お茶の職人技を称える：The St. Regis Bar Macaoが、Saichoとのコラボによる限定アフタヌーンティーを発表

マカオ、2026年8月6日 /PRNewswire/ -- この夏、マカオの「The St. Regis Bar Macao」は、英国のプレミアム・スパークリングティーブランド「Saicho」と提携し、期間限定のアフタヌーンティー体験を提供します。お茶の芸術性を軸に据えたこのコラボレーションでは、洗練された料理、特製のスパークリングティー、独創的なカクテルを通じて、英国のアフタヌーンティーという不朽の伝統と、アジアの茶文化が持つ豊かな伝統を融合させ、ゲストを味覚と五感の探求の旅へと誘います。

The St. Regis MacaoのゼネラルマネージャーであるStuart-Wayne Douglasは次のように述べています。「 St. Regisでは、あらゆるダイニング体験には物語があるべきだと考えています。私たちは、Saichoとのコラボレーションを通じて、お茶、職人技、そして味わいを融合させ、お客様にアフタヌーンティーへの新たな視点をご提供するとともに、モダンでラグジュアリーなダイニングの新たな表現をお届けできることを大変嬉しく思っております。」

The St. Regis Bar x Saicho Afternoon Tea Set The St. Regis Bar Macao - Mural The St. Regis Bar Macao

「お茶を飲む体験を再定義する」というビジョンを掲げて設立されたSaichoは、アジア各地の著名な茶産地から厳選されたシングルオリジン茶葉を仕入れ、英国の職人技と24時間にわたる入念なコールドブリュー製法を組み合わせることで、驚くほど複雑で優雅な味わいのスパークリングティーを生み出しています。

The St. Regis Bar x Saichoのアフタヌーンティーセットは、英国とアジアの文化が見事に融合した世界からインスピレーションを得ています。スパークリングティーの料理法における驚くべき汎用性を紹介するため、The St. Regis Barの料理チームは、Saichoのほうじ茶、ダージリン、ジャスミンという3つの代表的なティーに着想を得たメニューを考案しました。

メインディッシュのラインナップには、キハダのタルタル、ポテトパヴェ添え、スモークサーモンのムース、定番のキュウリサンドイッチ、そして香港風エビトーストなどを取りそろえ、いずれも紅茶の特性を引き立てるよう丁寧に考案されています。スイーツのラインナップでは、ジャスミン・ババロア（ピーチ・ジャスミン・ゼリー添え） や、ダージリン・チーズケーキなど、お茶をふんだんに活かした創作スイーツが、Saichoのコレクションが持つ繊細な味わいをさらに引き立てています。すべてのメニューは、調和のとれたバランスの良いペアリング体験をお届けできるよう、細心の注意を払って考案されています。

一方、Saicho Hojichaが持つ、焙煎されたナッツのような風味は、キノコの土のような風味を引き立て、チョコレートをベースにしたデザートに深みを与えます。Saicho Darjeelingのフルーティーで洗練された味わいは、スモークサーモンやクリーミーな食感の料理と絶妙に調和します。一方、Saicho Jasmineの繊細なフローラルな香りは、シーフード料理の自然な甘みを引き立てます。風味豊かな前菜から甘い締めくくりのデザートに至るまで、各コースには、お茶との組み合わせという芸術に対するシェフの独創的な解釈が反映されています。

体験をさらに充実させるため、お客様にはSaichoのスパークリングティーコレクションに加え、同ブランドの代表的な紅茶からインスピレーションを得た3種類の特製カクテルもお楽しみいただけます。その中には、ほうじ茶スパークリングティーとメスカルを組み合わせたTwilight Ember、ダージリン・スパークリングティーとライ・ウイスキーをブレンドしたDarjeeling Dawn、そしてジャスミン・スパークリングティーとジンを組み合わせたJasmine Bloomなどが含まれます。これらの独創的な作品は、スパークリングティーの多彩な魅力を際立たせると同時に、伝統的なアフタヌーンティーの儀式に現代的な趣きを加えています。

The St. Regis Bar x Saichoのアフタヌーンティーセット

キャンペーン期間： 2026年8月1日以降、毎日

2026年8月1日以降、毎日 時刻： 午後3時～午後6時

午後3時～午後6時 料金： ドリンク2種類付きで2名様MOP 538++（税・サービス料別）、

ヴーヴ・クリコ・シャンパン2杯付きで2名様MOP 738++（税・サービス料別）

ドリンク2種類付きで2名様MOP 538++（税・サービス料別）、 ヴーヴ・クリコ・シャンパン2杯付きで2名様MOP 738++（税・サービス料別） 場所： The St. Regis Bar Macao内The St. Regis Bar2階

The St. Regis Bar Macao内The St. Regis Bar2階 予約： 推奨

電話：+853 2882 8898

Eメール： [email protected]

ウェブサイト：www.thestregisbarmacao.com

Saichoについて

2020年に設立されたSaichoは、人々の祝い方を再定義しています。英国・香港発の ブランドは、味、美しさ、そして気品において他に類を見ない、世界最高級のスパークリングティーを生み出しています。Saichoは、お祝いする意志があり、妥協することなく複雑さ、洗練さ、そしてつながりを求める人々のためのものです。英国、香港 、ドバイにオフィスを構えるSaichoは、品質、職人技、そして文化的遺産へのこだわりを守りつつ、世界的な事業拡大を続けています。

Instagram - @saichodrinks

取扱店 -https://hk.saichodrinks.com/pages/stockists

The St. Regis Macaoについて

The St. Regis Macaoは、コタイ・ストリップで最も格式高いホテルです。同ホテルは、洗練されたデザインと豪華な設備を備えた400室の客室を有しています。館内には、エグゼクティブ・スーシェフMichele Dell'Aquilaによる洗練された料理を提供し、マカオの地中海料理をさらに高みへと引き上げるThe Manorがあります。職人技を生かしたシーフード料理、グリル料理、こだわりのカクテルを楽しめます。また、The St. Regis Macaoのオリジナルレシピ「Maria do Leste（東洋のマリア）」を含むThe St. Regis Bloody Mary World Collectionの全ラインアップを提供する、くつろぎの空間The St. Regis Barも備えています。38階に位置するThe Spa at The St. Regis Macaoは、マカオで最も高層階にあるスパです。壮麗なコタイ・ストリップを一望でき、贅沢の美学をたたえる、五感を満たす特別な安らぎの場を提供します。会議やイベントには、628平方メートルの格調高いAstor Ballroomがあり、華やかな祝賀会、格式ある企業イベント、人生の節目となる結婚式に最適です。詳細は、www.stregismacao.comをご覧いただくか、Facebook、Instagram、WeChat（@stregismacao）で「The St. Regis Macao」をフォローしてください。

SOURCE The St. Regis Macao