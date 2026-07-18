절정에 이른 걸작들: 세계 최대 규모의 고대 아메리카 문명전, 상하이 박물관에서 개막

상하이 2026년 7월 18일 /PRNewswire/ -- 상하이 박물관(Shanghai Museum)의 '세계수 위에서: 고대 아메리카 문명(On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas)' 전시가 공식적으로 대중에 공개됐다. 고대 아메리카 문명을 주제로 열린 전시 가운데 역대 최대 규모인 이번 전시에는 멕시코, 페루, 중국의 주요 박물관과 문화 기관이 소장한 1129개 그룹, 약 3000점의 유물이 한자리에 모였다. 상하이 박물관과 멕시코 정부 문화부(Secretariat of Culture of the Government of Mexico), 멕시코 국립인류학역사연구소(INAH), 페루 문화부(Ministry of Culture of Peru)가 공동 주최한 이번 전시는 아메리카의 여러 고대 문명이 공유한 핵심 우주론적 개념인 세계수를 중심으로 구성됐다. 약 3000년에 걸친 역사를 아우르며 고대 아메리카 문명을 종합적으로 조망한다. 중국 7개 성의 박물관이 소장한 뛰어난 유물들도 아메리카 대륙에서 온 귀중한 보물들과 함께 전시된다.

전시 기간 인민광장에 위치한 상하이 박물관은 세계수의 상징적인 수관 아래 고대 아메리카 문명에서 영감을 받은 몰입형 공간으로 탈바꿈한다. 옥수수, 재규어, 깃털 달린 뱀, 피라미드 등의 시각적 모티프를 활용해 박물관 전체를 전시 문명을 연상시키는 문화적 경관으로 구현했다. 7000㎡가 넘는 전시 공간을 차지하는 이번 전시는 전통적인 연대기 중심의 전시 방식에서 벗어나 유물을 역사적이고 문화적인 맥락 속에 배치해 서로 다른 문명 간 연관성을 보여준다. 고해상도 복원물과 멀티미디어 설비를 결합해 제례 의식과 성스러운 건축, 신화, 의식용 구기 경기에서 영감을 받은 멀티미디어 프로젝션, 몰입형 환경, 참여형 설치물 등 다양한 체험 공간도 조성했다. 이러한 설치물은 고대 메조아메리카 문명의 공학적 성취와 정신세계를 함께 보여주며, '수직적 우주'라는 개념을 고고학과 신화가 융합되는 몰입형 공간 경험으로 구현한다.

전시는 전시실을 넘어 총 1만㎡ 규모의 몰입형 체험 공간으로 확장되어 방문객들에게 단순한 시각적 볼거리 이상의 경험을 선사한다. 고대 문명을 탐험하는 이 여정은 모든 감각을 자극한다. 인민광장 바깥의 옥수수밭에서 박물관 중앙 아트리움을 관통해 솟아오른 거대한 세계수에 이르기까지 방문객들은 야외에서 실내로 이동하면서 점차 고대 아메리카 문명의 세계에 빠져들게 된다. 시각과 후각, 미각도 모두 체험의 일부가 된다. 상하이 박물관은 특별전과 문화 상품, 다이닝, 사교 활동, 라이브 공연을 결합한 통합 문화 체험도 선보여 방문객 각자가 가장 선호하는 방식으로 전시를 경험할 수 있도록 했다.

상하이 박물관은 상하이 동물원(Shanghai Zoo), 상하이 엑스포 문화공원(Shanghai Expo Culture Park), 천산 국가식물원(Chenshan National Botanical Garden) 등과 협력해 세계수 개념에서 영감을 얻은 도시 전역의 협업 프로그램을 마련했다. 이 프로그램은 '고대 유물, 역사적 인물, 동물, 식물, 음식'의 상호작용을 아우르는 통합적이고 다차원적인 큐레이션 방식을 적용한다. 이러한 기관 간 협력을 통해 전시는 박물관을 넘어 상하이 전역에서 펼쳐지는 다차원적 문화 체험으로 확장된다. 상하이 박물관은 접근성과 관객 참여를 높이기 위해 여러 분야를 연계한 티켓 패키지를 포함하는 종합적인 '육상•해상•항공' 모델도 구축했다. 박물관 밖에는 전시를 주제로 한 몰입형 소비 공간을 조성해 전시와 도시 생활의 더욱 긴밀한 융합을 촉진한다. 상하이 박물관은 이번 전시와 연계해 3000종이 넘는 문화 상품을 출시하고, 박물관 야간 개장 행사인 '뮤지엄 나이트(Museum Nights)', 다기능 휴식 공간, 몰입형 VR 체험, 전용 다이닝 및 휴게 공간, 다양한 교육 프로그램과 해설 자료를 선보일 예정이다. 전시 기간에는 테마 지하철과 버스, 관광버스, 황푸강 유람선도 운행돼 전시의 영향력을 도시 전역으로 확장하고 고대 아메리카 문명의 분위기를 상하이에 전달할 예정이다.

SOURCE Shanghai Museum