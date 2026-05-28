카시오, XG와 협업한 지샥 컬래버레이션 시계 출시 예정

도쿄, 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 카시오 컴퓨터(Casio Computer Co., Ltd.)가 5월 28일, 충격에 강한 시계 라인인 지샥(G-SHOCK)에 두 가지 새로운 제품을 추가 출시한다고 발표했다. GM-S5600XG와 GMA-S110XG는 글로벌 무대에서 활동하는 7인조 힙합 및 R&B 그룹인 XG와의 협업으로 탄생했다.

주린(JURIN), 치사(CHISA), 히나타(HINATA), 하비(HARVEY), 쥬리아(JURIA), 마야(MAYA), 코코나(COCONA)로 구성된 XG는 새로운 음악 장르로 엑스팝(X-POP)을 개척하며 자신들만의 스타일을 창조하고 있다. 경계를 넘나드는 그들의 정신은 충격 저항성과 독특한 디자인으로 알려진 지샥 브랜드와 밀접하게 부합하며, 이는 2025년 7월 XG를 브랜드의 글로벌 앰버서더로 선택한 이유가 됐다.

XG GM-S5600XG／GMA-S110XG

GM-S5600XG와 GMA-S110XG는 지샥과 XG의 첫 번째 협업을 기념한다. 각 시계는 고유한 디자인을 통해 XG의 세계관을 담아낸다.

GM-S5600XG

최초의 지샥의 상징적인 형태를 계승하는 5600 라인을 기반으로 구축된 새로운 GM-S5600XG는 레인보우 증착으로 마감된 유리를 선보인다. 유리의 색상은 보는 각도에 따라 다르게 보여 다면적인 XG 세계관을 반영하는 독특한 외관을 만들어낸다. XG 로고는 다이얼, 밴드 루프, 케이스 백을 장식해 이 특별한 컬래버레이션 타임피스에 걸맞은 터치를 더한다. 밴드와 베젤은 시크한 블랙으로 마감되어 일상 착용에도 다양하게 활용할 수 있는 세련된 시계를 완성한다.

GMA-S110XG

입체적인 다이얼로 알려진 110 라인 기반의 GMA-S110XG는 선명한 핑크 밴드와 베젤로 돋보인다. 이 구성 요소들은 서로 다른 색상의 수지를 혼합하는 가랄(Garal) 컬러 몰딩 기법으로 제작되어 1990년대 R&B의 에너제틱한 분위기와 팝적이고 역동적인 세계관을 담은 독특한 마블 디자인을 만들어낸다. 다이얼은 손목을 기울임에 따라 변화하는 아름다운 색상을 위해 편광 마감 처리가 되어 있다. XG 로고는 다이얼, 밴드 루프, 케이스 백을 장식해 이 특별한 컬래버레이션 디자인을 완성하는 터치를 더한다.

인터뷰 영상

https://youtu.be/SlgVuNl2LMY?si=4598rHGXfav1RA5F

SOURCE Casio Computer Co., Ltd.