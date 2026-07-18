最高峰の傑作：アメリカ大陸の古代文明をテーマとする世界最大の展覧会が上海博物館で開幕

上海、2026年7月18日 /PRNewswire/ -- 上海博物館の展覧会「世界樹の頂上で：アメリカ大陸の古代文明（On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas）」が正式に一般公開されました。アメリカ大陸の古代文明をテーマとする史上最大の展覧会として、メキシコ、ペルー、中国の主要な博物館や文化機関から、1,129組、約3,000点の展示品が一堂に集められています。上海博物館、Secretariat of Culture of the Government of Mexico、INAH、Ministry of Culture of Peruが共同主催する本展は、アメリカ大陸の多くの古代文明に共通する宇宙観の中核をなす概念である「世界樹」を軸に構成されています。3,000年近くに及ぶ歴史をたどり、アメリカ大陸の古代文明の全体像を紹介しています。さらに、中国7省の博物館コレクションからも優れた作品が加わり、アメリカ大陸から集められた貴重な品々とともに展示されています。

展覧会期間中、人民広場にある上海博物館は、「世界樹」の象徴的な樹冠の下で、古代アメリカ大陸に着想を得た没入型空間へと変貌します。トウモロコシ、ジャガー、羽毛の蛇、ピラミッドなどの視覚的モチーフを取り入れ、館内には展示で紹介される諸文明を想起させる文化的景観が広がります。7,000平方メートルを超える展示空間を擁する本展は、従来の年代順による展示にとどまらず、展示品をそれぞれの歴史的・文化的文脈の中に位置づけることで、異なる文明間のつながりを明らかにしています。精緻な復元展示とマルチメディア・インスタレーションを組み合わせ、マルチメディア投影や没入型空間、さらに儀礼慣行、神聖建築、神話、儀礼的球技に着想を得た参加型展示などを通じて、没入感のある体験を生み出しています。これらのインスタレーションは、古代メソアメリカ諸文明の工学上の成果と精神世界の双方を示すとともに、「垂直宇宙」という概念を、考古学と神話が交わる没入型の空間体験として具現化しています。

本展は展示室の外にも広がり、10,000平方メートルにわたって没入型体験を展開し、来場者に単なる視覚的な演出をはるかに超えるものを提供します。古代文明を巡るこの旅は、五感すべてに訴えかけます。人民広場の外に広がるトウモロコシ畑から、博物館中央のアトリウムを貫くようにそびえ立つ「世界樹」まで、来場者は屋外から屋内へと進むにつれて、徐々に古代アメリカ大陸の世界へと引き込まれていきます。視覚、嗅覚、味覚のすべてが、この体験の一部となります。上海博物館では、特別展、文化関連商品、飲食、交流イベント、ライブパフォーマンスを組み合わせた総合的な文化体験も提供し、来場者一人ひとりが自分に最も合った本展の楽しみ方を見つけられるようにしています。

上海博物館は、Shanghai Zoo、Shanghai Expo Culture Park、Chenshan National Botanical Gardenなどと連携し、「世界樹」の概念に着想を得た上海全域の共同プログラムにおいて、「文化財、歴史上の人物、動物、植物、食」の相互の関わりを取り入れた、統合的かつ多角的な展示企画手法を導入しています。こうした施設間の連携を通じて、本展は上海博物館の館内にとどまらず、上海全域へと広がる多面的な文化体験を生み出しています。上海博物館はまた、利用しやすさを高め、来場者の参加を促すため、分野横断型のチケットパッケージを取り入れた包括的な「陸・海・空」モデルを確立しました。上海博物館の外にも、テーマに沿った没入型商業スペースが設けられ、展示と都市生活のさらなる融合を促しています。本展に合わせて、上海博物館では、展覧会に着想を得た文化関連商品を3,000点以上取りそろえるほか、ミュージアム・ナイト（Museum Nights）、多機能レジャースペース、没入型VR体験、専用の飲食・休憩エリア、幅広い教育プログラム、解説資料を提供します。展示期間中は、展覧会をテーマにした地下鉄車両、路線バス、観光バス、黄浦江クルーズによって、市内全域で本展に触れる機会がさらに広がり、アメリカ大陸の古代文明の雰囲気が上海にもたらされます。

SOURCE Shanghai Museum