistige Eigentum von Unilumin an der U-Natural-Serie ist eine neue Art von LED-„Dekorationsmaterial", das durch sein einzigartiges optisches Mikro-Nano-Design, seine Verarbeitung und seine Materiallösungen COB/MIP-Dekorationseffekte mit Off-Screen-Textur erzielt. Mit einer Punktabdeckung von 0,6 bis 2,6 löst es das Problem der gesprenkelten Farbe perfekt und passt sich der Szenendekoration an. Unilumin war auch Vorreiter bei MIP-Produkten mit vollständig unsichtbaren Displays, Umake SV, COB-Produkten für den Außenbereich und einer Reihe innovativer Produkte, die alle selbst entwickelt und kostengünstig sind und die Partner stärken.

Darüber hinaus lud die Unilumin Group mehrere international renommierte Designer und Experten zu ausführlichen Diskussionen über die Anwendung der Metasight-Technologie in den Bereichen Innenarchitektur, Bühnenperformance, Kunstinstallationen, Architekturbeleuchtung und mehr ein.

Als weltweit führendes Unternehmen in der Metasight- und LED-Branche hat sich Unilumin kontinuierlicher Innovation und Durchbrüchen bei LED-Display- und Beleuchtungsprodukten in Kombination mit Kunst und Design verschrieben.

In Zukunft wird Unilumin eine offenere Haltung und eine globale Perspektive einnehmen, um die tiefgreifende Integration von Technologie und Kunst zu fördern. Durch die enge Zusammenarbeit mit globalen Ökosystempartnern werden wir gemeinsam die Entwicklung des Metasight-Ökosystems vorantreiben und gemeinsam ein neues Kapitel für die Metasight-Branche schreiben.

