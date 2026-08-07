차에 대한 장인정신을 기념하다: 세인트 레지스 바 마카오, 사이초와 함께하는 특별 애프터눈 티 공개

마카오, 2026년 8월 7일 /PRNewswire/ -- 올여름, 세인트 레지스 바 마카오(The St. Regis Bar Macao)가 영국의 프리미엄 스파클링 티 브랜드 사이초(Saicho)와 협력해 한정 기간 동안 진행되는 애프터눈 티 경험을 선보인다. 차의 예술성을 중심으로 한 이번 협업은 정교한 요리와 시그니처 스파클링 티, 창의적인 칵테일을 통해 영국 애프터눈 티의 시대를 초월한 전통과 아시아 차 문화의 풍성한 유산을 하나로 엮어내며, 손님들을 풍미와 감각적 발견으로 가득한 오후의 여정으로 초대한다.

세인트 레지스 마카오의 스튜어트웨인 더글러스(Stuart-Wayne Douglas) 총지배인은 다음과 같이 말했다. "세인트 레지스에서는 모든 다이닝 경험이 하나의 이야기를 전달해야 한다고 믿는다. 사이초와 협업하게 되어 기쁘며, 차와 장인정신, 풍미를 하나로 엮어 손님들에게 애프터눈 티에 대한 신선한 시각을 선사하고 현대적인 럭셔리 다이닝의 새로운 표현을 보여주고자 한다."

The St. Regis Bar x Saicho Afternoon Tea Set The St. Regis Bar Macao - Mural The St. Regis Bar Macao

차를 마시는 경험을 새롭게 정의하겠다는 비전으로 설립된 사이초는 아시아 전역의 명망 높은 차 재배 지역에서 뛰어난 단일 원산지 차를 조달하며, 영국의 장인정신과 정교한 24시간 콜드브루 공정을 결합해 깊은 풍미와 우아함을 지닌 스파클링 티를 만들어낸다.

세인트 레지스 바 마카오 × 사이초 애프터눈 티 세트는 영국과 아시아 문화의 조화로운 만남에서 영감을 받았다. 미식 분야에서 스파클링 티가 지닌 놀라운 다재다능함을 보여주기 위해, 세인트 레지스 바의 요리팀은 사이초의 세 가지 시그니처 차인 호지차(Hojicha), 다즐링(Darjeeling), 자스민(Jasmine)에서 영감을 받은 메뉴를 선보인다.

세이버리 메뉴로는 감자 파베를 곁들인 황다랑어 참치 타르타르, 훈제 연어 무스, 클래식 오이 샌드위치, 홍콩식 프론 토스트 등을 선보이며, 각 요리는 차의 특성을 보완하도록 정성껏 설계됐다. 달콤한 맛의 메뉴로는 피치 자스민 젤리를 곁들인 자스민 바바루아즈와 다즐링 치즈케이크 등 차를 접목한 창작 요리들이 사이초 컬렉션의 미묘한 풍미를 한층 더 돋보이게 한다. 메뉴의 모든 요소는 조화롭고 균형 잡힌 페어링 경험을 선사하기 위해 신중하게 구상됐다.

한편, 사이초 호지차의 볶은 풍미와 견과류 향은 버섯의 흙 내음을 한층 살려주고 초콜릿 기반 디저트에 깊이를 더해준다. 사이초 다즐링의 과일향이 나는 정제된 풍미는 훈제 연어와 크리미한 식감과 훌륭하게 어우러지며, 사이초 자스민의 섬세한 꽃향은 해산물 요리가 지닌 자연스러운 단맛을 한층 끌어올린다. 세이버리 요리부터 달콤한 마무리까지, 각 코스는 차 페어링 예술에 대한 셰프의 창의적인 해석을 반영한다.

