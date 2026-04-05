제93회 CMEF 상하이서 개막 예정, 세계 최대 의료기기 산업 전시회로 AI, 로봇 공학 및 국제 협력 조명

상하이 2026년 4월 5일 /PRNewswire/ -- 제93회 중국국제의료기기박람회(China International Medical Equipment Fair, CMEF)가 4월 9일부터 12일까지 상하이 국립전시컨벤션센터(National Exhibition and Convention Center, NECC)에서 개최된다. 세계 최대 규모의 의료기기 산업 체인 전시회인 올해 행사는 '혁신 융합, 무한한 진화(Innovation Fusion, Boundless Evolution)'를 주제로 첨단 기술과 국제 무역 협력에 초점을 맞출 예정이다.

총 전시 면적만 32만 제곱미터에 이르는 이번 박람회에는 20여 개 국가 및 지역의 약 5000개 브랜드와 기업이 참가하며, 150개 국가 및 지역에서 20만 명이 넘는 전문 참관객과 바이어가 찾을 것으로 예상된다.

올해 CMEF는 급부상하는 AI를 집중 조명한다. 새롭게 선보이는 'AI+헬스케어(AI + healthcare)' 제품군은 업계 지형을 재편하고 있다. 세계 최초로 공개되는 '한 번의 스캔으로 다중 진단(one scan, multiple diagnoses)'이 가능한 AI 에이전트는 신체 여러 부위의 질환을 동시에 감지할 수 있도록 지원한다. 전문 AI 진단 소프트웨어 제품군은 이미 임상 현장에서 활용되고 있으며, 통합 AI 교육 및 추론 플랫폼은 의료기관의 컴퓨팅 역량을 강화할 전망이다.

의료 로보틱스 기술의 발전에 따라 이번 전시회에서는 수술, 재활, 노인 돌봄 전반에 걸친 신제품이 공개되며, 해당 분야의 지능화와 정밀화를 더욱 가속할 것으로 기대된다.

CMEF는 이번에 처음으로 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI), 체화형 지능, 대학 혁신 성과 등 3대 핵심 분야에 초점을 맞춘 퓨처 테크 아레나(Future Tech Arena)를 마련한다. 이 전시 구역에서는 알츠하이머병용 AI 보조 MRI 진단 시스템, 인지장애 평가 및 훈련을 위한 뇌-컴퓨터 인터페이스 시스템, 외골격 로봇 등 최첨단 제품이 소개될 예정이다.

CMEF는 기업의 글로벌 진출과 산업 협력을 위한 대표적인 무역 허브 역할도 수행한다. 국제관에는 독일, 미국, 한국, 일본, 영국, 프랑스, 싱가포르, 말레이시아, 태국 등 20여 개 국가 및 지역의 참가업체가 최신 글로벌 혁신 기술을 선보일 예정이다.

업그레이드된 CMEF의 '위(We)' 시리즈 국제 브랜드 활동은 외국 영사관, 주요 산업 협회, 다국적 기업 관계자들이 참여하는 '위토크 스테이지(WeTalk Stage)'를 주최할 예정이다. '위매치 허브(WeMatch Hub)'는 검증된 바이어 수요를 기반으로 맞춤형 비즈니스 매칭을 지원하도록 설계됐으며, '인터내셔널 위투어(International WeTour)'는 해외 방문객이 참가업체의 제품을 탐색할 수 있도록 맞춤형 투어를 제공한다. 전시 기간 동안 CMEF는 여러 주요 병원의 국제 부서와 협력해 맞춤형 의료 서비스를 제공함으로써 글로벌 참가자들에게 포괄적인 의료 지원도 보장할 예정이다.

박람회 기간 중에는 수백 개의 포럼이 개최되어 글로벌 전문가와 업계 리더들이 진화하는 헬스케어 지형을 함께 논의할 예정이다.

글로벌의료기기규제조화회의(Global Harmonization Working Party, GHWP)와 말레이시아 보건부(Ministry of Health of Malaysia)는 제3회 GHWP 혁신 의료기기 세미나(3rd GHWP Innovative Medical Device Seminar)와 아세안 의료기기 혁신 및 협력 포럼(상하이)(ASEAN Forum on Medical Device Innovation and Collaboration (Shanghai))을 포함한 일련의 고위급 행사를 공동 개최할 예정이다. 현장 세션에서는 주요 글로벌 시장 전반에 걸친 규제 정책과 시장 접근 기회에 관한 맞춤형 인사이트를 제공해, 국제 의료기기 규제 프레임워크의 수렴과 조정을 지원하고 보다 효율적인 글로벌 무역을 촉진할 예정이다.

등록은 다음 웹사이트에서 가능하다: https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=0fe1fc984f9147b49ad107cda4d97a88&channelUuid=744003af4a2b4310a819f2d14ff447f1

SOURCE CMEF