La 93e CMEF, la plus grande foire mondiale de l'industrie des dispositifs médicaux, s'apprête à ouvrir ses portes à Shanghai et mettra l'accent sur l'IA, la robotique et la coopération internationale

SHANGHAI, 5 avril 2026 /PRNewswire/ -- La 93e édition de la foire China International Medical Equipment Fair (CMEF) se tiendra du 9 au 12 avril au National Exhibition and Convention Center (NECC) de Shanghai. En tant que plus grande exposition mondiale de la chaîne de l'industrie des dispositifs médicaux, l'événement de cette année, qui a pour thème « Innovation Fusion, Boundless Evolution », sera consacrée aux technologies de pointe et à la coopération commerciale internationale.

Couvrant une superficie totale de plus de 320 000 mètres carrés, la foire réunira près de 5 000 marques et entreprises de plus de 20 pays et régions et devrait attirer plus de 200 000 visiteurs et acheteurs professionnels de 150 pays et régions.

La CMEF de cette année met en lumière l'essor rapide de l'IA, avec une nouvelle gamme de produits « IA + santé » qui redéfinissent le secteur. Pour ses débuts mondiaux, un agent d'intelligence artificielle capable d'effectuer « un scan, plusieurs diagnostics » permet de détecter simultanément des pathologies dans différentes parties du corps. Une suite logicielle spécialisée dans le diagnostic IA est déjà utilisée en clinique, tandis qu'une plateforme intégrée de formation et d'inférence de l'IA améliorera les capacités de calcul informatique des établissements de soins de santé.

Grâce aux progrès de la robotique médicale, l'exposition présentera de nouveaux produits dans les domaines de la chirurgie, de la rééducation et des soins aux personnes âgées, ce qui permettra d'améliorer l'intelligence et la précision dans ce domaine.

Pour la première fois, la CMEF présente un espace de la technologie du futur qui s'articule autour de trois axes principaux : interface cerveau-ordinateur, intelligence incarnée et innovations des universités. La zone d'exposition présentera des produits de pointe tels que des systèmes de diagnostic IRM assistés par l'IA pour la maladie d'Alzheimer, des systèmes d'interface cerveau-ordinateur pour l'évaluation et la formation aux troubles cognitifs et des robots exosquelettes.

La CMEF sert également de centre pour la mondialisation des entreprises et la collaboration industrielle. La zone internationale accueillera des exposants de plus de 20 pays et régions, présentant les dernières innovations mondiales, dont l'Allemagne, les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, le Royaume-Uni, la France, Singapour, la Malaisie et la Thaïlande.

La série d'activités de marque internationale « We » de la CMEF, qui a été améliorée, accueillera la « WeTalk Stage », avec des représentants de consulats étrangers, d'associations industrielles de premier plan et d'entreprises multinationales ; le hub « WeMatch Hub » conçu pour permettre des rencontres ciblées basées sur la demande vérifiée des acheteurs ; et l'« International WeTour » qui personnalise les visites pour aider les visiteurs internationaux à explorer les offres des exposants. Pendant la foire, la CMEF s'associera également aux services internationaux de plusieurs grands hôpitaux pour fournir des services médicaux sur mesure, garantissant ainsi une assistance médicale complète aux visiteurs du monde entier.

Des centaines de forums seront organisés pendant le salon, réunissant des experts mondiaux et des leaders du secteur pour explorer l'évolution du paysage des soins de santé.

Le groupe de travail sur l'harmonisation mondiale (GHWP) et le ministère de la santé de Malaisie se réuniront pour organiser conjointement une série d'événements de haut niveau, notamment le troisième séminaire du GHWP sur les dispositifs médicaux innovants et le forum de l'ASEAN sur l'innovation et la collaboration en matière de dispositifs médicaux (Shanghai). Les sessions sur place fourniront des informations ciblées sur les politiques réglementaires et les opportunités d'accès aux principaux marchés mondiaux, en soutenant la convergence et l'alignement des cadres réglementaires internationaux pour les dispositifs médicaux et en facilitant un commerce mondial plus efficace.

Pour s'inscrire, veuillez consulter le site : https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=0fe1fc984f9147b49ad107cda4d97a88&channelUuid=744003af4a2b4310a819f2d14ff447f1

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