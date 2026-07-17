Des chefs-d'œuvre à leur apogée : la plus grande exposition au monde consacrée aux civilisations anciennes des Amériques ouvre ses portes au Musée de Shanghai

SHANGHAI, 17 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'exposition du Musée de Shanghai, intitulée « On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas», est désormais officiellement ouverte au public. Cette exposition, la plus grande jamais consacrée aux civilisations anciennes des Amériques, rassemble 1 129 ensembles d'objets, soit près de 3 000 pièces, provenant des plus grands musées et institutions culturelles du Mexique, du Pérou et de la Chine. Organisée conjointement par le Musée de Shanghai, le Secrétariat à la Culture du Mexique, l'INAH et le ministère de la Culture du Pérou, l'exposition s'articule autour de l'Arbre du Monde, concept cosmologique central commun à de nombreuses civilisations amérindiennes. Couvrant près de trois millénaires d'histoire, cette exposition offre une vue d'ensemble complète des civilisations des Amériques antiques. Des œuvres exceptionnelles issues des collections de musées de sept provinces chinoises viennent également s'ajouter à ces remarquables trésors des Amériques.

Pendant l'exposition, le Musée de Shanghai, situé sur la place du Peuple, se transforme, sous la voûte symbolique de l'Arbre du Monde, en un environnement immersif inspiré des anciennes civilisations des Amériques. S'inspirant de motifs visuels tels que le maïs, les jaguars, les serpents à plumes et les pyramides, le musée devient un paysage culturel qui évoque les civilisations qui y sont présentées. Couvrant un espace de plus de 7 000 m2, l'exposition va au-delà d'une présentation chronologique classique en replaçant les objets dans leur contexte historique et culturel afin de mettre en lumière les liens entre différentes civilisations. Des reconstitutions très fidèles sont associées à des installations multimédias pour créer des expériences immersives, notamment des projections multimédias, des environnements immersifs et des installations participatives inspirées des pratiques rituelles, de l'architecture sacrée, de la mythologie et d'un jeu de balle cérémoniel. Ensemble, ces installations mettent en lumière les prouesses techniques et les univers spirituels des anciennes civilisations mésoaméricaines, transposant le concept d'un « cosmos vertical » en une expérience spatiale immersive où se rejoignent l'archéologie et la mythologie.

Au-delà des salles d'exposition, l'exposition se prolonge sur un espace de 10 000 m2 où sont présentées des expériences immersives, offrant aux visiteurs bien plus qu'un simple spectacle visuel. Ce voyage à la découverte des civilisations antiques met tous les sens en éveil. Du champ de maïs situé à l'extérieur de la place du Peuple à l'imposant Arbre du Monde qui s'élève dans l'atrium central du musée, les visiteurs sont progressivement plongés dans l'univers des Amériques anciennes à mesure qu'ils se déplacent de l'extérieur à l'intérieur. La vue, l'odorat et le goût font tous partie intégrante de l'expérience. Le Musée de Shanghai propose également une expérience culturelle globale alliant expositions temporaires, produits culturels, restauration, activités sociales et spectacles. Chaque visiteur peut ainsi découvrir l'exposition qui lui convient le mieux.

Le Musée de Shanghai s'est associé à plusieurs institutions, notamment le Zoo de Shanghai, le Parc culturel de l'Exposition universelle de Shanghai et le Jardin botanique de Chen Shan, afin de développer une approche curatoriale intégrée et multidimensionnelle, axée sur l'interaction entre « les antiquités, les personnages historiques, les animaux, les plantes et les aliments », dans le cadre d'un programme collaboratif déployé à l'échelle de la ville et inspiré du concept de l'Arbre du Monde. Grâce à ces partenariats interinstitutionnels, l'exposition dépasse le cadre du musée pour offrir une expérience culturelle multidimensionnelle à travers tout Shanghai. Le Musée de Shanghai a également instauré un modèle global « terre-mer-air », qui propose des formules de billets intersectorielles afin d'améliorer l'accessibilité et de renforcer l'engagement du public. Au-delà du Musée, des espaces de consommation thématiques immersifs ont été créés, favorisant une intégration plus étroite entre l'exposition et la vie urbaine. En marge de l'exposition, le Musée de Shanghai proposera plus de 3 000 produits culturels inspirés de l'exposition, ainsi que des « Nuits du musée », des espaces de loisirs multifonctionnels, des expériences immersives en réalité virtuelle, des espaces dédiés à la restauration et à la détente, ainsi qu'un large éventail de programmes éducatifs et de ressources pédagogiques. Pendant la durée de l'exposition, des rames de métro, des bus, des autocars touristiques et des bateaux-mouches sur le fleuve Huangpu seront aux couleurs de l'exposition afin de renforcer la visibilité de celle-ci dans toute la ville et d'insuffler à Shanghai l'atmosphère des civilisations anciennes des Amériques.