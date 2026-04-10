第93回中国国際医療機器博覧会が上海で開幕、世界最大の医療機器産業展示会でAIやロボット、国際協力に注目

上海、2026年4月10日 /PRNewswire/ -- 第93回中国国際医療機器博覧会（CMEF）は、4月9日から12日まで、上海の国家会展中心（NECC）にて開催されます。世界最大の医療機器産業チェーン展示会として、今年のテーマは「イノベーションの融合、無限の進化（Innovation Fusion, Boundless Evolution）」です。本展示会では、最先端技術や国際貿易協力に焦点を当てる予定です。

総面積は32万平方メートルを超え、20以上の国と地域から約5,000のブランドや企業が集結いたします。また、150の国と地域から20万人以上の専門家やバイヤーが訪れると見込まれています。

今年のCMEFでは、AIの急速な台頭が際立っており、「AI＋ヘルスケア」製品の新しいラインナップが業界を変えていきます。世界初公開となる「1回のスキャンで複数の診断」を実現するAIエージェントは、身体の異なる部位の状態を同時に検出することができます。専用のAI診断ソフトウェアスイートは既に臨床で使用されています。一方、統合されたAI訓練・推論プラットフォームは、医療機関の計算能力を強化することになります。

医療用ロボットの進歩に伴い、本展示会では手術、リハビリテーション、介護分野の新製品が紹介されます。これにより、医療ロボット分野はさらなる高度化と精密化へと進んでいくでしょう。

CMEFは今回初めて、次の3つの主要トラックに焦点を当てた「未来技術アリーナ（Future Tech Arena）」を設置します。その3つのトラックとは、脳機接続（BCI）、身体化知能（embodied intelligence）、そして大学のイノベーション成果です。展示ゾーンでは、アルツハイマー病向けのAI支援MRI診断システム、認知障害の評価・訓練のための脳機接続（BCI）システム、そして外骨格ロボットなどの最先端製品が展示されます。

また、CMEFは企業のグローバル化と業界連携のための第一級の商談の場としても機能しています。国際ゾーン（International Zone）では、ドイツ、米国、韓国、日本、英国、フランス、シンガポール、マレーシア、タイなど、20以上の国と地域から出展者が集い、世界の最新のイノベーションを紹介します。

CMEFが強化した「We」シリーズの国際ブランド活動は、外国領事館、主要業界団体、多国籍企業の代表者を招く「ウィートークステージ（WeTalk Stage）」を開催し、検証済みのバイヤー需要に基づく的確なマッチングを可能にする「ウィーマッチハブ（WeMatch Hub）」を提供し、また海外からの来場者が出展者の製品やサービスを発見できるようツアーをカスタマイズする「国際ウィーツアー（International WeTour）」を実施します。また、会期中にCMEFは、複数の主要病院の国際部門と提携し、オーダーメイドの医療サービスを提供いたします。これにより、世界中の参加者に対して包括的な医療サポートを確保します。

見本市期間中には数百のフォーラムが開催され、世界中の専門家や業界リーダーが集い、進化する医療の展望を探ります。

グローバル・ハーモナイゼーション・ワーキング・パーティー（GHWP）とマレーシア保健省は、第3回GHWP革新的医療機器セミナー、および医療機器のイノベーションと協力に関するASEANフォーラム（上海）を含む一連のハイレベルイベントを共催します。会場セッションでは、世界の主要市場における規制政策や市場参入の機会について、的を絞った知見を提供します。これにより、国際的な医療機器規制枠組みの収束と調和を支援し、より効率的な国際貿易を促進します。

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SOURCE CMEF