Casio จับมือ XG เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง เผยโฉม G-SHOCK รุ่นคอลแลปส์สุดพิเศษ
News provided byCasio Computer Co., Ltd.
28 May, 2026, 09:00 CST
โตเกียว, 28 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ประกาศเปิดตัวนาฬิกาใหม่ล่าสุด 2 รุ่นในไลน์ผลิตภัณฑ์นาฬิกาทนทานต่อแรงกระแทก G-SHOCK ได้แก่รุ่น GM-S5600XG และ GMA-S110XG ซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นการจับมือรังสรรค์ครั้งสำคัญร่วมกับ XG วงศิลปินฮิปฮอปและอาร์แอนด์บีสมาชิก 7 คน ที่กำลังสร้างผลงานอันเป็นที่จับตามองในระดับสากล
XG ประกอบด้วยสมาชิก 7 คน ได้แก่ JURIN, CHISA, HINATA, HARVEY, JURIA, MAYA และ COCONA พวกเธอถือเป็นผู้บุกเบิกดนตรีแนวใหม่อย่าง X-POP พร้อมสร้างสรรค์สไตล์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำใคร ซึ่งจิตวิญญาณอันมุ่งมั่นในการทลายทุกขีดจำกัดนี้ สอดรับกันอย่างลงตัวกับอัตลักษณ์ของ G-SHOCK แบรนด์นาฬิกาชื่อดังที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานต่อแรงกระแทกและดีไซน์อันเด่นชัด ส่งผลให้ XG ขึ้นแท่นโกลบอลแอมบาสเดอร์ของแบรนด์ฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา
นาฬิการุ่น GM-S5600XG และ GMA-S110XG ถือเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันครั้งแรกระหว่าง G-SHOCK กับ XG โดยนาฬิกาแต่ละรุ่นได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อสะท้อนโลกทัศน์ในแบบฉบับของวง XG ผ่านดีไซน์ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- GM-S5600XG
นาฬิการุ่น GM-S5600XG ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากซีรีส์ 5600 ซึ่งสืบทอดรูปทรงระดับตำนานของ G-SHOCK รุ่นแรก โดดเด่นด้วยการเคลือบกระจกหน้าปัดด้วยเทคนิคเคลือบไอไล่เฉดสีรุ้ง ทำให้สีสันบนหน้าปัดปรับเปลี่ยนไปตามมุมมองที่ตกกระทบ สะท้อนถึงโลกทัศน์หลากหลายมิติของวง XG ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ตัวเรือนยังประทับตราโลโก้ XG ไว้บริเวณหน้าปัด ห่วงรัดสาย และฝาหลัง ซึ่งเป็นรายละเอียดสุดพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อนาฬิการุ่นคอลแลปส์นี้โดยเฉพาะ ปิดท้ายด้วยสายและกรอบตัวเรือนในโทนสีดำสุดชิค ที่มอบความเรียบหรูและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน
- GMA-S110XG
นาฬิการุ่น GMA-S110XG พัฒนาต่อยอดมาจากซีรีส์ 110 ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์หน้าปัดที่มีมิติลุ่มลึก โดยความพิเศษของรุ่นนี้อยู่ที่ขอบหน้าปัดและสายนาฬิกาสีชมพูสดใส รังสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคการหล่อสีแบบ Garal ด้วยการผสมเรซินเฉดสีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นลวดลายหินอ่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใคร สะท้อนกลิ่นอายอันเปี่ยมพลังของดนตรีอาร์แอนด์บียุค 90 และโลกทัศน์ที่สดใสมีชีวิตชีวาได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ หน้าปัดยังเคลือบผิวแบบโพลาไรซ์ เผยให้เห็นสีสันที่ปรับเปลี่ยนตามการขยับของข้อมืออย่างงดงาม พร้อมประทับตราโลโก้ XG ไว้บนหน้าปัด ห่วงรัดสาย และฝาหลัง ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับผลงานคอลแลปส์สุดพิเศษนี้
- วิดีโอสัมภาษณ์
https://youtu.be/SlgVuNl2LMY?si=4598rHGXfav1RA5F
SOURCE Casio Computer Co., Ltd.
Share this article