경험을 한층 더 특별하게 만들기 위해, 손님들은 사이초의 스파클링 티 컬렉션을 브랜드의 시그니처 차에서 영감을 받은 세 가지 맞춤형 칵테일과 함께 즐길 수 있다. 여기에는 호지차 스파클링 티와 메즈칼을 활용한 트와일라이트 엠버(Twilight Ember), 다즐링 스파클링 티와 라이 위스키로 만든 다즐링 던(Darjeeling Dawn), 자스민 스파클링 티와 진을 결합한 자스민 블룸(Jasmine Bloom)이 포함된다. 이 독특한 창작 칵테일들은 스파클링 티의 다재다능함을 보여주는 동시에 전통적인 애프터눈 티 의식에 현대적인 변화를 더한다.

세인트 레지스 바 마카오 × 사이초 애프터눈 티 세트

프로모션 기간: 2026년 8월 1일부터 매일 진행

2026년 8월 1일부터 매일 진행 시간: 오후 3시 ~ 오후 6시

오후 3시 ~ 오후 6시 가격: 2인 기준 MOP 538++(음료 2종 선택 포함), 2인 기준 MOP 738++(뵈브 클리코 샴페인 2잔 포함)

2인 기준 MOP 538++(음료 2종 선택 포함), 2인 기준 MOP 738++(뵈브 클리코 샴페인 2잔 포함) 장소: 세인트 레지스 마카오 세인트 레지스 바, 2층

세인트 레지스 마카오 세인트 레지스 바, 2층 예약: 예약 권장

전화: +853 2882 8898

이메일: [email protected]

웹사이트: www.thestregisbarmacao.com

사이초 소개

2020년 설립된 사이초는 사람들이 축하하는 방식을 새롭게 정의하고 있다. 영국과 홍콩을 기반으로 한 이 브랜드는 맛과 아름다움, 우아함에서 견줄 데 없는 세계 최고의 스파클링 티를 선보인다. 사이초는 타협 없이 복합적이고 세련된 풍미, 그리고 사람과 사람 사이의 연결을 추구하며 의미 있게 순간을 기념하고자 하는 이들을 위한 브랜드다. 영국, 홍콩, 두바이에 사무소를 두고 있는 사이초는 품질과 장인정신, 문화적 유산에 대한 의지를 지키며 전 세계로 사업을 계속 확장하고 있다.

인스타그램 - @saichodrinks

판매처 - https://hk.saichodrinks.com/pages/stockists

세인트 레지스 마카오 소개

세인트 레지스 마카오는 코타이 스트립에서 가장 명성 높은 위치에 자리 잡고 있다. 이 호텔은 정교하고 화려하게 꾸며진 400개의 객실을 갖추고 있으며, 총괄 수셰프인 미켈레 델아퀼라(Michele Dell'Aquila)의 장인정신이 담긴 해산물 요리와 그릴 스페셜티, 정성스럽게 만든 칵테일 등 세련된 요리로 마카오의 지중해식 다이닝을 한층 끌어올린 더 매너(The Manor)를 선보인다. 또한 세인트 레지스 마카오 오리지널 레시피인 마리아 두 레스트(Maria do Leste, 마리아 오브 더 이스트)를 포함해 세인트 레지스 블러디 메리 월드 컬렉션(St. Regis Bloody Mary World Collection) 전체를 선보이는 편안한 휴식처 세인트 레지스 바도 함께 자리한다. 38층에 위치한 세인트 레지스 마카오 스파(The Spa at The St. Regis Macao)는 마카오에서 가장 높은 층에 위치한 스파로, 눈부신 코타이 스트립의 전경을 감상할 수 있으며 사치스러움의 예술을 기리는 감각적인 휴식의 공간을 제공한다. 회의와 행사를 위해서는 628제곱미터 규모의 격조 높은 애스터 볼룸(Astor Ballroom)이 갈라 행사, 품격 있는 기업 행사, 특별한 결혼식에 완벽한 장소를 제공한다. 자세한 정보는 www.stregismacao.com을 방문하거나 페이스북, 인스타그램, 위챗(@stregismacao)에서 세인트 레지스 마카오를 팔로우하여 확인할 수 있다.

SOURCE The St. Regis Macao