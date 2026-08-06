유틸리티 글로벌, 로버트 레인 CFO를 최고 재무 책임자로 선임하며 대규모 상업화를 추진

자본시장 전문가의 합류로 차세대 급성장에 동력 확보

휴스턴, 2026년 8월 6일 /PRNewswire/ -- 중공업 분야의 경제적인 산업 탈탄소화를 지원하는 글로벌 기업 유틸리티 글로벌(Utility Global, 이하 '유틸리티')이 8월 5일, 로버트 레인(Robert Lane)을 최고 재무 책임자로 선임했다고 발표했습니다. 레인 CFO의 이번 합류는 유틸리티가 본격적인 상업화 단계로 전환하는 중요한 시점에 이루어졌습니다.

레인 CFO는 조직을 확장하고 기업들이 빠른 상업적 성장을 이뤄내도록 이끌어온 입증된 경력을 보유하고 있습니다. 또한 에너지, 산업, 성장 단계 기업들을 아우르며 30년 이상의 재무 리더십 경험을 쌓아왔으며, 가장 최근에는 쿠바 파마(Quva Pharma)의 CFO로서 재무, 회계, IT, 자금 부문을 이끌며 프로세스 현대화 및 유동성 개선을 주도했습니다. 이전에는 선노바 에너지 인터내셔널(Sunnova Energy International)의 수석부사장 겸 CFO로서 회사의 기업공개(IPO)를 이끄는 데 기여했으며, 회사의 성장 자금을 마련하기 위해 100억 달러 이상의 세금 자산화와 채권, 지분 자금조달을 완료했습니다. 스파크 에너지(Spark Energy)에서는 여러 인수와 통합 작업을 이끄는 데 기여했고, 기업 구조를 간소화했으며, 창의적이고 혁신적인 자금조달 전략을 주도했습니다. 이머지 에너지 서비스(Emerge Energy Services)에서는 회사의 IPO와 자본 확장을 이끄는 동시에 부채 비용을 크게 낮췄습니다. 커리어 전반에 걸쳐 레인 CFO는 수십억 달러 규모의 자본시장 거래를 수십 건 이끌었으며, 급성장하는 기업들이 확장을 진행할 수 있도록 재무 인프라를 구축하는 데 있어 입증된 실적을 보유하고 있습니다.

유틸리티 글로벌의 파커 믹스(Parker Meeks) 최고경영자는 "로버트는 초기 성장 단계의 기업을 완전한 규모의 상업적 운영으로 성장시키는 데 특화된 커리어를 쌓아왔으며, 이는 바로 지금 유틸리티가 필요로 하는 역량"이라고 말했습니다. 이어 "레인 CFO의 재무 리더십과 성장기의 조직을 이끌어온 경험은 우리가 독자적인 H2Gen® 기술의 상업적 배치를 확대하고, 고객들이 기존 자산의 경제적 가치를 확장하면서도 탈탄소화 목표를 추진할 수 있도록 돕는 최적의 파트너가 되어줄 것"이라고 덧붙였습니다.

유틸리티의 독자적인 H2Gen® 기술을 통해 산업 부생가스나 바이오가스를 활용해 전기 없이도 물을 수소로 전환함으로써 저탄소 수소를 생산할 수 있으며, 이와 동시에 순도 최대 98%에 달하는 농축 이산화탄소 스트림을 함께 생산합니다. 유틸리티가 여러 상업 프로젝트를 추진하고 북미, 아시아, 유럽 전역으로 사업 영역을 확장함에 따라, 레인 CFO는 이번 성장 단계에서 재무 부문을 이끌게 될 예정입니다.

레인 CFO는 "유틸리티는 입증된 기술이 빠른 상업적 성장을 이뤄내는 단계에 있으며, 이는 제가 커리어 전반에 걸쳐 몸담아온 환경"이라고 말했습니다. 이어 "H2Gen은 탈탄소화가 어려운 산업들에게 진정으로 실질적인 경제적 탈탄소화 경로를 제공하며, 유틸리티가 이 기술을 신속하고 효율적으로 확장할 수 있도록 뒷받침하는 재무적 기반 구축을 기대하고 있다"고 덧붙였습니다.

유틸리티 글로벌은 산업 경제의 탈탄소화를 추진하는 글로벌 사모펀드 및 인프라 투자사인 아라 파트너스(Ara Partners)의 포트폴리오 기업입니다.

유틸리티 글로벌 소개

유틸리티는 철강, 모빌리티, 정제, 화학, 상류 석유 및 가스를 포함해 탈탄소화가 어려운 부문 전반에서 경제적인 산업 탈탄소화를 지원하는 실질적인 솔루션을 제공합니다. 회사의 특허 등록된 독자적 H2Gen® 기술은 산업 부생가스와 바이오가스에서 나오는 에너지를 활용해, 독자적인 전기화학 공정을 통해 전기 없이 현장에서 물로부터 응용 분야에 특화된 순도 높은 저탄소 또는 마이너스 탄소집약도 수소를 생산합니다.

H2Gen은 또한 고농축 이산화탄소 스트림을 생산해 탄소 포집의 비용과 복잡성을 크게 줄입니다. 모듈식으로 확장이 가능하며 운영 유연성이 뛰어난 H2Gen 시스템은 최소한의 설치 공간으로 기존 산업 자산에 매끄럽게 통합되어, 실질적이고 경제적인 탈탄소화를 실현합니다.

유틸리티는 산업 경제의 탈탄소화를 추진하는 글로벌 사모펀드 및 인프라 투자사인 아라 파트너스의 포트폴리오 기업입니다.

유틸리티의 솔루션과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.utilityglobal.com에서 확인하실 수 있습니다.

아라 파트너스 소개

2017년 설립된 아라 파트너스는 산업 경제의 탈탄소화에 주력하는 글로벌 사모 시장 투자사입니다. 회사는 사모펀드, 인프라 및 에너지라는 세 가지 전략을 통해 중견기업 시장에 투자합니다. 아라 파트너스는 상업적으로 입증된 탈탄소화 솔루션의 규모를 확장하고, 해당 솔루션의 도입을 실현하는 기업과 인프라를 지원하며, 기존 에너지 가치사슬 전반에서 배출원 자체의 배출량을 감소시킵니다. 아라 파트너스의 사업 모델은 투자, 시장 및 정책 전문성, 프로젝트 실행과 운영 최적화와 엄격한 탄소 회계를 결합해 경제적으로 배출량을 줄이고 산업적 규모에서 성장을 주도합니다. 이 회사는 휴스턴, 보스턴, 더블린, 워싱턴 D.C.에서 사업을 운영하고 있으며, 2026년 3월 31일 기준 약 82억 달러의 운용자산을 보유하고 있습니다.

아라 파트너스에 대한 자세한 정보는 www.arapartners.com에서 확인하실 수 있습니다.

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