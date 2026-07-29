마카오 칵테일 신 이끄는 세인트 레지스 바, 세인트 레지스 마카오서 2026 아시아 50대 바 선정

세인트 레지스 마카오의 스튜어트 웨인 더글러스(Stuart Wayne Douglas) 총지배인은 "이번 성과를 매우 자랑스럽게 생각하며, 아시아 최고 수준의 바들 사이에서 인정받게 된 것을 깊이 영광스럽게 여긴다"고 말했다. 그는 이어 "이 명예로운 인정은 우리 팀의 열정과 헌신을 보여주는 증거다. 우리에게 투표해 준 아시아 전역의 음료 전문가와 바텐더, 음료 칼럼니스트들에게 진심으로 감사드린다. 여러분의 지속적인 성원은 우리에게 그야말로 소중한 자산"이라고 덧붙였다.

업계 우수성의 벤치마크

아시아 50대 바는 업계에서 가장 권위 있는 순위 중 하나로, 아시아 전역의 300명이 넘는 바 전문가들의 투표로 결정된다. 각 투표자는 18개월간의 방문 경험을 바탕으로 최대 7곳의 바를 선정하며, 익명 투표와 자기 투표 및 외부 영향력을 방지하는 엄격한 규정을 통해 공정하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장한다.

믹솔로지의 예술을 이끄는 게스트 시프트 시리즈

믹솔로지의 예술(The Art of Mixology)은 세인트 레지스 바 마카오가 기획한 시그니처 게스트 시프트 시리즈로, 저명하고 수상 경력이 화려한 믹솔로지스트들이 단 하룻밤의 특별한 자리를 통해 마카오의 안목 높은 현지인들과 국제 방문객들에게 자신만의 독특한 칵테일 창작물을 선보이는 프로그램이다.

2026년에는 창의성과 협업을 기념하는 몰입형의 문화적 경험을 통해 이 프로그램이 한층 더 발전했다. 1월에 열린 타이완 바텐더 위크(Taiwan Bartender Week)가 그 대표적인 사례로, 방문 바텐더들이 현지 인재들과 협업해 인터랙티브 블러디 메리 챌린지(Bloody Mary Challenge)를 진행했다. 이들은 함께 마카오의 전통 시장을 둘러보며 신선한 지역 재료를 직접 조달해 이 상징적인 칵테일을 각자의 방식으로 재해석했으며, 이를 통해 믹솔로지를 의미 있는 문화 교류의 장으로 변모시켰다.

3월에는 세계 여성의 날(International Women's Day)을 기념해 세인트 레지스 바가 아시아 유수의 바 출신 저명한 게스트 바텐더 6인을 조명하는 특별한 자리를 마련해, 업계 내 여성들의 예술성과 헌신, 그리고 커져가는 영향력을 기렸다.

마카오 최고의 바 명소로서 세인트 레지스 바는 장인정신이 담긴 칵테일과 음료, 그리고 풍성한 푸드 메뉴로 손님들을 만족시킨다. 바 프로그램에는 마카오의 독특한 동서양 융합 문화를 바탕으로 탄생한 칵테일인 마리아 두 레스테(Maria do Leste)를 포함한 블러디 메리 '월드 컬렉션(World Collection)', 세 가지 독특한 마티니로 낮에서 저녁으로 이어지는 전환을 조명하는 더 바이올렛 아워(The Violet Hour), 원조 아스토르 가문(The St. Regis New York)의 유산과 화려함에 경의를 표하는 뉴욕에서 영감을 받은 15가지 칵테일 컬렉션, 그리고 마카오와 뉴욕시의 유산에서 영감을 얻은 믹솔로지스트 케빈 라이(Kevin Lai)의 완벽한 칵테일이 포함되어 있다.

세인트 레지스 바는 5월 13일 세계 칵테일의 날(World Cocktail Day)과 6월 20일 세계 마티니의 날(World Martini Day)을 비롯한 믹솔로지 세계의 특별한 순간들을 기념하며, 이 상징적인 음료들이 지닌 시대를 초월한 예술성과 유산을 기념한다. 세인트 레지스의 진정한 전통에 따라, 이 바는 클래식 레시피를 현대적이고 세련된 방식으로 재해석함으로써 이러한 순간들을 한층 더 특별하게 만들며, 안목 높은 손님들을 위해 혁신과 세련됨, 완벽한 미감을 담아낸 정교한 맞춤형 칵테일 컬렉션을 선보인다.

세인트 레지스 바가 2026 아시아 50대 바에 선정된 것은 믹솔로지 예술에 대한 변함없는 헌신과 특별하고 기억에 남을 경험을 창조하고자 하는 의지를 다시금 확인시켜 준다. 새로운 도약의 장을 맞이하며, 세인트 레지스 마카오는 손님들을 초대해 우아함과 혁신, 그리고 세인트 레지스 호스피탈리티가 지닌 시대를 초월한 정신을 기리는 이 순간을 함께 축하하고자 한다.

자세한 정보는 www.thestregisbarmacao.com에서 확인할 수 있다. +852 2882 8898로 전화하거나 [email protected]으로 이메일을 보내 예약을 진행할 수 있다.

세인트 레지스 마카오 소개

세인트 레지스 마카오는 코타이 스트립(Cotai Strip)에서 가장 명성 높은 주소지다. 이 호텔은 정교하게 디자인되고 화려하게 꾸며진 400개의 객실을 갖추고 있으며, 총괄 부주방장(Executive Sous Chef) 미켈레 델아퀼라(Michele Dell'Aquila)의 세련된 요리로 마카오의 지중해식 다이닝을 한층 끌어올린 '더 매너(The Manor)'를 선보인다. 이곳에서는 장인정신이 담긴 해산물 요리와 그릴 스페셜티, 정성스럽게 만든 칵테일을 만날 수 있다. 또한 세인트 레지스 마카오 오리지널 레시피인 '마리아 두 레스트(마리아 오브 더 이스트)'를 포함해 세인트 레지스 블러디 메리 월드 컬렉션 전체를 선보이는 편안한 휴식처 세인트 레지스 바도 함께 자리한다. 38층에 위치한 세인트 레지스 마카오 스파(The Spa at The St. Regis Macao)는 마카오에서 가장 높은 층에 위치한 스파로, 눈부신 코타이 스트립의 전경을 감상할 수 있으며 사치스러움의 예술을 기리는 감각적인 휴식의 공간을 제공한다. 회의와 행사를 위해서는 628제곱미터 규모의 격조 높은 애스터 볼룸(Astor Ballroom)이 갈라 행사, 품격 있는 기업 행사, 특별한 결혼식에 완벽한 장소를 제공한다. 자세한 정보는 www.stregismacao.com에서 확인하거나 페이스북, 인스타그램, 위챗(@stregismacao)에서 세인트 레지스 마카오를 팔로우할 수 있다.

미디어 문의처:

헬레나 펑(Helena Fong)

마케팅 커뮤니케이션 담당 이사

세인트 레지스 마카오

이메일: [email protected]

전화: +853 8113 1511

SOURCE The St. Regis Macao