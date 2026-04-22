품격 있는 즐거움: 세인트 레지스 바 마카오, 벤키와의 호화로운 애프터눈 티 선보여

마카오, 2026년 4월 22일 /PRNewswire/ -- 세인트 레지스 바 마카오(The St. Regis Bar Macao)가 145년 이상의 전통을 가진 저명한 이탈리아 초콜릿 장인 벤키(Venchi)와의 독점 협업을 선보인다. 2026년 4월 16일부터 시작되는 이번 파트너십은 벤키의 시그니처 초콜릿 장인 정신을 세인트 레지스 마카오의 유서 깊은 애프터눈 티 의식에 절묘하게 녹여낸 맞춤형 애프터눈 티를 공개한다.

세인트 레지스 마카오의 스튜어트 웨인 더글라스(Stuart Wayne Douglas) 총지배인은 "예술성, 품질, 기억에 남는 즐거움의 창조에 대한 우리의 확고한 헌신을 공유하는 벤키와 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁘다"고 말했다. 이어 "이번 애프터눈 티는 유서 깊은 전통과 세련된 풍미의 조화를 기념하며, 고객들에게 진정으로 정교한 감각적 여정을 선사한다"고 덧붙였다.

The St. Regis Bar x Venchi Afternoon Tea (PRNewsfoto/The St. Regis Macao) The St. Regis Bar Macao's Mural (PRNewsfoto/The St. Regis Macao) The St. Regis Bar Macao (PRNewsfoto/The St. Regis Macao)

매일 오후 3시부터 6시까지 제공되는 세인트 레지스 바 x 벤키 애프터눈 티(The St. Regis Bar x Venchi Afternoon Tea)는 벤키의 유명한 초콜릿 종류들을 섬세하게 강조한 엄선된 풍미 가득한 카나페와 달콤한 페이스트리를 선보인다. 풍미 있는 하이라이트로는 벤키 초코비아르(Venchi Chocoviar)와 클래식 칵테일 소스를 곁들인 보스턴 랍스터 칵테일(Boston Lobster Cocktail)과 벤키 피에몬테(Venchi Piedmont) 헤이즐넛을 올린 스노우 크랩 타르트(Snow Crab Tart)가 있다. 달콤한 메뉴로는 다크 초콜릿 무스(Dark Chocolate Mousse, 벤키 75% 구형)와 벤키 피스타치오를 넣은 시칠리아 카놀로(Sicilian Cannolo)를 즐길 수 있으며, 데본셔 클로티드 크림, 시칠리아 레몬 커드, 과일 잼과 함께 갓 구운 스콘이 함께 제공된다.

일리(Illy) 커피, TWG 티 또는 현지 조달 차를 선택하여 이 경험을 더 고조시킬 수 있으며, 뵈브 클리코 옐로우 라벨 브뤼 샴페인(Veuve Clicquot Yellow Label Brut Champagne) 2잔으로 업그레이드하는 옵션도 제공된다.

특별한 달콤함을 더해, 벤키 애프터눈 티를 즐기는 모든 고객은 더 런더너 마카오(The Londoner Macao)에 위치한 벤키 매장에서 독점 무료 초콜릿 시식권을 받아 즐거운 여정을 바 너머로 확장할 수 있다.

협업 세부 사항:

애프터눈 티 기간: 2026년 4월 16일부터 매일

2026년 4월 16일부터 매일 시간: 오후 3시~6시

오후 3시~6시 가격: 2인 MOP 538++(커피 또는 차 무제한 포함), 2인 MOP 738++(뵈브 클리코 샴페인 2잔 포함)

2인 MOP 538++(커피 또는 차 무제한 포함), 2인 MOP 738++(뵈브 클리코 샴페인 2잔 포함) 위치: 세인트 레지스 마카오 2층 세인트 레지스 바

세인트 레지스 마카오 2층 세인트 레지스 바 예약: 권장

전화: +853 2882 8898

이메일: [email protected]

웹사이트: www.stregisbarmacao.com

사진:

벤키 소개

1878년에 설립된 벤키는 젤라토를 포함한 모든 형태의 초콜릿을 탐구하며 초콜릿 세계의 글로벌 리더로 성장했다. 145년 이상의 역사를 가진 벤키는 현재 350개 이상의 초콜릿 레시피와 90가지 젤라토 맛을 제공하며 항상 이탈리아적 정신을 표현한다. 벤키에게는 재료가 차이를 만든다. 맛에 있어 벤키의 초콜릿과 젤라토는 품질에 대한 지속적인 헌신의 결과다. 이는 강렬한 감각적 경험을 제공하기 위해 설계된, 헌신과 창의성으로 이루어진 되돌릴 수 없는 여정이다. 자연의 가장 좋은 과실만을 선별해 벤키는 훌륭한 창의성으로 해석한 깨끗하고 진정성 있는 레시피를 만들며, 항상 맛과 웰빙의 경계를 확장하고자 한다.

세인트 레지스 마카오 소개

세인트 레지스 마카오는 코타이 스트립(Cotai Strip)에서 가장 명성이 높은 곳이다. 이 호텔은 400개의 정교하게 스타일링되고 화려하게 꾸며진 객실을 제공하며, 미켈레 델라퀼라(Michele Dell' Aquila) 총괄 수셰프의 정제된 요리인 장인 정신의 해산물, 그릴 특선 요리 및 공예 칵테일로 마카오의 지중해 다이닝을 격상시키는 더 매너(The Manor), 세인트 레지스 블러디 메리 월드 컬렉션(St. Regis Bloody Mary World Collection) 전체를 선보이는 세인트 레지스 바가 있으며 여기에는 세인트 레지스 마카오의 오리지널 레시피인 마리아 도 레스테(Maria do Leste, 동방의 메리)도 포함된다. 38층에 위치한 세인트 레지스 마카오 스파(The Spa at The St. Regis Macao)는 마카오에서 가장 높은 스파로, 아름다운 코타이 스트립의 탁 트인 전망을 자랑하며 즐거움의 예술을 기리는 감각적인 안식처를 제공한다. 모임 및 행사를 위해 628제곱미터 규모의 품위 있는 애스터 볼룸(Astor Ballroom)은 갈라 축하 행사, 저명한 기업 행사, 특별한 결혼식에 완벽한 장소다. 자세한 내용은 www.stregismacao.com을 방문하거나 페이스북, 인스타그램, 위챗(WeChat) @stregismacao에서 세인트 레지스 마카오를 팔로우해 확인할 수 있다.

SOURCE The St. Regis Macao