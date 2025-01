제6회 BRI UMKM 엑스포(RT) 2025, 1월 30일 개최

-- 인도네시아 중소기업 제품 세계에 선보일 기회

자카르타, 인도네시아 2025년 1월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- PT 뱅크 라캬트 인도네시아 (페르세로) Tbk(PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) (IDX: BBRI)가 제6회 BRI UMKM 엑스포(RT) 2025(이전 명칭: UMKM 엑스포(RT) 브릴리언프리너)를 개최한다. 이 엑스포를 통해 BRI는 인도네시아 중소기업(MSME)의 국제시장 진출 확대 및 성장 지원에 대한 자사의 헌신을 보여 줄 계획이다.

BRI UMKM EXPO(RT) 2025 Returns: Showcasing Local Products to the World

본 행사는 2025년 1월 30일부터 2월 2일까지 '중소기업의 글로벌 진출 확대(Broadening MSME's Global Outreach)'라는 주제로 인도네시아 국제전시컨벤션센터(ICE BSD City Nusantara)에서 개최된다. 이는 중소기업의 경쟁력을 강화하는 동시에 글로벌 시장에서 새로운 사업 기회를 창출해주기 위한 BRI의 전략적 노력의 일환이다. BRI는 1월 24일 자카르타에서 열린 BRI UMKM 엑스포(RT) 2025 기자 회견에서 아마스 수크리얀토(Amam Sukriyanto) BRI 상업•중소기업 담당 이사, 수파리(Supari) BRI 마이크로 비즈니스 이사, 안드리얀토(Andrijanto) BRI 소매 자금 및 유통 담당 이사, 다이애나 나지르(Diana Nazir) 인테리어 디자이너 겸 큐레이터, 그리고 디마스 위비소노(Dimas Wibisono) 자린 디자인(Djalin Design) 전무 이사가 참석한 가운데 본 엑스포 개최 사실을 발표했다.

BRI UMKM 엑스포(RT) 2025는 신청기업 수가 3006곳에 달할 만큼 인도네시아 중소기업으로부터 큰 호응을 받고 있다. 이중 우수 중소기업 1000곳이 홈 데코와 공예, 식음료, 액세서리와 뷰티, 패션과 와스트라(Wastra), 그리고 헬스케어와 웰니스 5개 부문에 선정됐다. BRI UMKM 엑스포(RT) 2025는 또한 중소기업 박람회, 파트너 모임, 토크쇼, 워크숍 같은 다양한 활동과 인도네시아 스페셜티 커피 협회(SCAI)가 주관하는 인도네시아 바리스타 챔피언십(Indonesia Barista Championship)과 인도네시아 브루어스 컵 챔피언십(Indonesia Brewers Cup Championship) 같은 여러 대회를 선보일 예정이다.

BRI는 행사 기간 동안 '사람 중심 경제의 역량 강화: 포용적이고 지속 가능한 성장을 위한 기둥(Empowering the People's Economy: A Pillar for Inclusive and Sustainable Growth)'을 주제로 한 국제 세미나인 BRI 마이크로파이낸스 아웃룩(BRI Microfinance Outlook) 2025도 개최한다. 이 행사에는 전문가와 정부 대표 등 다양한 연사가 참석할 예정이다.

BRI 마이크로파이낸스 아웃룩 2025에는 스리 물야니(Sri Mulyani) 인도네시아 재무부 장관, 라흐마트 빰부디(Rachmat Pambudy) 인도네시아 국가개발기획부 장관, 앨버트 프랜시스 박(Albert Francis Park) 아시아개발은행(ADB) 수석 경제학자 등 국내외 저명한 연사들이 참석한다. 또한 노벨 경제학상 수상자인 폴 로머(Paul Romer)와 하르샤 로드리게스(Harsha Rodrigues) 여성세계은행(Women's World Banking) 지역 클라이언트 서비스 책임자가 금융 포용성 강화 전략에 대한 통찰력을 공유할 예정이다.

뛰어난 중소기업 제품과 BRI 마이크로파이낸스 아웃룩의 전략적 논의가 조화를 이룰 이 행사는 사람 중심의 경제를 지원하고, 포용적이고 지속 가능한 경제 성장을 촉진하는 데 중요한 기둥 역할을 할 것으로 기대된다.

www.bri.co.id를 방문하면 뱅크 BRI에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다.

SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)