CMEF Ke-93 Segera Berlangsung di Shanghai, Pameran Industri Alat Kesehatan Terbesar di Dunia yang Menyoroti Perkembangan AI, Robotika, dan Kerja sama Internasional

Menempati area pameran seluas lebih dari 320.000 meter persegi, CMEF Ke-93 akan menghadirkan hampir 5.000 merek dan perusahaan di lebih dari 20 negara dan wilayah, serta diperkirakan menarik lebih dari 200.000 pengunjung profesional dan pihak pembeli dari 150 negara dan wilayah.

Tahun ini, CMEF menyoroti pesatnya perkembangan AI dengan berbagai produk "AI + kesehatan" yang menata ulang industri alat kesehatan. Salah satu inovasi yang menjalani debut global, agen AI yang mampu melakukan "satu pemindaian, banyak diagnosis" sehingga mampu mendeteksi berbagai kondisi di berbagai bagian tubuh secara bersamaan. Perangkat lunak diagnostik AI khusus juga telah digunakan secara klinis, sedangkan platform terintegrasi untuk pelatihan dan inferensi AI akan meningkatkan kemampuan komputasi bagi institusi kesehatan.

Seiring kemajuan robotika medis, pameran ini akan menampilkan berbagai produk baru untuk bidang bedah, rehabilitasi, dan perawatan lansia yang mendorong perkembangan teknologi cerdas dan teknik presisi.

Untuk pertama kalinya, CMEF menghadirkan Future Tech Arena yang berfokus pada tiga bidang utama: BCI, embodied intelligence, dan hasil inovasi dari perguruan tinggi. Area pameran ini akan menampilkan produk mutakhir seperti sistem diagnostik MRI berbasiskan AI untuk penyakit Alzheimer, sistem antarmuka otak-komputer untuk penilaian dan pelatihan gangguan kognitif, serta robot eksoskeleton.

CMEF juga menjadi pusat perdagangan utama untuk globalisasi perusahaan dan kolaborasi industri. Zona Internasional akan diikuti peserta di lebih dari 20 negara dan wilayah dengan berbagai inovasi global terbaru dari Jerman, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Prancis, Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Rangkaian kegiatan internasional "We" dari CMEF kini hadir dalam versi terbaru, menghadirkan "WeTalk Stage" yang melibatkan perwakilan dari konsulat asing, asosiasi industri terkemuka, dan perusahaan multinasional; "WeMatch Hub" mempertemukan kebutuhan pihak pembeli secara tepat sasaran; serta "International WeTour" menyediakan tur khusus bagi pengunjung internasional untuk menjajaki produk para peserta pameran. Selama acara berlangsung, CMEF juga akan bekerja sama dengan departemen internasional dari sejumlah rumah sakit terkemuka untuk menyediakan layanan medis yang dirancang sesuai kebutuhan sehingga memastikan dukungan kesehatan yang komprehensif bagi peserta global.

Ratusan forum turut digelar selama pameran, mempertemukan para pakar global dan pemimpin industri untuk membahas perkembangan industri layanan kesehatan.

Global Harmonization Working Party (GHWP) dan Kementerian Kesehatan Malaysia akan bekerja sama menyelenggarakan serangkaian konferensi tingkat tinggi, termasuk 3rd GHWP Innovative Medical Device Seminar dan ASEAN Forum on Medical Device Innovation and Collaboration (Shanghai). Sesi yang berlangsung di lokasi acara akan memberikan wawasan khusus mengenai kebijakan regulasi dan peluang di berbagai pasar global utama, guna mendukung harmonisasi dan penyelarasan kerangka regulasi perangkat medis internasional serta memfasilitasi perdagangan global yang lebih efisien.

Registrasi: https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=0fe1fc984f9147b49ad107cda4d97a88&channelUuid=744003af4a2b4310a819f2d14ff447f1

SOURCE CMEF